Contraataque opositor: el Senado se prepara para aprobar el aumento de las jubilaciones y restablecer el Fonid

La propensión que exhibió una buena parte de la oposición para construir con el Gobierno una mayoría que le diera luz verde a los proyectos de Javier Milei en el Senado transmutará, a partir de esta semana, en una conducta más combativa. Tanto el radicalismo como los bloques provinciales buscarán marcar su agenda y trabajarán para fortalecer el vínculo con su electorado local. Entre otras, impulsarán la recomposición de los haberes jubilatorios –con media sanción de Diputados– y el restablecimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) , dos propuestas que ponen atentan contra la política de ajuste que tan celosamente custodia el Presidente.

A esta ofensiva se sumará también el kirchnerismo, con 33 legisladores claves para sellar la suerte de las iniciativas. El acuerdo opositor en materia jubilatoria en la Cámara baja –entre la UCR, Unión por la Patria (UP), Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal– le propinó un doloroso revés al oficialismo, acorralado frente al reclamo conjunto. Un precedente promisorio para el peronismo duro, ansioso por devolver el golpe que supuso que un gobierno en franca minoría lograra, a fuerza de múltiples concesiones, sortear su poder de fuego en el Senado.

En medio de una semana corta y con poca actividad parlamentaria, los legisladores apuntan sus cañones a los últimos días de junio . “Estamos charlándolo para la semana que viene. Deberíamos tener esta semana una reunión de bloque para ver los pasos a seguir”, indicó un referente del bloque kirchnerista. No descartan pedir una sesión especial para emplazar a la presidenta de la comisión de Trabajo y Previsión Social, Carmen Álvarez Rivero (Pro-Córdoba), a discutir el proyecto que llegó de Diputados y que incluye una recomposición de ocho puntos de los haberes jubilatorios. La senadora macrista se mueve al compás libertario y trabajará en sintonía con la estrategia de dilación que dicte el oficialismo.

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), las partidas destinadas a las jubilaciones tuvieron una caída del 25,8% interanual real en los primeros cinco meses del año y explican 9 puntos de la reducción del gasto global que celebra Milei. En los últimos meses ese recorte se fue moderando, pero si se compara el período enero-mayo de este año con el de 2023, la caída real de las jubilaciones alcanza el 32,3%.

Para la OPC, el proyecto que ya tuvo media sanción en Diputados –que le devuelve 8% a los jubilados de lo que perdieron por la inflación en enero– es “fiscalmente responsable”: de convertirse en ley, la recomposición prevista tendrá un impacto del 0,43% del PBI.

A pesar de la intención de la UCR de debatir el proyecto, es probable que, en general, el bloque adopte una actitud más contemplativa con el Gobierno y le dé unas semanas de gracia para iniciar su tratamiento en comisiones. “Creo que ese [jubilaciones] y otros temas hay que abordarlos hacia adelante. Debemos seguir trabajando en las cosas que faltan”, consideró el senador radical Víctor Zimmermann (Chaco). Un par de tonos más arriba, su compañero de bancada Martín Lousteau (Ciudad) señaló este lunes en la red social X: “¿Queremos bajar el déficit fiscal? Sí, pero no a costa de la educación, de la salud, de los jubilados, de las PyMEs y de la clase media”.

La calificación de “degenerados fiscales” que les dedicó el Presidente a los diputados por haber aprobado la reforma previsional no cayó bien en el radicalismo. En la UCR marcan la contradicción que supone la insistencia del Gobierno en aprobar una amplia reducción del impuesto a los bienes personales –un tributo progresivo– mientras Milei amenaza con vetar la recomposición a los jubilados .

La reforma fiscal aprobada en Diputados proponía subir el mínimo no imponible de Bienes Personales de $27 millones a $100 millones, más una reducción de alícuotas a un rango que va del 0,5% a 1,5% (hoy es del 1,75%), y un aumento del monto de la vivienda exenta a $350 millones, entre otras modificaciones. Según la OPC, este “alivio fiscal” implicaría una merma en la recaudación de alrededor de 0,4 del PBI este año. El Senado dio marcha atrás con estos cambio, pero el Gobierno espera que Diputados ratifique la versión original.

“Es el mismo impacto fiscal que tiene nuestro proyecto para recomponer los haberes jubilatorios por la inflación de enero pasado: 0,4 del PBI. Tuvo media sanción en Diputados y el Gobierno nos acusó de ‘degenerados fiscales’. Pero el Gobierno quiere beneficiar a los patrimonios más altos con el impuesto a los Bienes Personales. ¿Quiénes son los degenerados fiscales, entonces? ”, chicaneó un referente radical.

La restitución del Fonid es otro de los objetivos que comparte la oposición dialoguista e intransigente. En el Senado, donde los gobernadores tienen un peso mayor, será difícil que el Gobierno pueda resistir el avance para restablecer esta partida, cuyo objetivo es completar los salarios que cobran los maestros en todo el país. El Ejecutivo dejó de hacer estas transferencias en enero pasado y las eliminó definitivamente del Presupuesto en marzo, a través del decreto 280/24.

Actualmente, hay dos proyectos con estado parlamentario sobre este tema. Uno del senador Zimmermann, al que acompañan varios miembros de su bloque; y otro de los senadores kirchneristas Lucila Corpacci y Guillermo Andrada, ambos de la provincia de Catamarca. Los legisladores de UP solicitaron una sesión especial –que el oficialismo desoyó– el 2 de mayo para forzar el debate para restituir el Fonid. La cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal), en sintonía con el gobernador Martín Llaryora, presentó un proyecto de declaración para manifestar “preocupación” por la derogación de este fondo.

Según la OPC, la restitución del Fonid implicaría para 2024 un gasto de $1.294.770 millones, equivalente al 0,21% del PIB si se reconoce la inflación acumulada en el ultimo trimestre de 2023 y de 0,16% del PIB si se considera solo la inflación 2024.

A pesar de la amplitud de apoyos, la oposición en Diputados no pudo acordar un dictamen común y, a diferencia de la recomposición jubilatoria, no alcanzó un nivel de consenso que logre llevar la discusión al recinto. No obstante, es posible que la UCR, el kirchnerismo y los bloques provinciales hagan el mismo intento en la Cámara alta. La inclusión del radicalismo de la esencialidad del servicio educativo al proyecto de restitución de Fonid fue lo que trabó el diálogo con UP, que lo rechaza porque, a su juicio, vulnera el derecho de huelga docente.

En paralelo, Sandra Pettovello será el blanco predilecto del kirchnerismo, que ya pidió una sesión especial para promover su interpelación. En sintonía, Lousteau exigió que la ministra de Capital Humano sea citada a dar explicaciones en el Senado por la no distribución de cinco mil toneladas de alimentos que están acopiados en dos depósitos de su cartera.

