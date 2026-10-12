Con Luis Caputo ratificado, siguen los pedidos de correcciones en el gabinete

Antes de las 9 de la mañana de un lunes feriado, el presidente Javier Milei utilizó una oportuna entrevista radial para despejar rumores sobre la continuidad del ministro de Economía, Luis Caputo.

“Es un chiste, una pelotudez del tamaño de una casa”, dijo hoy el Presidente a radio Mitre en relación a un eventual cambio del timón económico. Agregó que tiene una “relación simbiótica” con el ministro de Economía, aunque dejó entrever que no hay consenso total en torno a la marcha del plan económico. “Hay una mesa que se dedica a las cuestiones políticas, pero la decisión general del gobierno es mía. O sea, nadie cuestiona a Caputo, porque es mi política”, buscó despejar interrogantes.

La continuidad de Caputo no estuvo puesta en duda por el Presidente, según altas fuentes del Gobierno. Sin embargo, en la Casa Rosada reconocieron los planteos de varios integrantes de la mesa política por una mayor flexibilidad en las decisiones y ciertos cambios que permitan la reactivación económica en sectores que aún continúan estancados.

“Cuestionamientos hay seguro, pero no veo que sean determinantes a la hora de un cambio de ministro de Economía”, contestaron cerca de uno de los integrantes de la mesa política, de la que forman parte Karina Milei, Santiago Caputo, Diego Santilli, Martín Menem y Patricia Bullrich. La jefa del bloque de senadores libertarios es la única que expuso públicamente sus diferencias y manifestó su intención de corregir el rumbo.

“Es una bola que creció demasiado. Pasó lo mismo con (Federico) Sturzenegger”, afirmó un alto funcionario, que recordó las críticas que recibió el ministro de Desregulación, llamado al bajo perfil y “consulta previa” desde hace dos meses, luego del fracaso en el Senado del capítulo de la ley de tierras en el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.

Además, de su gestión al frente de Economía, surgieron reparos entre Caputo y otros miembros de la mesa política por la estrategia electoral rumbo a 2027. El ministro de Economía presiona para cerrar en octubre una alianza con las provincias para evitar ruidos en la economía, pero los Menem no parecen tan urgidos e insisten con el armado propio, prescindiendo, si es que se puede, de la ayuda del gobernador.

El economista crítico con el gabinete

A varios integrantes del Gobierno les pareció “rara” la presencia del economista Alberto Ades en la reunión de gabinete realizada el lunes pasado, en la que sugestivamente se ausentó Luis Caputo, con el argumento de un malestar general. Ese mismo día, a la noche, el ministro estuvo presente en el canal de streaming Carajo en el programa oficialista de Daniel Parisini, alias el Gordo Dan.

Luego de la reunión de gabinete, Ades sorprendió al combinar elogios al rumbo económico con críticas puntuales. “Me gustaría un tipo de cambio más alto porque eso ayudaría y daría colchón a varios sectores que compiten contra la importación”, dijo Ades en una de las entrevistas que concedió a distintos medios, en las que también afirmó que “el mercado no entiende” la política monetaria oficialista y habló de “errores” en la comunicación de sus logros por parte del equipo económico, que solo habla —según él— con los medios afines.

Cerca del ministro evitaron confirmar LA NACION si eran ciertas las declaraciones de Ades en las que reconoció haberle pedido disculpas a través del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y luego por un mensaje de WhatsApp al teléfono personal del propio ministro. “Le dije que si metí la pata, le pedía disculpas”, dijo el economista al periodista Fabián Doman, ya desde su casa en Nueva York, donde vive hace más de tres décadas.

Desde el gabinete afirmaron que Ades expresó sus críticas sin intención de limar al ministro de Economía. “El Presidente lo invitó porque le parecieron interesantes sus posturas. Pero Ades no es (Sergio) Massa, no tiene un plan maquiavélico, lo hizo de ingenuo”, buscó exculparlo uno de los dirigentes que estuvo en la reunión de gabinete. A más de un asistente le llamó la atención que sus declaraciones posteriores fueron “muy distintas” a las ideas que expuso en la reunión. “Eran dos Ades distintos, no lo podíamos creer. En la reunión con el gabinete no fue nada crítico”, dijo uno de los funcionarios.

Bullrich y Milei, en la quinta de Olivos, el viernes pasado; con esta foto buscaron bajar tensiones

Más allá de las idas y vueltas por Ades, la necesidad de cambiar algunos aspectos de la política económica fue parte de la charla entre Milei y Patricia Bullrich, que viene marcando diferencias con esas políticas desde hace rato. “Patricia planteó lo que viene diciendo, Milei le dijo que estaba de acuerdo con el 90 o 95 por ciento de lo que ella decía”, contó a este diario un funcionario informado sobre el contenido de la charla. “No podemos tener la industria caída, la construcción caída, el comercio caído y, por otro lado, algunas economías del país, como los hidrocarburos, la pesca, el agro, la minería, en porcentajes de crecimiento muy elevados. Tenemos que compatibilizar”, advirtió la jefa de los senadores libertarios durante el reciente coloquio de Idea, en Mar del Plata. En modo silencioso, otros miembros del gabinete también asumen como propios esos argumentos, aunque no se atreven a decirlos en voz alta, según contaron esas mismas voces a este diario. En el debate interno del Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo, tanto el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem como el jefe de gabinete Diego Santilli plantearon cuestionamientos o reparos, aunque -sostienen cerca de uno de ellos-“siempre lo hacen en privado, no en público”, en referencia crítica a Bullrich.

“Algo va a cambiar, no sabemos aún por donde”, afirmaron fuentes del oficialismo, sin dar detalles, pero dando por sentado que Caputo, que viaja a Tailandia en las próximas horas para la reunión del FMI, seguirá en su puesto.