La tensión por los mapuches complica aún más la estrategia electoral del oficialismo en la Patagonia

EL CALAFATE y COMODORO RIVADAVIA.- Sin puentes políticos sólidos que conviertan a los resultados en un plan orquestado, las provincias patagónicas dieron a coro la espalda a las propuestas electorales del Frente de Todos en las últimas PASO . Con la cuenta regresiva en marcha, en cada distrito, el oficialismo nacional busca reinventarse con anuncios, visitas e inauguraciones, pero sin certezas que el 14 de noviembre logren colorear de celeste el sur del país. Las oscilaciones de la Casa Rosada ante los ataques de grupos que se reivindican como mapuches no hicieron más que complicar el panorama para el Frente de Todos.

Lejos del espaldarazo obtenido en otras elecciones, la Patagonia -un símbolo de la consolidación y reivindicación kirchnerista a nivel nacional- se inclinó por partidos provinciales o por jerarquizar en las urnas a Juntos por el Cambio que se consolida como oposición en la Patagonia.

Pese a no ser significativa en el caudal de votos nacionales, las cinco provincias patagónicas ponen en juego 12 bancas en la Cámara de Diputados y tres en senadores. Estas bancas de la Cámara alta son de Chubut, que se convirtió en un distrito clave: Juntos por el Cambio podría quedarse con dos de los tres legisladores que hoy responden a Cristina Kirchner , jaqueando el quorum que hasta ahora mantiene la vicepresidenta.

Por su parte, en Santa Cruz, de repetirse los resultados de las PASO, el kirchnerismo sacaría solo una de las tres bancas en juego. Por ello, para intentar descontar puntos, el aparato político del Estado se puso al servicio de la elección y la gobernadora Alicia Kirchner, la campaña al hombro. En Río Negro, Juntos por Río Negro, la fuerza política que sostiene a la gobernadora Arabela Carreras, se perfila como ganadora en las generales de noviembre por sobre Juntos por el Cambio y el decaído Frente de Todos.

En Tierra del Fuego el batacazo lo dio Juntos por el Cambio y por tres puntos se impuso a los candidatos el oficialismo. Las cartas están echadas y de mantenerse esta paridad, las dos fuerzas políticas de la provincia se repartirán una banca cada una. Como contrapartida, en Neuquén, las PASO no dejaron espacio para sorpresas: el Movimiento Popular Neuquino (MPN) se impuso como fuerza ganadora.

Chubut, el “botín de guerra” que podría dar vuelta el quorum

Chubut, un distrito periférico en el mapa electoral por su baja inyección de votos al caudal nacional, se convirtió en un “botín de guerra” y uno de los principales desvelos del Gobierno nacional.

El tembladeral que provocó el resultado de las PASO, en donde Juntos por el Cambio lideró las preferencias electorales, se tradujo en dos intentos del Frente de Todos por revertir el resultado en las generales de noviembre: la fallida presión de “Wado” de Pedro al gobernador Mariano Arcioni para que baje su lista y sume votos al Frente de Todos, y la visita de Alberto Fernández a Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn la última semana.

El Frente de Todos tiene en juego la renovación del tres bancas al Senado, claves para garantizar el quorum en favor de Cristina Kirchner. Las PASO, sin embargo, dejaron en la vicepresidenta un sabor amargo: el candidato de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres, aventajó por 36.066 votos al Frente de Todos, cuya lista lidera el exintendente de Comodoro Rivadavia y kirchnerista, Carlos Linares. Torres está cerca de romper con 20 años de hegemonía justicialista: de mantenerse el resultado de las PASO, el kirchnerismo perdería dos de las tres bancas en el Senado.

Esta luz de alerta fue la que trajo esta semana al presidente a Chubut. Sin embargo, en Comodoro, una de las capitales alternas, un hecho eclipsó su agenda proselitista: el reclamo del intendente de Trelew, Adrián Maderna, quien en plena transmisión en el canal oficial de la Casa Rosada en Youtube disparó críticas por la falta de respuestas desde la Nación a su reclamo por obras y gestiones. La Casa Rosada cortó de manera abrupta la transmisión y borró la intervención de Maderna.

Adrián Maderna, intendente de Trelew Twitter Adrián Maderna

En una elección polarizada en Chubut, una tercera fuerza peleará un mejor posicionamiento político en el escenario provincial. Se trata de la lista de Chubut Somos Todos, que encabeza el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, y que pertenece a las filas del gobernador Mariano Arcioni.

Una Zona Franca demorada 27 años llegó en plena campaña electoral

En el pago chico, el kirchnerismo perdió por 12 puntos en las PASO, resultado que no sorprendió dado que desde el 2009 han perdido todas las elecciones de medio término, aún con los Kirchner en la presidencia. Sin embargo, la amplia diferencia puso en alerta al oficialismo local, que tras pasar la primera semana de incertidumbre nacional, puso todo el aparato del Estado en acción para revertir el resultado.

Cambia Santa Cruz lleva a la diputada nacional Roxana Reyes como figura indiscutida de la oposición local, que logró el 38,8% de los votos, quedando el Frente de Todos en segundo lugar con 26,46% y seguido de cerca por el partido SER, con 23,43%. Este último espacio se encuentra liderado por el sindicalista petrolero Claudio Vidal, exsocio del kirchnerismo que ahora se apartó en busca de banca propia. De las tres bancas en juego en la provincia, de repetirse los resultados, quedará una para cada fuerza.

Parece difícil achicar la distancia, sin embargo el kirchnerismo lo está dejando todo. La gobernadora Alicia Kirchner se puso la campaña al hombro. Incluso antes de que se habiliten los tiempos para la campaña electoral realizó actos públicos en los que promovió el voto por los candidatos a diputados del Frente de Todos, lo que le valió una denuncia en la Justicia federal.

De la apatía con la que el gobierno de Alicia Kirchner transitó las PASO se llegó a una reacción que incluyó desde anuncios diarios hasta “sacar el gobierno a la calle”. Así se vio a funcionarios y a la propia gobernadora recorriendo los barrios, promoviendo desde la vacunación a los planes sociales vigentes. “Hemos notado que hay programas que la gente no se entera que existen” , afirmó la gobernadora tras concluir una recorrida por calles de tierra de un barrio de la periferia de Río Gallegos.

“Hemos escuchado el mensaje de las urnas y por eso estamos actuando”, reitera Gustavo González, intendente de Puerto Deseado y candidato a diputado del Frente de Todos. Una figura desconocida en gran parte de la provincia, que ahora no falta a ningún acto del gobierno donde la campaña política y la gestión se entremezclan sin límites.

En la lluvia de anuncios se destacan: el regreso a la presencialidad completa en las escuelas, el acuerdo del 10% de aumento en dos tramos a la administración central, el pase a planta permanente de trabajadores a partir de los 6 meses de antigüedad, el incremento en la Asignación por Hijo aprobado en paritarias y el anuncio de que los jubilados provinciales de Santa Cruz volverán a cobrar sus haberes el día 24 de cada mes, una fecha que dejó sin efecto a poco de asumir su primer mandato. También se repiten actos permanentes en toda la provincia, en los que se entregan viviendas o títulos de terrenos donde los beneficiarios ocasionales posan para la foto junto a los funcionarios y los candidatos del Frente de Todos.

Cristina Kirchner en la inauguración de la Zona Franca Minorista en Santa Cruz. Prensa CFK

Sin dudas, el acto mas apoteótico fue la inauguración de la Zona Franca Minorista para Santa Cruz, que contó con la presencia de Cristina Kirchner y que fue escenario para apuntar contra los medios de comunicación. Pero el acto estuvo vedado a la prensa. La zona de compras libre de impuestos fue anunciada desde hace 27 años y abrió sus puertas el martes pasado, a 13 kilómetros de Río Gallegos.

Río Negro y las dos bancas que sumarían voces opositoras

Con la escalada del conflicto mapuche y la tensión con Nación como telón de fondo, las dos bancas en la Cámara de Diputados que renovará Río Negro podrían sumar voces opositoras en el mapa nacional.

La elección se setiembre arrojó una victoria inobjetable del oficialismo que representa la actual gobernadora Arabela Carreras, un segundo lugar de Juntos por el Cambio y una derrota frustrante del Frente de Todos. “ Fue un cimbronazo”, admitió la presidenta del PJ rionegrino, Alejandra Mas, tras el resultado electoral.

En las PASO, la lista del oficialismo provincial “Juntos Somos Rio Negro”, obtuvo el 34,72% de los votos. La nómina está integrada por el exministro de Economía Agustín Domingo y la actual secretaria de Políticas Públicas de Salud provincial, Mercedes Ibero.

“Es un triunfo histórico, porque una fuerza rionegrina logró imponerse ante los grandes partidos. Es una clara señal de que los rionegrinos quieren a alguien que defienda sus intereses, y es eso lo que vamos a hacer” , aseguró Domingo tras conocer el resultado.

Con el 27%, en segundo lugar se ubicó Juntos por el Cambio, que presentó tres listas: el exintendente de Cipolletti Aníbal Tortoriello obtuvo la mayoría de votos, mientras que la lista liderada por el exvicegobernador Mario De Rege se ubicó segunda y la del radical Germán Jalabert, tercera.

En tercer lugar aparece el Frente de Todos: la exconcejal de San Carlos de Bariloche Ana Marks obtuvo el tercer lugar como fuerza política. Detrás se ubicaron el Frente de Izquierda -que también fue a internas con dos listas- y el Partido Socialista.

Tierra del Fuego: “No volvamos a abrazar al diablo”

“Hay que salir a hablar con cada uno de los fueguinos y fueguinos y decirle que no importa que religión profesen pero que no volvamos a abrazar el diablo por favor, que tan mal le hizo a la provincia y hoy vienen otra vez a destruir Tierra del Fuego”. La frase no la dijo un pastor evangélico, sino Walter Vuoto, el intendente camporista de Ushuaia. Fue durante la ceremonia realizada en el Museo del Bicentenario en la cual el presidente Alberto Fernández anunció la prórroga hasta el 2038 del subregimen industrial establecido por la ley N° 19.640.

En el mismo acto, el Presidente cargó contra Mauricio Macri, a quien culpó de abandonar Tierra del Fuego. En ese marco, el intendente de Ushuaia pidió el voto del electorado para que apoye a la candidata oficial, la actual diputada Carolina Yutrovic, y apuntó sin nombrarlo al actual diputado nacional de Pro, Héctor Stefani, que en las PASO se impuso por tres puntos en un sorpresivo resultado de Juntos por el Cambio en el provincia más austral.

Sin embargo, pese al anuncio esperado de los 15 años de prórroga, hay inquietud en el sector textil porque el decreto de prórroga del subregimen de promoción industrial solo los beneficiaría por un período de dos años, prorrogables por dos años más, e intentan reuniones para revertir esta determinación.

“Aún no se conoce la letra chica del decreto”, afirma Stefani a LA NACION, quien cuestiona duramente la estigmatización de la pobreza que hizo el kirchnerismo y aspira a repetir el resultado electoral de las PASO, cuando sorprendió al imponerse en el frente interno y ganar en el resultado general. “Queremos ponerle un freno al kirchnerismo”, repite y apunta al oficialismo de poner el aparato del gobierno al servicio de la campaña.

El acto del pasado 18 de octubre fue el único que logró reunir al Frente de Todos fueguino, que se encuentra integrado por dos facciones enfrentadas: por un lado, el gobernador Gustavo Melella, de FORJA, y por el otro, los intendentes de Río Grande, Martín Pérez, y Vuoto, de Ushuaia, ambos de La Cámpora .

El presidente Alberto Fernández encabeza anuncios para la provincia de Tierra del Fuego Captura Presidencia

Ni la inesperada derrota de las PASO logró que hagan campaña juntos. Mantienen la tregua pero no se esfuerzan por exhibirla en público. Durante todo el año, Melella y los intendentes de las dos ciudades más importantes de la isla mantuvieron un fuerte enfrentamiento por el retraso del pago de la coparticipación, disputa que llegó a tribunales.

Como parte de la campaña se cuelan anuncios: la ampliación del Hospital Regional de Ushuaia, el proyecto para unir Tierra del Fuego y Santa Cruz por aguas argentinas –el actual cruce se hace por territorio chileno– y también la reciente entrega de viviendas del plan Procrear iniciada durante el gobierno de Macri y concluidas ahora. Nada escapa de la campaña.

En la provincia más austral, Juntos por el Cambio logró ganarle por 3,5 puntos al aparato político del gobernador y los intendentes camporistas. Mientras el Frente de Todos no disputó internas y promovió la candidatura de la actual diputada Carolina Yutrovic, Juntos por el Cambio se dividió en cinco sectores internos : en esta puja Stefani se impuso ante el actual concejal de Ushuaia, Ricardo Garramuño. Stefani, ahora se conforma con retener los votos que apoyaron a su frente electoral.

Por lo ajustado del resultado, aún cuando el Frente de Todos lograra revertir la elección, es improbable que se modifique la distribución: la alianza opositora mantendrá la banca que actualmente ostenta Stefani, mientras que el Frente de Todos se quedaría con el escaño restante.

Neuquén, sin sorpresas y con el liderazgo del Frente Popular Neuquino

En Neuquén, las PASO no dejaron espacio para sorpresas: el Movimiento Popular Neuquino (MPN) se impuso como fuerza ganadora por sobre la lista provincial del Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Rolo Figueroa, cabeza de lista de MPN, ganó las PASO sobre las tres listas que presentaba el partido, que se hizo del 44% de los votos a nivel provincial, convirtiéndose en la primera fuerza que encabezó la votación.

Como segunda fuerza, con 18,1%, se ubicó Cambia Neuquén, con el candidato Pablo Cervi, que representa a Juntos por el Cambio en la provincia. Tercero se ubicó el Frente de Todos, con 15,5% de los votos. Carlos Eguía, de la Coalición Cívica, se ubicó en cuarto lugar con un 12,4% de los sufragios.

Neuquén renueva tres bancas en diputados. El 10 de diciembre se vencen los mandatos que les corresponden a Alma Liliana Sapag (Movimiento Popular Neuquino), a David Pablo Schlereth (Pro) y a Alberto Vivero (Frente de Todos)