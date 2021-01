Neme, una de las concejalas detenidas Crédito: Captura de video

"Espero que la Nación cambie de rumbo respecto de Formosa. El presidente Alberto Fernández no puede seguir siendo cómplice de (Gildo) Insfrán porque no es peronismo lo que hay aquí. Lo que existe es gildismo, caudillismo". Gabriela Neme, la concejala de la ciudad de Formosa detenida ayer por manifestar en contra de las situaciones en los centros de alojamiento oficiales para Covid 19 habla con LA NACION y dice que este viernes estará el ministro Nicolás Trotta para analizar el comienzo de clases. "Las escuelas donde él pretende que haya alumnos en un mes y medio hoy son centros de detención, porque les cierran las puertas, les apagan las luces", definió.

Neme, concejala del peronismo disidente Nuevo País, fue detenida por unas horas junto a su par del radicalismo Cecilia Ruíz Díaz. Ambas se manifestaban junto a vecinos en la puerta de la Escuela 18, donde funciona un centro de alojamiento preventivo, las dejaron en libertad horas después.

Desde el Gobierno, el ministro Jorge González aseguró que las detuvieron porque estaban "golpeando las persianas, haciendo ruido y molestando a la gente que estaba guardando la cuarentena" y luego de "varias intimaciones de la policía de procedió a su detención". No hubo contacto institucional con ninguna de las dos concejalas.

En diálogo con este diario Ruiz Díaz coincide con Neme en que la gente las había llamado para que acompañaran la protesta y adjudicó la detención a que "hace un tiempo" viene denunciando "el atropello de la Provincia; acá se da una situación única en el mundo que es la obligación de hacer cuarentena en centros oficiales".

Neme, en el momento de la detención Crédito: Captura de video

"Se están violando los derechos humanos -ratifica-. Hay hacinamiento, falta de higiene, personas con crisis que no tienen contención psicológica; de noche hay lugares donde les cierran las puertas con candado, les apagan la luz, no los dejan salir al patio. Hemos hecho todo lo posible, hemos ido a la Justicia y no hay respuestas".

Para Neme la detención de ambas es un hecho "gravísimo" que se suma a lo que ya "viene sucediendo; se está avasallando los derechos de la gente". Sobre las explicaciones del Gobierno, califica a la conferencia de prensa de "mamarracho" donde le "quisieron hacer creer a la gente que había intimidación pública; al único que puedo intimidar es a Insfrán".

Relata que mientras estaban detenidas, a la escuela llegó personal de Salud con la intención de hacerles firmar un documento a los aislados asegurando que no habían convocado a las concejalas.

"Insfrán se apoderó de la suma del poder público; es un emperador, un feudal, un caudillo que no tiene ningún vestigio del peronismo -agrega-.Es el dueño de nuestra libertad; cree que seguirá manejando la provincia con políticas de hace 25 años pero ahora hay celulares que registran todo, todo se muestra".

Ruiz Díaz señala que hace pocos días había participado y organizado una protesta en apoyo al sector privado porque como la ciudad está en fase 1 no pueden trabajar y se están "fundiendo". "Durante tres días debí sufrir los agravios del ministro González".

"Lo de ayer fue una detención absolutamente ilegal, tengo fueros parlamentarios, acompañaba a los vecinos en mi rol de concejal y estábamos solicitando información institucional -relata-. Este es un gobierno autoritario, un régimen, que viola sistemáticamente los derechos humanos; hace 25 años que estamos padeciendo esto. Formosa sigue siendo una de las provincias más pobres del país, ese es el resultado de este modelo".

