Con una frase bíblica, Juan Grabois respaldó la carta de Cristina Kirchner contra Alberto Fernandez

El dirigente social ultrakirchnerista, Juan Grabois, salió a respaldar la carta que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, publicó en contra del presidente Alberto Fernández y recurrió a una frase bíblica para sentar su posición.

En una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, Grabois escribió: “Me acuerdo ese día cuando eligió a Alberto. Tuve la suerte de verla. Con esa decisión Cristina Kirchner construyó la victoria sobre el macrismo. Tuve miedo de que esa victoria no resultara el cambio de rumbo que necesitábamos. El escenario sigue abierto”.

En un segundo mensaje el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos agregó: “Con esos dos puntos del PBI se podría sacar de la pobreza y la indigencia a millones; podrían garantizarse mejores jubilaciones, un salario universal de reconstrucción para los trabajadores informales y un plus mensual para los trabajadores formales de bajos ingresos”.

Grabois siguió: “Se podría realizar un ‘plan marshal’ criollo, un plan de desarrollo humano integral con tierra, techo y trabajo que le devuelva con realizaciones efectivas y tangibles la esperanza a nuestro pueblo. Pero esos dos puntos del PBI los pide el FMI. Ahí está el dilema, ahí el problema”.

“‘No se puede servir a dos señores’ (Mateo 6:24); Que Dios ilumine a nuestro Presidente y para los que no creen, que sea el clamor del Pueblo. Nada más que decir. Ahora, esperar”, cerró el dirigente y sentó su posición que coincide con la expresada por la titular del Senado.

Qué dice la carta de Cristina Kirchner

Minutos antes de las 19, la vicepresidenta Cristina Kirchner publicó una misiva, en el marco de la crisis que atraviesa el Gobierno. “Solo le pido a Alberto [Fernández] que honre su decisión”, escribió la exprimera mandataria.

“Como no soy mentirosa y mucho menos hipócrita (nunca digo en público lo que no sostengo en privado y viceversa), debo mencionar que durante el año 2021 tuve 19 reuniones de trabajo en Olivos con el Presidente de la Nación”, precisó Cristina, al tiempo que destacó: “Nos vemos allí y no en la Casa Rosada a propuesta mía y con la intención de evitar cualquier tipo de especulación y operación mediática de desgaste institucional”.

La misiva siguió con duras definiciones. “No soy yo el que lo que jaquea al Presidente, es el resultado electoral”, aseguró.

Cristina Kirchner detalló que, en diálogo con el Presidente, le señaló que “se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica”. “Me cansé de decirlo”, sostuvo.

La vicepresidenta precisó cómo se sucedieron los eventos desde la derrota electoral. “Le manifesté que era necesario relanzar su Gobierno y le propuse nombres como el del gobernador Juan Manzur para la Jefatura de Gabinete”, contó Cristina, y añadió: “¿Por qué cuento esto? Porque no voy a seguir tolerando las operaciones de prensa que desde el propio entorno presidencial a través de su vocero se hacen sobre mí y sobre nuestro espacio político”.

La carta continuó con un repaso de su tiempo como primera mandataria, y un reclamo -sin nombrarlo- a su entonces vice, Julio Cobos. “Hasta he sufrido un vicepresidente declaradamente opositor a nuestro gobierno”, dijo, y remarcó: “Duerman tranquilos los argentinos y las argentinas… eso nunca va a suceder conmigo”.

“Cuando tomé la decisión de proponer a Alberto Fernández como candidato a Presidente de todos los argentinos y las argentinas, lo hice con la convicción de que era lo mejor para mi Patria”, detalló Cristina, y cerró: “Sólo le pido al Presidente que honre aquella decisión… pero por sobre todas las cosas, tomando sus palabras y convicciones también, lo que es más importante que nada: que honre la voluntad del pueblo argentino”.