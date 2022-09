Conflictos gremiales: para el Gobierno “hay una excesiva rentabilidad empresaria”

Gabriela Cerruti, la portavoz de Presidencia, se refirió hoy a los diferentes conflictos gremiales en los que se exigen un incremento de los salarios y dijo que ante los números en baja del desempleo y la pobreza, así como la persistencia de la indigencia, resta que el Gobierno siga trabajando en controlar la inflación para que los incrementos salariales impacten en el poder adquisitivo, así como apuntó que “hay una excesiva rentabilidad empresaria”.

En el marco de la conferencia de prensa que brinda la portavoz a diferentes medios, Cerruti habló sobre los números de la pobreza y el desempleo difundidos ayer por el Indec, al tiempo que fue consultada sobre el tuit de la vicepresidenta Cristina Kirchner quien dijo que el Gobierno y el Ministerio de Economía, en manos de Sergio Massa, debe seguir trabajando en controlar la inflación.

“El desempleo ha descendido por debajo del 7%, es un número casi histórico. Hay algunas provincias donde casi llegamos al pleno empleo. Sin embargo, si no hay un incremento de los ingresos y reducción de la inflación, no terminan esos números impactando en el poder adquisitivo de las familias”, dijo al comienzo de la conferencia.

Luego, advirtió que el marco para que el poder adquisitivo se pondere, “es un objetivo del Gobierno” en el que se trabaja y que el “plan de estabilización” de Massa “está funcionando” y recalcó: “Hasta que no haya nadie que no sufra pobreza e indigencia no estará cumplido el objetivo”.

Abierta la conferencia a las preguntas de los medios, le consultaron sobre cómo cayó el tuit de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el Gobierno luego de difundidos los datos de la indigencia, pobreza y empleo por parte del Indec.

Cerruti dijo que tanto la vicepresidenta como el presidente Alberto Fernández y el ministro de economía “ya habían hablado antes y después de ese tuit”.

Luego, apuntó: “Ellos, todos, coincidimos en que hay una excesiva rentabildiad empresaria y que tiene que corregirse para que la carga de la distribución no caiga sobre las familias y los más vulnerables, por eso se busca un fortalecimeinto de los salarios y ponernos de acuerdo que la rentabilida excesiva no forma parte de la comunidad en la que queremos vivir y es una de las medidas que el ministro de economía va a llevar adelante”.

Tras ello, le preguntaron a Cerruti quién y cómo se define la renta excesiva en las empresas, a lo que contestó: “Esa es una discusión que la tiene que dar el Congreso y la está viendo el Ministerio de Economía, se trata de quienes tuvieran una ganancia que no tiene que ver con la inversión, sólo con el rebote de precios internacionales”.

Por ota parte, le pregutaron si el Gobierno, en el marco de las paritarias, no temía una escalada de la violencia ante el bloqueo de las plantas de producción de diferentes sectores de la economía o los acampes, como el que hoy ocupa la Avenida 9 de Julio, frente al Ministerio de Desarrollo Social. Cerruti dijo que “ante los piquetes, el gobierno sabe que las protestas sociales y las pujas de intereses en las negociaciones paritarias muchas veces llegan a un punto que incomodan o se produce alguna situación que requiere alguna intervención puntual”; así, aseguró: “Seguimos ceyendo que el derecho a la protesta es algo que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas para defender sus derechos”.

Noticia en desarrollo