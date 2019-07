Vidal y Lousteau, ayer, en la Universidad de Lomas de Zamora Crédito: Juntos por el Cambio

En Lomas de Zamora, la gobernadora se mostró ante universitarios con el exministro de Economía y candidato porteño al Senado

LA PLATA.- En un giro inusual, o una suerte de juego de espejos destinado a pelearle cada voto a su principal adversario político, Axel Kicillof, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, se mostró ayer en campaña junto a Martín Lousteau, también exministro de Economía de Cristina Kirchner y con buena llegada en el electorado joven.

Los dos compartieron escenario en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en la tercera sección electoral, bastión peronista donde es fuerte la boleta presidencial de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que impulsan a Kicillof, candidato a la gobernación.

Ambos, además, coincidieron en un tono descontracturado, alejado de los altos decibeles en los que se sumergió la campaña durante la última semana.

Vidal y Lousteau disertaron ante unos 180 jóvenes, un sector del electorado al que Juntos por el Cambio necesita aproximarse de cara a las PASO del 11 de agosto.

Es la primera vez que Vidal sale a recorrer el conurbano con el diputado radical, ahora candidato a senador nacional por la ciudad de Buenos Aires.

Lousteau, exministro de Economía de Cristina Kirchner y presidente del Banco Provincia durante la gestión bonaerense de Felipe Solá, se ofreció para hacer campaña junto a la gobernadora, convencido de que puede desarmar el discurso de Kicillof.

Se trata de una apuesta fuerte para pelear cada voto del electorado peronista, que tiene mayor fuerza en la tercera sección electoral: la región de mayor peso electoral y donde peor mide en las encuestas el presidente Mauricio Macri. Una combinación que inclina el campo de juego en contra de Vidal y genera preocupación en La Plata.

Juntos por el Cambio apuesta a atraer a los votantes peronistas que simpatizan con Vidal, pero no con Macri, y que ven en Lousteau una ventana para aproximarse al espacio, indicaron desde el oficialismo.

Ante el público universitario, Vidal y Lousteau dialogaron ayer en tono informal sobre su elección vocacional: "Cuando me inscribí en Ciencias Políticas había mucha expectativa. Todo esperaban que me inscribiera en Abogacía, y cuando dije para qué me había anotado, la frase fue: '¿Y de qué vas a vivir?'. Para mí también era un interrogante", relató Vidal.

La mandataria provincial agregó: "Las cosas se fueron dando. Yo fui asumiendo riesgos. Es clave entregarse y asumir riesgos. En ese camino conocí a Mauricio y me involucré en política. Y empecé a militar. Y me sentí parte repartiendo volantes debajo de una puerta", dijo. "Me sentí parte empezando bien desde abajo, encontrando otros como yo que pensaban que se podía cambiar algo", argumentó.

La gobernadora dijo que en ese camino conoció a personas valiosas, "como Martín". Lousteau se mostró en sintonía con su partenaire: "La resignación, al igual que la esperanza, se contagia muy rápido. Tal como dice María Eugenia, apenas se abre un camino el sistema reacciona", señaló.

El candidato a senador siguió esa línea cuando se refirió a la educación pública y gratuita: "Tenemos el lujo de tener la posibilidad de acceder a universidades nacionales gratuitas de una calidad extraordinaria para el parámetro latinoamericano. Alguien está pagando por esa educación. Algo tenemos que devolver de una u otra manera", desafió.

Pero el exministro también criticó las políticas desarrolladas por gobiernos peronistas y calificó como una "calamidad" la descentralización de la salud y de la educación a las órbitas provinciales.

Feminismo y pañuelos verdes

Lejos del tono duro que eligió contra Kicillof y el kirchnerismo en sus últimas presentaciones, la gobernadora apuntó que el sistema educativo "lo componen los sindicatos, los docentes, los políticos y la Justicia, y que en todas partes hay gente honesta que quiere mejorar el sistema y otra que no".

Vidal llamó a los jóvenes a involucrarse: "Hoy los que hacemos política nos tenemos que comunicar de manera distinta. Los jóvenes tienen el rol de poner temas en agenda pública. El feminismo está en agenda pública por mujeres jóvenes, la agenda verde es una agenda joven, la diversidad sexual es una agenda joven y está bueno el aporte", enumeró.

"Necesitamos que nos desafíen, que nos incomoden, que nos obliguen a repensar", concluyó, para invitar a los jóvenes del público a participar del espacio.