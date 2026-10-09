Tras la tensión por los últimos desmarques, Javier Milei se reunió con Patricia Bullrich en Olivos

El presidente Javier Milei recibió hoy a la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, en la quinta de Olivos. Fue después de que los últimos intentos de la exministra de Seguridad de diferenciarse del Gobierno provocaran tensión en las filas del oficialismo y sembraran dudas sobre su futuro político de cara a las elecciones de 2027.

Conversación profunda con el Presidente @JMilei. Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad.



TMAP 🇦🇷 pic.twitter.com/bzYEg3r2ZR — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 9, 2026

“Conversación profunda con el Presidente. Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad”, afirmó Bullrich en la red social “X” apenas terminó la reunión con Milei en la residencia de Olivos.

La senadora cerró su mensaje con la sigla que el asesor Santiago Caputo suele utilizar en sus mensajes: TMAP, que significa “todo marcha de acuerdo al plan”.

La exministra de Seguridad no duda de diferenciarse de Milei en temas sensibles, como el caso Adorni, y tiene un voz propia dentro de LLA. En las últimas semanas, insistió en la necesidad de tocar el plan económico y dar señales para acelerar la reactivación.

Bullrich cree que los últimos datos de la economía exhiben un estancamiento y que sin una mejora se complicarán las chances de reelección de Milei en 2027. Hasta ahora, el Presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo, rechazan los pedidos para hacer ajustes en el programa.

La senadora libertaria endureció su postura con la Casa Rosada cuando se quejó de los recortes en el área de discapacidad que habían sido incluidos en el Presupuesto 2027. “A mí no me tomen por tonta”, bramó.

Bullrich también tomó distancia de los insultos y ataques de Milei a la prensa. Por caso, días atrás se solidarizó con los periodistas de LA NACION perseguidos por la Justicia de Gildo Insfrán en Formosa.

Esta semana, Bullrich volvió a diferenciarse del Gobierno en materia de pliegos judiciales. Durante la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos realizada el miércoles en el Senado, anunció que votará en contra del nombramiento de la fiscal Susana Pernas, propuesta por el Poder Ejecutivo.

Bullrich argumentó que se opondrá a la designación porque la fiscal “pidió cárcel para Chocobar, un policía que se jugó la vida para frenar a un delincuente que había apuñalado a un turista”.

La senadora ya había marcado discrepancias con el Gobierno en materia de designaciones judiciales. En junio pasado, se abstuvo de votar en contra del pliego de la jueza María Verónica Michelli, cuya postulación era rechazada por Milei por ser familiar del periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon.

El viernes pasado, antes de que Milei volviera a la Argentina tras la gira en París, Bullrich le abrió la puerta a la chance de competir por la presidencia en 2027. Durante una entrevista con el streaming La Casa, la senadora dijo que “iba a esperar” antes de tomar una definición porque quería ver “cómo se desarrollan los acontecimientos en el país”. La frase provocó revuelo en LLA y reavivó las dudas sobre si podría romper.

“Si vos me decís: ‘Esa idea, ese sueño que tuviste, ¿lo querés llevar adelante?’. Sí, porque tengo las ideas intactas; tengo un montón de ideas de cómo transformar muchísimas cosas, de cómo llegar al bienestar de todos. Esas ideas quizás las hace otro; quizás me toca a mí. No lo sé“, afirmó Bullrich.