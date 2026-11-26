Después de varias idas y vueltas y negociaciones abiertas hasta último momento, el Gobierno buscará hoy aprobar en el Senado el proyecto de reforma política que contempla la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en 2027. Además la Cámara alta tratará durante la jornada una iniciativa sensible para varios sectores: la ley de prevención de la Ludopatía, que incluye una propuesta complementaria del oficialismo.

Tras conseguir el quorum la sesión comenzó pasadas las 12.20 con un pedido de la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, de cambiar el temario establecido durante la reunión de labor parlamentario. En concreto, se votó posponer el proyecto de denuncias falsas impulsado por la senadora de la UCR, Carolina Losada, y en su lugar se acordó tratar la iniciativa que modifica el Código Penal por vandalismo rural, que ya cuenta con media sanción en Diputados.

A ello se sumaron varias solicitudes para tratar sobre tablas un proyecto de la senadora cordobesa Alejandra Vigo para la prevención y penalidad de las deep fakes, a fines de combatir el uso de imágenes de menores en sitios de pornografía infantil.

Si bien la moción no consiguió la mayoría necesaria -28 votos a favor y 43 en contra- Bullrich se comprometió a avanzar no solo con la propuesta de Vigo sino con todas aquellas vinculadas a la violencia digital sobre menores en la comisión de Justicia de extenderse el período de sesiones extraordinarias.

En el oficialismo confían en que conseguirán los 37 votos necesarios para aprobar en la Cámara alta la iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei. En el bloque de La Libertad Avanza calculan que podrían tener entre 38 y 40 votos para darle media sanción a la reforma electoral.

Además de suspender las primarias, el proyecto de la Casa Rosada incorpora el régimen de ficha limpia, establece correcciones en el financiamiento de la propaganda electoral en radio y televisión, con un tope del 50%, y una serie de cambios vinculados a las elecciones de parlamentarios al Mercosur. También contempla figura la eliminación de la obligatoriedad de los debates presidenciales.

“El Gobierno y la ciudadanía pueden estar tranquilos y no vivir de elección en elección. Ojalá en la Argentina se vote en un solo día en todas las provincias. Ya en febrero comienzan las primeras elecciones”, afirmó Bullrich antes de ingresar al Senado.

El Senado debate la reforma electoral y la ley de ludopatía Santiago Filipuzzi

En medio de las turbulencias financieras, la gestión de Milei enfrentará un test de fuego en el Congreso. Es que, mientras La Libertad Avanza intentará aprobar la suspensión de las PASO en la Cámara alta, los diputados buscan darle media sanción al presupuesto 2027 y convertir en ley la reforma del Banco Central.

A su vez, tras un acuerdo con la oposición y en medio de la fuerte presión de la Iglesia, Bullrich acordó con la oposición avanzar con la sanción del proyecto de prevención de la ludopatía. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción en Diputados, estaba a punto de perder el estado parlamentario.

El entendimiento, sin embargo, no supone un respaldo unánime de la bancada libertaria, donde algunos senadores no acompañarán la iniciativa.

La fórmula que encontraron para destrabar la discusión fue avanzar por dos carriles: someter a votación la media sanción que reclama la Iglesia e impulsar, en paralelo, un proyecto complementario con los ajustes que pretende introducir la Casa Rosada. A cambio, el peronismo se comprometió a aportar los votos necesarios para habilitar el tratamiento sobre tablas de esta segunda iniciativa en la sesión de este jueves. De ser aprobada, deberá continuar su trámite en la Cámara baja.

El acuerdo se gestó durante un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales del Senado. El proyecto aprobado por Diputados busca prohibir la publicidad de las apuestas online y los patrocinios deportivos, además de reforzar los controles para impedir el acceso de menores a las plataformas de juego. La iniciativa no obtuvo despacho de comisión.

El temario que discutirá el Senado durante la sesión de hoy también contempla el tratamiento de ascensos en el ámbito de la Cancillería y la designación de jueces, fiscales y defensores.

Por otra parte, los senadores debatirán la reducción del IVA a la fécula de mandioca, la declaración de la emergencia para las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y la prórroga por seis meses del Estatuto del Periodista.

La reforma electoral

Además de la suspensión de las PASO, el dictamen oficialista establece correcciones en el financiamiento de la propaganda electoral en radio y televisión, con un tope del 50%, y una serie de cambios vinculados a las elecciones de parlamentarios al Mercosur.

La reforma política también incluye la llamada “ficha limpia”, es decir, que cualquier persona con una condena penal confirmada en segunda instancia por delitos dolosos vinculados a la corrupción queda inhabilitada para postularse a cargos electivos.

Entre otros ajustes que contempla, figura la eliminación de la obligatoriedad de los debates presidenciales. De aprobarse la iniciativa en ambas cámaras, quedará en manos de la Cámara Nacional Electoral decidir sobre su realización.

La legislación vigente, establecida por la Ley 27.337 e incorporada al Código Electoral Nacional (Ley 19.945), exige la celebración de dos debates antes de las elecciones generales, uno de ellos en una capital provincial, y un tercero en caso de balotaje.

Además de disponer su transmisión obligatoria por los medios estatales, prevé sanciones para los candidatos que no participen, como la pérdida de espacios de publicidad audiovisual y la colocación de un atril vacío para dejar constancia de su ausencia.

Por último, dispone la eliminación de la veda electoral, no solo en términos discursivos, en medios y redes sociales, sino también las restricciones que hasta ahora regían en comercios, o actividades culturales.

Todas las modificaciones que hacen a la reforma electoral tendrán carácter permanente. La única excepción será la suspensión de las PASO, que regirá por un año.