Los gobernadores más cercanos al Presidente firmaron el pedido de juicio político contra los miembros de la Corte: “Las provincias nos sentimos damnificadas”

Tras reunirse este mediodía con el presidente Alberto Fernández en Casa Rosada, los gobernadores más cercanos al Gobierno brindaron una conferencia de prensa en la que anunciaron la firma del pedido de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y aseguraron con relación al fallo que le devolvió fondos coparticipables a la Ciudad: “Las provincias nos sentimos damnificadas”. Además, consideraron que el máximo tribunal incurrió en “mal desempeño de sus funciones” y denunciaron “parcialidad” en sus decisiones.

En el encuentro en la sede de gobierno estuvieron presentes los gobernadores Jorge Capitanich (Chaco), Ricardo Quintela (La Rioja), Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero). También, los vicegobernadores Eugenio Quiroga (Santa Cruz) y Rubén Dusso (Catamarca). En tanto, Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Raúl Jalil (Catamarca) -que enviaron a sus segundos- se conectaron por videoconferencia.

Concluida la reunión, pasadas las 14, Capitanich encabezó una conferencia de prensa en la que sostuvo: “Junto a gobernadores y vicegobernadores hemos tenido una reunión tanto presencial como a través de videoconferencia con el señor Presidente, el jefe de Gabinete de Ministros y el secretario general de la Presidencia con el objetivo de propiciar la firma de un pedido de juicio político en el marco del artículo 53 de la Constitución Nacional en virtud del mal desempeño en las funciones de los cuatro jueces de la CSJN”.

A continuación, detalló que la decisión, tomada con el apoyo de “la mayoría de los mandatarios provinciales”, se basa en una “multiplicidad de hechos”, los cuales abarcan “desde la violación de la ley de Ética Pública hasta el mal desempeño a partir de decisiones que tienen que ver con, oportunamente, la declaración de inconstitucionalidad de la ley 26.088 después de más de 16 años de vigencia y la restitución de la ley 24.937″.

“Observamos una manifiesta parcialidad, que significa que los fallos observados son para favorecer a una parcialidad política”, insistió el gobernador chaqueño y advirtió: “Los argentinos y argentinas no pueden estar tranquilos en términos de salvaguarda de la vida, el patrimonio, el honor y la libertad con miembros de la CSJN que violan clara y contundentemente la Constitución y sobre todo los principios que son esenciales desde el principio republicano y federal de gobierno. Nosotros, las provincias argentinas, nos sentimos damnificados por la asignación de recursos antojadiza, sin ningún tipo de fundamento o argumento alguno”.

Así las cosas y en clara alusión a la resolución del máximo tribunal que le restituyó fondos coparticipables a la Ciudad, remató: “No es cierto que no nos afecta. Lo hace y severamente en menor transferencia de recursos naturales. En consecuencia, consideramos que la defensa de nuestros intereses y del federalismo es una bandera irrenunciable y la base para lograr equidad e igualdad”.

Axel Kicillof en rueda de prensa tras la reunión en Casa Rosada

Al finalizar su alocución, Capitanich fue sucedido en la palabra por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien sostuvo: “Ustedes van a tener a disposición lo que se ha elevado a la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, como corresponde. Es algo que no tiene en la historia antecedente: un Presidente y la mayoría de las provincias acompañando algo que tiene que ver con la división de poderes también. Tanto ha avanzado la Corte sobre el Legislativo como el Ejecutivo”.

Respecto de la falta de votos suficientes por parte del oficialismo para el eventual avance del juicio político contra los jueces supremos, Kicillof indicó: “El Presupuesto parecía que no se iba a aprobar y se aprobó. Uno no se puede adelantar a la evolución de los hechos. No es solo una cuestión de los chats que se dieron a conocer sino de los fallos”.

Tras ello, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, informó que en las próximas horas se difundirá el texto completo del pedido de juicio político con todas las firmas de los gobernadores.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti

Por último, al ser consultada acerca de la “marcha atrás” del Gobierno respecto del envío de los fondos coparticipables ordenados por la Corte a la Ciudad, Cerruti agregó: “No hubo ninguna marcha atrás, no se va abonar con ningún bono. Se pusieron a disposición y nunca se dio marcha atrás. Se dijo que es una ley de imposible cumplimiento porque ya estaba cerrado el presupuesto. Esto fue girado a las diferentes partes y sigue el trámite”.

