El Gobierno ratificó a Pettovello y dijo que aún no definió el cronograma de distribución de alimentos

Escuchar

En medio del escándalo por los alimentos que quedaron stockeados en dos galpones, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue ratificada en su cargo, ya que desde el Ejecutivo indicaron que el presidente Javier Milei “está al tanto y apoya” cada uno de sus movimientos. El encargado de dar la notificación fue el vocero del mandatario, Manuel Adorni, quien sin embargo este viernes aclaró que todavía no está definido el cronograma de distribución de los productos, pese a que hay algunos -como leche y harina- que vencen en poco más de un mes.

Con el ahora exsecretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, expulsado de las filas públicas luego de que le adjudicaran un mal manejo de los alimentos almacenados en medio de la denuncia judicial que recayó sobre Pettovello por este tema, Adorni confirmó que le iniciaron una investigación en la Oficina Anticorrupción (OA) por supuesta “falta de transparencia” en relación a unos arreglos que firmó con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para poder contratar funcionarios.

“Claramente la ministra Pettovello no solo que no está en discusión para el Presidente, sino que el Presidente no deja de ponerla en valor. Es una número uno y lo está dando todo en un ministerio tan complicado y con tantas cosas que no nos han gustado de lo que ha pasado en los últimos años en la asistencia social, los comedores, los planes, cuestiones que no funcionaban o estaban con cierta falta de transparencia. Está llevando adelante un trabajo increíble para que la ayuda llegue y no haya nadie en el medio que se apropie de lo que no es suyo”, elogió el vocero a la funcionaria que está en el ojo de la tormenta tras la denuncia que le hizo el dirigente social Juan Grabois por retener estos alimentos, en medio de la crítica situación de los sectores desprotegidos y de las presiones de las organizaciones y de la Iglesia para que el Gobierno acelere las entregas.

Dijo también Adorni que el Presidente estaba anoticiado de lo que ocurrió en Capital Humano, pese a que se encuentra de viaje por San Francisco, Estados Unidos. Y después de que desde allí el líder libertario asegurara que Pettovello es “la mejor” ministra en cuanto a las políticas sociales desde el regreso de la democracia, Adorni insistió, siempre en un espaldarazo a la funcionaria: “El Presidente expresó total apoyo a Pettovello. Está al tanto y apoya cada uno de sus movimientos”.

Desde la cartera, el jueves emitieron un comunicado en el que notificaron que iniciarían de forma inminente los giros de alimentos que están por vencerse, en un trabajo coordinado con el Ejército. Eso implicó un movimiento discursivo del Ejecutivo, que hasta ese momento aseguraba que los productos estaban destinados a catástrofes o situaciones de emergencia al que, de todas formas, Adorni buscó bajarle el tono.

“ El cronograma de entregas no está definido . Es un proceso normal y habitual cuando se empiezan a acercar las fechas de vencimiento. La primera fecha es el 7 de julio, un lote menor de alimentos. Luego hay un lote un poco más grande, que tiene fecha el 30 de julio; y después hay otro menor, el 1 de agosto. Eso es leche. De harina, comienzan a vencer el 25 de julio. Tendría que haber mucho cinismo para dejar vencer alimentos y no repartirlos. Efectivamente no está el cronograma, pero hay margen. Va a pasar siempre que estén por vencer. No se van a repartir por repartirse, están destinados a emergencias. Las asistencias alimentarias a comedores van por otro carril, que no es el de estos alimentos que son noticia en estos últimos días”, indicó el vocero.

El tema de las fechas fue el principal punto de fricción entre Pettovello y De la Torre, de acuerdo a lo que contó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, más temprano, cuando dijo que la ministra no recibió la correcta información al respecto por parte de quien fuera su secretario. Eso también dejaron trascender el jueves en la nota de prensa de Capital Humano, que informaba que limitarían en sus funciones a quienes estaban encargados de controlar el stock y no revisaron hasta cuándo estaba disponible.

“Con De la Torre surgieron dos temas: uno que implica problemas en la gestión y efectivamente la información que requería Pettovello, entre ellas algún detalle adicional en relación al tema de alimentos, que no la estaba obteniendo. Y [dos]: no trabajamos con gente a la que no le tengamos 100% de confianza, independientemente de la aptitud del funcionario. Cuando uno pierde confianza, se toma la decisión de remover ”, dijo Adorni al respecto de la salida del secretario, a la vez que comentó que la denuncia en la OA contra De la Torre surgió de una auditoría que pidió la ministra.

“Por el tema de gestión se inició un sumario y por falta de transparencia se hizo una denuncia el miércoles en la OA”, confirmó Adorni, que no ahondó sobre si hay más implicados.

LA NACION