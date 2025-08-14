Con un acto en La Plata, Milei inaugura la campaña en la provincia de Buenos Aires

Rumbo a los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei desembarcará esta tarde en la ciudad de La Plata para encabezar un acto en el Club Atenas, donde dará inicio formal a la campaña de La Libertad Avanza (LLA) en territorio bonaerense. El mandatario llegará a la ciudad Capital acompañado por gran parte de su Gabinete y junto a los candidatos libertarios que competirán en las ocho secciones electorales.

Bajo la consigna “Kirchnerismo Nunca Más”, el polémico slogan con el que LLA lanzó su campaña en la Provincia, el oficialismo convocó a su militancia a participar del acto en el Club Atenas, situado a solo doce cuadras de la gobernación bonaerense, en un claro desafío a Axel Kicillof.

Durante el evento, Milei estará acompañado por la Secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y gran parte de su Gabinete. Otros referentes claves dentro del armado, como el titular de LLA en Provincia, Sebastián Pareja y los hermanos Martín y Eduardo “Lule” Menem, también participarán hoy del encuentro junto a los principales candidatos de las 8 secciones electorales.

Pasadas las 16, comenzaron a llegar los primeros militantes a las inmediaciones del Club Atenas. De acuerdo a la convocatoria, el acto estaba programado a las 17, si bien el discurso de Milei está previsto para las 19.30.

El acto de Javier Milei en La Plata está programado para las 17hs

Uno de los primeros en llegar fue el armador en la provincia, Sebastián Pareja, quien podría ocupar un lugar en las listas a legisladores nacionales. Le siguieron los dirigentes de Pro y artífices del acuerdo electoral con LLA, Cristian Ritondo y Diego Santilli.

“Este es el acto de la alianza con LLA. Hoy se presentan todos los candidatos. Hay muchos del Pro. Pero a mí no me importa lo que gane el Pro sino los bonaerenses”, destacó Ritondo, en diálogo con TN, al llegar al lugar del encuentro.

“Nosotros estamos acompañando lo que la sociedad nos pide. Yo voy a estar donde me pidan. Nos une el equilibrio fiscal, la recuperación de la matriz productiva, poder elegir cuál será nuestro futuro. No todos están de acuerdo con todo”, aclaró, por su parte, Santilli.

La previa del acto de Javier Milei en el Club Atenas de ciudad de La Plata Ignacio Amiconi - LA NACION

El lanzamiento formal de la campaña se da tras el desembarco de Milei en La Matanza, donde el mandatario posó junto a los principales candidatos que competirán en los comicios bonaerenses exhibiendo una bandera con la tipografía de la portada del informe “Nunca Más”, lo que suscitó todo tipo de críticas por parte de la oposición.

Noticia en desarrollo