El Gobierno respondió al informe de la Fundación Pensar con introducción de Macri

El Gobierno respondió este martes al informe de la Fundación Pensar, que cuenta con introducción del expresidente Mauricio Macri, un texto que elogió la baja de la inflación y los superávits, pero alertó sobre retrocesos en el empleo y la pobreza. El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo en su conferencia de prensa en Casa Rosada que en el gabinete de Javier Milei están “sumamente ocupados en la gestión como para leer ese tipo de informes”.

“Van ocho meses de gobierno, es un informe que viene del macrismo, ¿eso me estás diciendo?”, respondió ante una pregunta. “Es gente que dijo que había que medirlos por la cantidad de pobres que tenían al asumir y la cantidad cuando se iban, así que está bien que hagan hincapié [en la pobreza]”, marcó Adorni.

La Fundación Pensar, presidida por la diputada de Pro María Eugenia Vidal, lanzó un segundo informe sobre el transcurso de la gestión libertaria. El documento, si bien rescata como aspectos positivos la fuerte caída de la inflación y los superávits primario y financiero alcanzados en ese período, advierte que algunos parámetros económicos y sociales –como el consumo, el empleo y la pobreza- se han deteriorado respecto de junio pasado.

En ese marco, el portavoz libertario dijo que no leyó el informe. “Estamos sumamente ocupados efectivamente en la gestión como para leer ese tipo de informes. Será la opinión de ellos y en tal caso tal vez haya una falta de costumbre en ver un gobierno que avanza tan rápido con determinados cambios. Sin ir más lejos subestiman el superávit, pero es la columna vertebral del orden macroeconómico, minimizar eso infiere nuevamente que el informe tal vez no reviste tal importancia para nosotros”, aseveró Adorni.

Sobre los dichos de Macri, que criticó el “entorno” del Presidente, el vocero presidencial dijo: “Será su opinión y tendrá sustento en su mente. De todas maneras [el asesor Santiago] Caputo es una persona troncal para nosotros, así como las personas que integran el Gabinete. Es irrelevante la opinión porque [Caputo] es una persona elegida por el Presidente así como nosotros”.

No obstante, aseguró que la relación entre el expresidente y el libertario “es buena” y que “no hay ningún problema”. Por otro lado, mientras respondía una pregunta sobre el cierre de organismos como el Inadi o la agencia Télam -por los tiempos burocráticos que demoraron sus cierres luego de los anuncios- Adorni remarcó: “Estamos en un proceso, de hecho [el Inadi] no existe más, no hay mucho para decir, uno avanza lo mas rápido que puede en los tiempos que te permite la burocracia. Macri es muy consciente de los tiempos que lleva, en su época se denominó gradualismo, acá no, acá vamos a toda la velocidad, pero te topás con tiempos que son los de la administración pública”.

Alerta de Israel para la Argentina

Luego de que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, revelara en LN+ que Israel advirtió a la Argentina por un posible “ataque muy fuerte” por parte de Irán, el vocero presidencial indicó que “no hubo ningún cambio” porque “ya se habían tomado los recaudos necesarios sobre lo que podía ocurrir con la seguridad en términos internacionales por el conflicto en Medio Oriente”.

“No hay ninguna alerta roja ni ninguna otra cuestión que amerite que yo tenga que comentar algún cambio en seguridad. Lo que comentó Francos fue simplemente la información recibida por parte de Israel acerca de posibles ataques que podía recibir, pero no hay nada que haya cambiado nuestra postura en materia de seguridad, al menos por ahora. Nosotros siempre estamos preparados para estas amenazas en virtud de lo que ocurre en el mundo. El mundo libre está amenazado”, añadió.

Situación en Medio Oriente: Recomendaciones de Cancillería a los ciudadanos argentinos que estén en El Líbano



Frente al riesgo de una posible escalada militar en Medio Oriente, se sugiere a los connacionales que se encuentren en la República del Líbano estar atentos a la… pic.twitter.com/qnp7KNupCI — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@Cancilleria_Ar) August 3, 2024

Las declaraciones del jefe de ministros ocurren dos días después del mensaje que emitió el Ministerio de Relaciones Exteriores dirigido a la comunidad argentina que se encuentra en la zona de conflicto.

Otros temas

Luego de que se filtraran chats de la secretaria del expresidente Alberto Fernández sobre supuesta violencia de género hacia su esposa Fabiola Yáñez, Adorni se limitó a decir: “Es un tema que no hay ni denuncia y si así la hubiese, debería ser un tema judicial. Siempre apelamos que la violencia de género se denuncie y que no ocurran estos episodios. Habiendo tenido tanto dinero en Ministerio de la Mujer y que pase esto da mucha tristeza”.

Por otro lado, el vocero ratificó su postura sobre la información de los perros de Milei. “De la vida privada del Presidente no hablamos y pretendemos seguir haciéndolo, sea por tema familia o cualquier cosa que sea de su vida personal”, insistió ante la pregunta de un periodista.

Al principio de la conferencia de prensa, el portavoz libertario habló sobre el decreto 697/24 que eliminó los derechos de exportación para productos de las cadenas bovina, porcina y láctea. Dijo que para Milei “los que producen y los que apuestan son héroes y no son pasibles de ser castigados como se lo venía haciendo en la Argentina”.

Además, señaló que este martes comenzó el proceso de implementación de los nuevos métodos de pago en el transporte público, de manera complementaria con la SUBE, para que los pasajeros de trenes y colectivos también puedan usar tarjetas de débito, crédito, billeteras virtuales y demás aplicaciones bancarias para el pago de su boleto. El Gobierno espera que para fin de año el sistema esté implementado en todas las unidades.

