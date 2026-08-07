Con gases y detonaciones, la policía desalojó la manifestación contra la ley de tierras

Luego de casi seis horas de manifestación pacífica, la protesta contra la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que se trató en el Senado, se desvirtuó a partir de las 17, cuando la Policía Federal utilizó gases para desalojar a los manifestantes que protestaban contra el vallado que protegía al Congreso nacional.

Los ataques de grupos reducidos de manifestantes, que rompieron veredas y cordones para hacerse de escombros y lanzarlos a los uniformados, además de destruir e incendiar cestos y contenedores de basura, convivieron con la avanzada de grupos de infantería de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, que utilizaron carros hidrantes, gases, balas de goma y divisiones motorizadas para dispersar y perseguir a los violentos y a quienes protestaban sin provocar desmanes.

Las fuerzas federales, que desplegaron 820 uniformados, informaron tres manifestantes detenidos y tres efectivos heridos, dos de ellos de gravedad, pertenecientes a la Gendarmería, que fueron trasladados al Hospital Churruca tras recibir pedradas en la cabeza. La Policía de la Ciudad, por su parte, reportó nueve detenidos por atentado y resistencia a la autoridad. En total, hubo 12 detenidos.

Un manifestante patea una valla durante la protesta frente al Congreso LUIS ROBAYO - AFP

La protesta contra la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que se trataba este jueves en el Senado de la Nación, tuvo su pico máximo de tensión entre las 17 y las 18, cuando la Policía Federal utilizó gases para desalojar a los manifestantes que protestaban contra el vallado que protegía al Congreso nacional.

Alrededor de las 16.40, la protesta tenía al menos dos focos de atención. Uno, en el escenario montado en la vereda de la plaza que da hacia la avenida Entre Ríos, de espaldas al Congreso, donde se sucedían oradores, mientras a pocos metros quedaban los resabios de un “verdurazo”, por el que las personas que quisieran podían llevarse paquetes de verdura gratis. El otro era a pocos metros, a la altura de Virrey Ceballos e Yrigoyen, donde hacía su aparición el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, rodeado de parte de su gabinete e intendentes de confianza, y resguardado por sus custodios. Pero, a los pocos minutos, la atención se trasladó a la esquina de Yrigoyen y Entre Ríos, en la que comenzaron incidentes que luego derivarían en el desalojo de la plaza.

Por la esquina en la que estaba Kicillof rodeado de militantes que procuraban por una foto y lo vivaban, comenzaron a pasar algunas personas que se tapaban la boca e intentaban salir de la manifestación, que por esas horas de la tarde había ganado en volumen y en presencia de personas no identificadas con agrupaciones políticas y gremiales, que fueron mayoría durante buena parte de la jornada.

La protesta fue desactivada con gases y balas de goma Hernán Zenteno

Mientras Myriam Bregman hablaba desde el escenario (montado en el acoplado de un camión) que estaba pegado al vallado que protegía el Congreso, la tensión se elevó en Yrigoyen y Entre Ríos, donde se apostó la Policía Federal con un camión hidrante, en posición de alerta. Los efectivos no tardarían mucho en activar esa herramienta de disuasión.

Los manifestantes comenzaron a concentrarse en el vallado y la policía, más que en lo que sucedía en el escenario. Cantaron “El que no salta es un inglés”, mientras los efectivos permanecían a la espera. La pausa policial duró solo unos minutos. Los efectivos utilizaron el carro hidrante cuando pocos manifestantes se apostaban contra las vallas, y un mínimo número de ellos había trepado. Volaron hacia los policías algunos objetos, a lo que respondieron con gases sobre las personas que estaban agolpadas sobre el vallado.

Tras alrededor de media hora de tensión, los efectivos utilizaron mayor potencia en su carro hidrante, lo que dispersó a una porción de manifestantes en la esquina de Yrigoyen y Entre Ríos. El agua llegó a las inmediaciones del camión con acoplado que oficiaba de escenario. Los oradores comenzaron a pedir calma y, en paralelo, se reforzaba la luvia que, durante toda la jornada, había acompañado la protesta. Con el ataque reforzado de la policía, desde la manifestación respondieron con el lanzamiento de algunas botellas de vidrio.

Una escena de la tensión en la Plaza del Congreso Hernán Zenteno

Alrededor de las 17.40, se interrumpió la lectura de un documento que desde el escenario habían comenzado a difundir el escritor Juan Solá y la actriz Jazmín Stuart. Desde el escenario, se pidió a los manifestantes “desconcentrar porque están reprimiendo”. Se escucharon detonaciones y los gases lacrimógenos invadieron parte de la plaza. La muchedumbre comenzó a retirarse, con cánticos contra el presidente Javier Milei.

Los incidentes continuaron luego de las 18, cuando la mayoría de los manifestantes ya se retiraban de la Plaza del Congreso, muchos afectados por los gases policiales. Se registraron detenciones y, en los vallados (había varios en el área cercana al Congreso), los efectivos recibían insultos de algunas personas que se alejaban del lugar. Dos efectivos resultaron heridos. Además de la Policía Federal, participaron del operativo la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional.

Desde aproximadamente las 11, bajo una intensa lluvia, habían empezado a concentrarse manifestantes de sindicatos y partidos políticos en la Plaza del Congreso. Habían hecho punta con sus bombos y cánticos los militantes de la Asociación Gremial Obreros y Empleados de la Conservación Ecológica Ambiental y Servicios Especiales (Agoec), que agrupa a trabajadores de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), la empresa que preside el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. Alrededor de las 12, esos militantes se retiraron, a bordo de cinco micros.

La detención de un manifestante, frente a la Plaza del Congreso Hernán Zenteno

Con la jornada de protesta ya más avanzada, alrededor de las 16, la plaza se fue poblando con mayor presencia de personas sin identificación partidaria o sindical. Si bien la concurrencia no llegaba a colmar la plaza y sus calles aledañas, se hizo más nutrida y se entonó con más fuerza el cántico “La Patria no se vende”. Las columnas centrales fueron de gremios de la CGT y las dos CTA, más agrupaciones de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la izquierda y partidos peronistas.

URGENTE - Reprimen en el Congreso. Necesitan vaciar la plaza para votar una ley que va en contra de los intereses del pueblo. Vamos a resistir en la calle! pic.twitter.com/HmLS8QmEc6 — UTEP (@UTEPoficial) August 6, 2026

La protesta tuvo presencia política de diversa procedencia entre los manifestantes. Algunos de los que pasaron por la manifestación fueron Kicillof, Esteban Paulón, Victoria Tolosa Paz, Germán Martínez, Eduardo Valdés, Horacio Pietragalla, Luis Zamora, Juan Carlos Giordano, entre muchos otros. También se hicieron presentes actores, como Juan Palomino. A Kicillof lo recibió en la marcha la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Carmen Arias.

Por fuera del peronismo, hubo una importante presencia de agrupaciones nucleadas en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, y otros sellos de izquierda, y también de la Unión Cívica Radical. La Juventud Radical pegó carteles en las inmediaciones del Congreso. Uno de ellos, con una frase del expresidente Arturo Illia: “No le tengo miedo a los de afuera que nos quieren comprar, sino a los de adentro que nos quieren vender”.

Es un escándalo! El gobierno reprime una movilización pacífica, multitudinaria, llena de laburantes, pibes y autoconvocades que ejercen su derecho democrático a protestar contra una ley impopular. Buscan desanimar a que siga llegando la enorme marea que quiere decir abajo a esta… pic.twitter.com/mgXG53ZxBb — Manuela Castañeira (@ManuelaC22) August 6, 2026

En la protesta abundaron las consignas escritas con la tipografía utilizada en la bandera que reivindicaba la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas que exhibieron algunos jugadores de la selección argentina tras la semifinal del Mundial, ante Inglaterra. Con ese tipo de letra, un afiche en una pared, firmado por “Unidos o Dominados”, rezaba: “Las Malvinas son argentinas...La soberanía política, la independencia económica y la justicia social también”.

Manifestantes con fuego delante de las vallas Martín Cossarini

Si bien el grueso de la manifestación se disipó tras el accionar de las fuerzas de seguridad durante la tarde, por la noche continuaba la tensión en los vallados. De su lado, sobre uno de esos cordones de hierro, los manifestantes habían pegado carteles que emulaban letreros de venta de propiedades e incluían los rostros de senadores de La Libertad Avanza y de Pro.