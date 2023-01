ConstiTuya destacó a los gobernadores que no apoyaron el pedido de juicio político a la Corte

escuchar

Esta semana, el presidente Alberto Fernández encabezó un pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia que contó con el apoyo de algunos de los gobernadores más identificados con el kirchnerismo. En ese contexto, hubo una serie de mandatarios provinciales que se abstuvieron de acompañar al Presidente en aquella disputa que enfrenta a dos de los tres poderes del Estado.

En las últimas horas, una organización decidió resaltar la postura de esos gobernadores que no se enlistaron con el oficialismo en su pedido de juicio político. Se trata de ConstiTuya, una red de inteligencia colectiva apartidaria y plural fundada por ciudadanos convocados a impulsar un cambio institucional, cultural, social y económico de largo alcance.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la organización dijo que “resalta el apego a la constitución nacional de un grupo de gobernadores, al negarse a iniciar juicio político”. Además indicaron que Poder Ejecutivo Nacional dio inicio al pedido “sin alegar causales constitucionales contempladas para ello, solo inconveniencia política”.

Desde nuestra red ciudadana @constituya alentamos sobre la importancia de defender el verdadero federalismo y celebramos la actitud republicana de la mayoría de los gobernadores que no aceptaron la presión del Poder Ejecutivo en su intento de atentar contra la Justicia pic.twitter.com/GLp4xKfnXq — ConstiTuya (@constituya) January 5, 2023

“En el fallo de la Corte Suprema conocido recientemente queda claro que el Poder Ejecutivo no puede alterar unilateralmente los ingresos de las jurisdicciones. Los jueces han establecido que cualquier alteración de la coparticipación requiere acuerdo previo con la jurisdicción afectada. Esto define y defiende al federalismo”, dice el escrito de ConstiTuya.

Por otro lado, menciona a los gobernadores que reconocen “que no es propio de un Poder Ejecutivo pedir hacer juicio político al Poder Judicial”. Ellos son: Juan Schiaretti Córdoba, Gustavo Valdez (Corrientes), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén), Arabela Carreras (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Sergio Uñac (San Juan), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Omar Perotti (Santa Fe) y Mariano Arcioni (Chubut).

En ese sentido , insta “a los demás gobernadores y a las autoridades en general a respetar la institucionalidad del país, incluyendo hoy a la coparticipación federal de impuestos, según lo establecido en la Constitución de 1994″ , y pide “terminar con las disputas judiciales” que solo alejan al país de la recuperación.

Los gobernadores que sí apoyaron a Alberto Fernández aseguraron, con relación al fallo que le devolvió fondos coparticipables a la Ciudad, en un encuentro con el Presidente: “Las provincias nos sentimos damnificadas”. Además, consideraron que el máximo tribunal incurrió en “mal desempeño de sus funciones” y denunciaron “parcialidad” en sus decisiones.

En esa reunión realizada en la sede de Gobierno estuvieron presentes los gobernadores Jorge Capitanich (Chaco), Ricardo Quintela (La Rioja), Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero). También, los vicegobernadores Eugenio Quiroga (Santa Cruz) y Rubén Dusso (Catamarca). En tanto, Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Raúl Jalil (Catamarca).

El comunicado completo de ConstiTuya

“En defensa del verdadero federalismo: constituya resalta el apego a la constitución nacional de un grupo de gobernadores, al negarse a iniciar juicio político.

A miembros de la Corte Suprema

Buenos Aires, 5 de enero de 2023.

Desde ConstiTuya queremos resaltar la defensa del Federalismo de los Gobernadores que se han apartado del intento del Poder Ejecutivo Nacional de iniciar un juicio político al Presidente y demás miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin alegar causales constitucionales contempladas para ello, solo inconveniencia política.

En el fallo de la Corte Suprema conocido recientemente queda claro que el Poder Ejecutivo no puede alterar unilateralmente ingresos de las jurisdicciones. Los Jueces han establecido que cualquier alteración de la coparticipación requiere acuerdo previo con la jurisdicción afectada. Esto define y defiende al federalismo. Queremos resaltar el apego a la Constitución Nacional que han mostrado los siguientes gobernadores: Juan Schiaretti de Córdoba, Gustavo Valdez de Corrientes, Gustavo Bordet de Entre Ríos, Gerardo Morales de Jujuy, Rodolfo Suárez de Mendoza, Oscar Herrera Ahuad de Misiones, Omar Gutiérrez de Neuquén, Arabela Carreras de Río Negro, Gustavo Sáenz de Salta, Sergio Uñac de San Juan, Alberto Rodríguez Saá de San Luis, Omar Perotti de Santa Fe, Mariano Arcioni de Chubut, que sin duda reconocen que no es propio de un Poder Ejecutivo pedir hacer juicio político al Poder Judicial solo porque no se está de acuerdo con un fallo.

Instamos a los demás Gobernadores y a las autoridades en general respetar la institucionalidad del país, incluyendo hoy a la coparticipación federal de impuestos, según lo establecido en la Constitución de 1994. Debemos terminar con las disputas judiciales que solo nos alejan de la recuperación que necesitamos en nuestro país. La política tiene esa deuda pendiente con la sociedad. Al inicio de este año electoral, alentamos también a la sociedad a votar responsablemente a aquellos candidatos que respetan la Constitución”.

