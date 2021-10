Conflicto mapuche: la oposición presentó una denuncia penal contra el Presidente y Aníbal Fernández

En el marco del conflicto mapuche que ha generado cruces entre autoridades provinciales y nacionales, parlamentarios de Juntos por el Cambio presentaron una denuncia penal contra el presidente Alberto Fernández, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y otros funcionarios nacionales. “Para que se investigue la posible comisión de los delitos de asociación ilícita calificada, usurpación, incumplimiento de los deberes de funcionario público y sedición, ya sea en calidad de autores, cómplices y/o partícipes, con relación a los hechos de terrorismo provocados en la Patagonia por un grupo autodenominado RAM”, indicaron los diputados, a través de un comunicado.

“La actitud del Gobierno nacional fue por lo menos pasiva al rechazar irresponsablemente el pedido de auxilio formulado por la gobernadora de Río Negro [Arabela Carreras], pero podría ser también de mayor entidad si se comprueba que se facilitó el accionar terrorista de personas que usurpan la identidad mapuche para sembrar la violencia en el sur argentino, desconociendo la soberanía nacional y la Constitución”, dispararon los dirigentes de la oposición.

He presentado una denuncia penal, junto a @WolffWaldo, @Pablo_Torello, @FerIglesias, y otros diputados de JxC, para que se investigue a @alferdez, @FernandezAnibal y otros funcionarios nacionales por la posible comisión de los delitos de asociación ilícita calificada, #Mapuches pic.twitter.com/piKuNCvDuF — Jorge R. Enríquez (@enriquezjorge) October 26, 2021

“El hecho excede los parámetros de una política equivocada para ingresar en el terreno penal”, consideraron, y subrayaron: “Es imperioso que la Justicia actué con firmeza y celeridad antes de que el avance terrorista se extienda como una mancha de aceite sobre vastos sectores de nuestro territorio, alentado por un kirchnerismo en retirada que quiere dejar tierra arrasada”.

La denuncia fue presentada por los diputados del bloque Juntos por el Cambio Jorge Enríquez, Waldo Wolff, Pablo Torello, Fernando Iglesias, entre otros.

“Con varios diputados de Juntos por el Cambio denunciamos penalmente a Aníbal Fernández por asociación ilícita calificada”, contó Iglesias en su perfil de Twitter, y apuntó: “El kirchnerismo en contra de incorporar al temario de la sesión un proyecto que exhorta a convocar al Comité de Crisis, para coordinar las fuerzas federales y provinciales ante la violencia de RAM y grupos seudo mapuches”.

El kirchnerismo en contra de incorporar al temario de la sesión un proyecto que exhorta a convocar al Comité de Crisis, para coordinar las fuerzas federales y provinciales ante la violencia de RAM y grupos seudo mapuches. pic.twitter.com/3DX9eWqaGD — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) October 26, 2021

La última semana, en medio de la escalada de violencia en Río Negro y el reclamo de la gobernadora Carreras, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, “dio la orden” para avanzar con un operativo para reforzar con fuerzas federales la seguridad en la provincia tras el ataque mapuche contra un club en El Bolsón.

Así desembarcaron efectivos de las fuerzas federales en territorio de Río Negro, Chubut y Neuquén. No obstante, la tensión entre el Gobierno nacional y autoridades provinciales del sur argentino ha escalado con funcionarios locales que exigen a Nación una mayor intervención.