Con gabinete completo, comenzó la reunión de ministros en la Casa Rosada

En medio de la crisis económica y política, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, encabeza una nueva reunión de ministros en la Casa Rosada. Sin la presencia del presidente Alberto Fernández, el ministro coordinador sostuvo antes del encuentro que el Gobierno tiene “un rumbo definido”. Así, descartó cambios como los que reclama la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Tenemos un plan de gobierno, tenemos el norte claro, sabemos cuál es el rumbo”, dijo Manzur antes de ingresar.

Otro de los que habló antes del encuentro fue Aníbal Fernández. Según dijo, “el consenso siempre es saludable” y enfatizó que la discusión puertas adentro deberá darse entre el Presidente y Cristina Kirchner quienes son los “responsables” de ese proyecto político. “Todo el mundo tiene trabajo por hacer y vamos hacia el mismo objetivo. El que no esté de acuerdo, se saca la camiseta. Qué será, perderemos un voto. No veo a nadie que desentone, el que no esté de acuerdo, se tiene que ir”, remarcó.

Y agregó: “El presidente de la Nación es claro: apuntalar lo que tiene que ver con la gestión. Quien conduce el Poder Ejecutivo es el Presidente y el equipo que se reúne hoy es el del Presidente, que lleva adelante la tarea de gobierno”.

En la reunión, que comenzó a las 7.40, están presentes los ministros de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero, de Economía, Martín Guzmán; del Interior, Eduardo de Pedro; de Trabajo, Claudio Moroni; de Defensa, Jorge Taiana; de Seguridad, Aníbal Fernández, de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria; de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Cultura, Tristán Bauer; de Transporte, Alexis Guerrera; de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez; de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus y las ministras de Salud, Carla Vizzotti y de Mujeres, Géneros, y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. También participan la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; el director del Indec, Marco Lavagna; el secretario de Medios y Comunicación Pública, Juan Ross; el jefe de Asesores; Juan Manuel Olmos y la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti