Con el PAMI en modo electoral, Luana Volnovich monta vacunatorios en distritos opositores

Luana Volnovich aparece en público con Máximo Kirchner y con Axel Kicillof, referentes del Frente de Todos y cabezas de “la mesa de los lunes”; firma acuerdos con el ministro de Desarrollo de la Comunidad y secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque, y dispara críticas a Horacio Rodríguez Larreta y a la oposición. Mientras su nombre cobra fuerza en la antesala al cierre de listas de candidatos bonaerenses para el Congreso, la funcionaria niega estar en campaña electoral, pero eleva el perfil y aprovecha el alcance territorial del brazo del PAMI, la obra social de los jubilados y pensionados, para arrimarse a los distritos a los que el kirchnerismo siempre le costó llegar y que están hoy bajo el mando de la oposición. En los últimos meses, Volnovich desplegó vacunatorios en La Plata, Vicente López, Lanús, y las ciudades de Mendoza y Buenos Aires, en algunos de los cuales las personas vacunadas contra el coronavirus se retiran con souvenirs –folletos, barbijos, llaveros, lapiceras y anotadores–, como constancia de que la prestación tiene nombre y apellido .

La titular del PAMI cuenta también con la bendición del presidente Alberto Fernández. El primer mandatario visitó el jueves pasado el vacunatorio mendocino y se tomó una foto con el personal que trabaja allí, en la cual no faltaron los dedos en V. “Gracias Alberto por el cariño a las y los trabajadores de PAMI”, tuiteó Volnovich junto a la imagen de los militantes, contratados y capacitados especialmente para el puesto. También son frecuentes las visitas de Kicillof a los centros de vacunación que la directora de la obra social instaló para reforzar la campaña bonaerense.

El Presidente visitó el vacunatorio que el PAMI montó semanas atrás en la ciudad de Mendoza, una iniciativa "sin sentido" para el gobierno de Rodolfo Suárez

“No tiene sentido”, dijeron a LA NACION en el entorno del gobernador mendocino Rodolfo Suárez sobre el reciente desembarco del PAMI en Mendoza ya que el proceso de inoculación “estaba cubierto”. Mientras que en las localidades bonaerenses se quejan de que ni la Provincia ni la obra social aprovechan los centros vacunatorios municipales, en los que trabaja personal con años de experiencia. Pero participar del reparto de las dosis contra el Covid-19 le permite a Volnovich integrar la nómina de protagonistas de la campaña de vacunación .

“A mi no me interesan las disputas políticas. Me interesa vacunar, vacunar y vacunar”, dijo días atrás la funcionaria, en diálogo con Radio Metro. Y agregó: “Como responsable de la obra social más grande de América Latina, puedo decir que la campaña de vacunación [en la Argentina] es un éxito”. En la misma entrevista, Volnovich aprovechó para tomar partido en los cuestionamientos que Juntos por el Cambio (JxC) le hace al oficialismo, respecto de la política sanitaria. “La palabra de la oposición habla más de la calidad de la oposición que de las políticas del Gobierno”, indicó.

Volnovich volvió ahora a la escena principal tras una denuncia periodística por haber destinado 900.000 pesos en subsidios a unidades básicas vinculadas a La Cámpora. A través de twitter, la funcionaria del PAMI le respondió al informe de PPT, el programa de Jorge Lanata, y ofreció documentación para demostrar que no hubo irregularidades.

Veo que @PPT_oficial realiza un informe sobre centros de jubilados de CABA que funcionan en locales partidarios.



No hay ninguna irregularidad ni es novedad. Todas las fuerzas políticas ponen sus locales a disposición como centros de participación. — Luana Volnovich (@luanavolnovich) June 7, 2021

Cruce con Larreta

A fines de abril, la titular del PAMI ya se había sumado a la disputa entre partidos, cuando acusó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de manipular el sistema de asignación de turnos de vacunación. En ese entonces, denunció también que la administración de Rodríguez Larreta daba turnos a personas fallecidas. “Tenemos vacunas pero falla la logística de la Ciudad”, dijo en aquel momento, tras afirmar que en el territorio porteño hay “heladeras llenas de vacunas contra el COVID, pero los puntos de vacunación están vacíos”. Si bien su denuncia terminó por evidenciar irregularidades en la base de datos del propio PAMI, Volnovich cumplió con endulzar los oídos de los seguidores del Frente de Todos.

No puedo creer lo que ven mis ojos. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos las heladeras llenas de vacunas contra el COVID; pero los puntos de vacunación, vacíos. Vine personalmente a ver qué estaba pasando.



Abro hilo 👇 pic.twitter.com/5whnbOiwuU — Luana Volnovich (@luanavolnovich) April 22, 2021

En diálogo con LA NACION, Graciela Ocaña –exdirectora del PAMI durante el gobierno de Néstor Kirchner y actual diputada nacional de JxC– manifestó estar “dolida” por lo que consideró el actual “uso político” de la obra social. “Están usando esta estructura de salud como política partidaria”, expresó la legisladora, quien el mes pasado denunció que el PAMI pagó productos alimentarios con sobreprecios.

“El PAMI ni siquiera tiene capacidad vacunatoria, sino que históricamente delega en las farmacias la aplicación de las dosis de calendario. Aún así, montaron los vacunatorios contra el Covid-19. Eso demuestra un uso político”, agregó Ocaña. La diputada afirmó, además, que Volnovich armó “pequeñas unidades de La Cámpora” a lo largo del territorio nacional. LA NACION intentó contactar a Volnovich y sus voceros, pero no obtuvo respuesta.

Despidos y renovación del plantel

La obra social para jubilados y pensionados cuenta con 38 UGLs (unidades de gestión local) y unas 600 agencias menores en todo el país y, tal como había informado este medio, entre 2020 y 2021 fueron despedidos más de 400 empleados de aquellas dependencias. La mayoría de las personas afectadas habían sido incorporadas durante la época del macrismo y fueron reemplazadas por militantes. “La Cámpora es mis ojos en todo el territorio. Es un privilegio contar con la organización en un organismo donde tenés que dar batallas todos los días”, dijo Volnovich el mes pasado, en una entrevista para elDiarioAR.

Días atrás, la titular del PAMI firmó un acuerdo con Larroque –uno de los principales alfiles camporistas– para seguir consolidando su pisada en la provincia de Buenos Aires. Se trata de un convenio para refaccionar y equipar los centros de jubilados bonaerenses, en el que participan jóvenes afiliados a un programa de ayuda solidaria del Ministerio de Desarrollo Humano. La presentación fue en Hurlingham, localidad a la que pertenece el subdirector del PAMI, Martín Rodríguez, otro ícono de La Cámpora. Volnovich también se mostró la semana pasada acompañada de Kicillof y Máximo Kirchner en Merlo; juntos celebraron que el PAMI completó la vacunación con la primera dosis de los jubilados y pensionados que viven en geriátricos de la Provincia.

Volnovich celebró el avance de la vacunación en geriátricos junto a Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Daniel Gollán, y respaldó el discurso del diputado, cargado de críticas al gobierno del expresidente Mauricio Macri

Mientras la directora del Programa de Asistencia Médica Integral se enfoca en estrechar lazos políticos y encarnar el “frentetodismo”, tanto en la oposición como en el círculo de prestadores de salud bonaerenses, advierten a LA NACION falencias en la gestión de la obra social: medicamentos que no llegan, tratamientos médicos que no se concretan, retrasos con los pagos a los geriátricos y falta de actualización del precio de las prestaciones. La propia Confederación General de Jubilados, Pensionados, Retirados y Adultos Mayores, autoproclamada oficialista, se manifestó a principios de marzo frente a la casa central del PAMI para elevar estos reclamos.

Pero el canal de diálogo con Volnovich está, para todos, obstaculizado. Un referente del círculo médico bonaerense lo graficó: “Tenemos un mejor ida y vuelta con el Ministerio de Trabajo [que conduce Claudio Moroni], el PAMI es más cerrado y vertical. Las negociaciones reflejan las diferencias entre el albertismo y La Cámpora”.