Dentro del peronismo, los sectores que responden a Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Sergio Massa, sumidos en una dura interna, comenzaron a digerir la idea de que no contarán con el instrumento de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). La media sanción de la suspensión de las PASO que surgió del Senado el jueves deja el escenario peronista en ebullición.

Pese a que dará la última batalla en Diputados para tratar de frenar la avanzada libertaria, la idea de realizar una interna partidaria tiene adhesión en todas las terminales del justicialismo, aunque hay incertidumbre sobre el financiamiento y diferencias sobre el mecanismo de desarrollo de esos eventuales comicios.

En el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), sello interno de Kicillof en el peronismo, la alternativa de la interna partidaria en el justicialismo tiene aval y se rechaza la posibilidad de ruptura. Así lo expresan referentes de este grupo, aunque la postura no es unánime, porque hay sectores que deslizan la chance del quiebre como una salida a la pelea con el cristinismo.

“La línea de La Cámpora es que nosotros queremos ir por el Frente Grande [el partido de Mario Secco, intendente de Ensenada, que apoya a Kicillof], están molestando con eso. Hay que garantizar una interna lo más abarcativa que se pueda, no alcanza con que voten los afiliados porque son padrones muy vetustos. Deberían votar afiliados más independientes; no podrían participar afiliados a otros partidos. Eso se puede armar. Estos chicos [por La Cámpora] le están escapando a la elección porque el único terreno en el que pueden enfrentar a Axel es en una mesa de rosca. Ven una urna y salen corriendo”, afirma una fuente del kicillofismo. “Se harán internas, habrá que ver la forma”, añade.

Máximo Kirchne, en el congreso del PJ bonaerense, el sábado 21 de noviembre

Otro dirigente que empuja la candidatura presidencial de Kicillof indica que en el MDF hubo “charlas informales” sobre cómo afrontar el escenario sin PASO, pero no se tomaron “definiciones en concreto”. Y descarta apartarse del peronismo para competir: “Siempre dentro del PJ y con un frente amplio con todos los sectores del peronismo y el campo popular”.

En el abanico de apoyos que tiene Kicillof dentro del peronismo bonaerense, también aparecen advertencias ante el nuevo escenario sin PASO que se perfila tras la media sanción de la reforma electoral. “Se abre un mar de preguntas. No estamos en condiciones de ir a internas [partidarias], por logística y presupuesto. Forzadamente, se puede ir a la unidad, que es lo más difícil para Axel; la otra alternativa es animarse y romper, a costa de que haya dos listas. Ahí, surge el problema de que [Javier] Milei llegue a los 40 puntos y gane en primera vuelta”, señala un dirigente del conurbano que apoya al gobernador.

Desde el cristinismo defendieron la posibilidad de la interna partidaria y negaron que rechacen la competencia con Kicillof. “La interna no es algo novedoso para nosotros. En Quilmes, Hurlingham y Lanús [distritos que gobiernan intendentes de La Cámpora], los compañeros que dirigen los municipios fueron a internas. Miedo a la interna no hay, y cada vez que hubo, este sector la ganó, frente a otros sectores que hoy forman parte de otros colectivos militantes”, considera una fuente de La Cámpora, que agrega que la interna partidaria “es una alternativa” en la que “habrá que ver cuál es el mecanismo y con qué recursos se cuenta”.

Massa, el jueves, en Córdoba, durante una charla sobre Inteligencia Artificial Frente Renovador

En el massismo, por ahora se lanzó como posibilidad una votación interna con un sistema de reconocimiento facial. En su tropa bonaerense, hay voces que promueven internas a todo nivel. “Es necesario tener competencia, ya nadie puede hacer un ‘dedazo’. La competencia tiene que ser a nivel nacional, provincial y municipal, aún en los municipios que gobernamos. El mecanismo será interna partidaria o abierta, lo que se pueda hacer”, afirmó un hombre del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires.

Los “superdomingos peronistas”

Días antes de que la suspensión de las PASO para las elecciones nacionales de 2027 obtuviera media sanción en el Senado, fue Sergio Uñac, precandidato presidencial ya lanzado dentro del peronismo, el que ofreció una alternativa para la definición del postulante presidencial que llevará el justicialismo. “El Partido Justicialista debería pensar en seis ‘superdomingos’ peronistas para definir candidaturas”, dijo Uñac el martes, en declaraciones al canal C5N.

La propuesta del actual senador por San Juan y exgobernador de esa provincia es que se realicen internas del peronismo en cada una de las regiones del país (noroeste, noreste, cuyo, centro, sur y Área Metropolitana de Buenos Aires) y en domingos sucesivos.

Sergio Uñac propone internas peronistas por regiones

Por el momento, el peronismo realizará internas partidarias abiertas en la provincia de Chaco, donde el gobernador Leandro Zdero (Unión Cívica Radical) suspendió las PASO provinciales para 2027.

En la provincia de Buenos Aires, que no tuvo PASO el año pasado en sus elecciones (se suspendieron, pero no se eliminaron), ese turno electoral se mantendrá. “Están por ley”, remarca un portavoz del kicillofismo.

Los intendentes kicillofistas, por el momento, no tienen novedades sobre el regreso de las reelecciones indefinidas, un interés que comparten con otras vertientes del peronismo y algunos sectores de la oposición provincial. Esa posibilidad suena como promesa para los jefes comunales por parte del gobierno de Kicillof, pero no registra avances en los últimos meses dentro de la Legislatura provincial.