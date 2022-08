Con una referencia a Gabriela Michetti, Alberto Fernández acusó a Mauricio Macri de haber quitado apoyo a las personas con discapacidad

El presidente Alberto Fernández volvió a cargar este viernes contra la gestión del expresidente Mauricio Macri. Desde la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), donde encabezó la entrega de la pensión no contributiva número 200.000 para personas con discapacidad, acusó al gobierno de Cambiemos de haberle quitado apoyo a este colectivo y remarcó que “además” esto se hizo “con una vicepresidenta con discapacidad”, en referencia a Gabriela Michetti.

Sin hacer alusión directa a la coyuntura económica, Fernández planteó que muchas veces “cuando la sociedad descontenta con una realidad difícil (...) pierde confianza en la política, tiende a pensar que en la política todo es igual y se desalienta mucho con eso”. Sin embargo, aseguró que “no todo es lo mismo” y en ese sentido comparó su gobierno con el que lo precedió.

“En aquellos años, entre 2016 y 2019, se dieron de baja 170 mil pensiones. Nosotros hoy estamos acá celebrando que estamos dando 200.000 pensiones″, enfatizó el jefe de Estado en compañía del director ejecutivo de la Andis, Fernando Galarraga, y agregó que en dichos cuatro años se “denegaron 6 de cada 10 solicitudes de pensión”. “Hoy la preocupación es cómo hacemos su acceso más fácil; en aquel momento era buscar la excusa para no dar la pensión”, sentenció.

A continuación, insisitó: “Cuando llegamos al gobierno, en ese momento estaban cajoneadas 145.000 solicitudes de pensión para personas con discapacidad”. Y luego cuestionó: “¿Todo es lo mismo? No. Si yo dijera que estos son los números de mi gobierno, estaría lleno de vergüenza. Y como argentino me llena de vergüenza que un gobierno que además tuvo una vicepresidenta con discapacidad haya hecho esto”.

Por otra parte, el Presidente ponderó en su discurso lo hecho en la materia durante el kirchnerismo. “Nestor [Kirchner] y Cristina [Kirchner] hicieron muchas cosas por la discapacidad. Entre el 2003 y el 2015 se reconoció la gratuidad del transporte, se ratificó la convención sobre los derechos de personas con discapacidad y se les otorgó rango constitucional, se instituyó la Asignación Universal por Hijo (AUH) -que en discapacidad triplica su valor- y hubo muchas otras normas que se dictaron en esos años y fueron avances concretos de derechos de las personas con discapacidad”, indicó.

De esta forma, consideró que las inversiones realizadas en la misma línea en el marco de su gestión no constituyen una excepción, sino que “siguen una lógica que nos gobernó en todos los tiempos, donde asusmimos que la necesidad de igualar y de incluir a las personas con una discapacidad es imperiosa”. “Yo no sospecho de quien viene a buscar una pensión de este tipo al Estado. No me daría la cara para descalificarlos. Porque allí hay una persona que está necesitando del socorro del Estado y tiene un derecho que lo asiste”, manifestó.

Sobre le cierre de su alocución, Fernández retomó una frase del expresidente Juan Domingo Perdón que decía: “El Gobierno argentino tomará la actitud que quiera su pueblo y ninguna otra”. Y afirmó al respecto: “Yo siento que estoy tomando la actitud que el pueblo argentino quiere, que es incluir a todos y todas las argentinas para hacer una Argentina de todos, donde todos tengamos los mismos derechos y posibilidad de desarrollarnos y de trabajar y de no ser segregados por ninguna causa. Yo estoy seguro de que esa es la aspiración central del pueblo argentino y de que aquí no estamos dando nada trucho ni malgastando la plata del Estado”.