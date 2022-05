El gobernador de La Rioja amplió los márgenes de la pensión vitalicia que cobrará al retirarse

Exgobernadores, exvicegobernadores y extitulares del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja podrán cobrar de ahora en adelante una pensión vitalicia que no pagará aportes sin importar si tienen otros cargos en la función pública. La decisión la tomó la Legislatura provincial, que aprobó el proyecto del gobernador peronista Ricardo Quintela, que modificó el régimen especial vigente.

La modificación fue del artículo 1 de la ley 6267, que quedó redactado: “Acuérdase para los Ex Gobernadores, Ex Vicegobernadores y Ex Presidentes del Tribunal Superior de Justicia una pensión mensual de carácter no remunerativo, no bonificable, ni sujeta a aportes, cuyo monto será fijado anualmente por la Función Ejecutiva”.

Aunque la aprobación fue a fines de abril, trascendió recién ahora, cuando el senador nacional riojano de Juntos por el Cambio, Julio Martínez, lo contó en sus redes sociales. Antes del cambio impulsado por Quintela –un mandatario cercano al presidente Alberto Fernández– el pago de esa pensión estaba condicionada a la “ausencia de percepción de otros emolumentos”.

“De ahora en más, cualquiera de los exmandatarios podrá percibir de forma simultánea la pensión vitalicia y cualquier otro sueldo de carácter público”, señaló Martínez y la calificó de “decisión vergonzosa”.

Texto aprobado por la legislatura riojana.

Por ejemplo, el exgobernador Angel Maza –vicepresidente de Nación Seguros de Retiro– ahora podrá cobrar esa pensión, cuando hasta ahora no podía hacerlo.

En diálogo con LA NACION, Martínez acusó a Quintela de encabezar la administración de “mayor nepotismo de la historia”, y abundó: “Donde hay una caja hay un pariente o un quintelista. Un hijo en Edelar (NR: empresa de energía), uno en el Banco de La Rioja, uno en una empresa estatal, una sobrina en el Superior Tribunal, un sobrino en el Ministerio de Desarrollo Social, cooptó el Tribunal de Cuentas, todo”.

A fines de abril, Quintela –siempre muy activo en las redes– propuso “bloquear” a los medios con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. “Tenemos que tener la capacidad de bloquear a aquellos que nos brindan una información que nosotros no podemos comprobar”, sostuvo ante periodistas locales.