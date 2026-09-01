Confirman que el papa León XIV celebrará una misa multitudinaria en la ciudad de Córdoba

CÓRDOBA.- El 10 de noviembre, cuando llegue a Córdoba, el Papa León XIV celebrará una misa que se espera multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea). Es el mismo lugar donde la realizó Juan Pablo II cuando llegó a esta ciudad en 1987. La definición se conoció después de las reuniones de autoridades locales con los integrantes de la segunda “misión de avanzada” del Vaticano.

Córdoba espera la llegada de 1,2 millones de personas para acompañar la visita del Papa. Además de Fadea, se presentará en la Catedral ubicada en el centro histórico y es probable que también llegue al lugar donde vivió Jorge Bergoglio en su estancia en esta ciudad. Está a unas pocas cuadras, en la Manzana Jesuítica, al lado de la iglesia Compañía de Jesús.

Por unas horas estuvo en esta ciudad el grupo encabezado por el coordinador de los viajes papales de la Santa Sede, monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, quien se reunió con el gobernador Martín Llaryora y parte del gabinete; el arzobispo Ángel Rossi y las autoridades de Fadea, el titular Oscar López y el vicepresidente, Guillermo Ballesteros.

Según pudo saber LA NACION, en el encuentro se presentó una propuesta integral para la visita, el recorrido y el dispositivo de seguridad. También estuvieron en el encuentro el nuncio apostólico en Argentina, monseñor Michael Wallace Banach y el secretario de Culto de la Nación, Agustín Caulo.

La reunión permitió “poner en común los primeros lineamientos y avanzar en la articulación entre los organismos nacionales y provinciales, la Iglesia y los representantes de la Santa Sede”, indicaron voceros de Fadea.

Visita de los delegados del Papa León a Córdoba para definir los detalles de su viaje en noviembre

Para Fadea es un momento especial, porque casi 40 años después, otro Pontífice celebrará su misa en ese espacio. De hecho, hace unos días un grupo de operarios puso en valor la placa que está en los hangares, la que señala el lugar exacto donde, el 8 de abril de 1987, estuvo Juan Pablo II.

El Papa León XIV llegaría el 10 de noviembre en horas de la mañana a Córdoba y lo que no está definido es si primero celebrará la misa multitudinaria o irá a la Catedral. Sí se presume que al mediodía descansaría y almorzaría en la sede del Arzobispado.

Para las autoridades encargadas del esquema de seguridad, lo mejor sería que su visita termine con la misa en Fadea, ya que es más simple su salida directa en avión para regresar a la ciudad de Buenos Aires, a donde pasará la noche para completar el 11 su última jornada en la Argentina.

El arzobispo Rossi consideró la visita como “una delicadeza” del Papa: “Es un gesto lindo de una continuidad de una visita de Francisco que quedó latente, no por desprecio como algunos dicen, porque siempre quiso venir”, dijo quien fuera amigo personal de Bergoglio. “Que venga el Papa significa como imaginar un padre o abuelo muy querido que visita a la familia. Hay que ir preparando el corazón”, afirmó el obispo de Córdoba.