Córdoba: Llaryora envía señales a la Rosada con el presupuesto provincial 2027

CÓRDOBA.- El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, incluyó en el proyecto de presupuesto 2027 que presentó ante la Unicamerail mensajes a la Casa Rosada en dos direcciones. Por un lado, respondió con una reducción de la alícuota general de Ingresos Brutos (IIBB), un reclamo de Luis Caputo a las provincias y uno de los tributos provinciales más cuestionados por las empresas. Por el otro, ratificó las demandas de Córdoba a la Nación por distribución de la carga fiscal y el financiamiento de la obra pública.

La decisión más significativa de cara al sector productivo es la reducción de la alícuota general de Ingresos Brutos, que pasará del 4,75% al 3,5% en el 2027 si se aprueba la iniciativa. La baja de 1,25 puntos porcentuales representa una disminución del 26,3% sobre la alícuota vigente.

Además, se amplía el universo de contribuyentes que pueden acceder a la alícuota reducida del 2,5%. De los actuales 70.000 se pasará a unos 110.000, equivalentes al 57% del padrón, según datos oficiales.

Caputo varias veces planteó que se debe abrir una discusión para reducir impuestos considerados distorsivos y avanzar hacia un nuevo acuerdo fiscal. Viene reclamando que los gobernadores acompañen el proceso de desregulación y reducción tributaria que promueve la Rosada.

Sin embargo, Llaryora sostiene que la discusión debe contemplar también los impuestos nacionales y la distribución de los recursos. Plantea que las provincias no pueden resignar ingresos sin discutir qué hace Nación y cómo se financian las responsabilidades que quedaron en manos de las jurisdicciones.

La obra pública es uno de los puntos claves de los reclamos de las provincias, que insisten en que debe arrancar la inversión en infraestructura. Los gobernadores señalan que las provincias no pueden reemplazar totalmente al Estado nacional sin recursos específicos.

Luis Caputo estuvo en Córdoba la semana pasada por la visita del Papa. Presidencia

El proyecto de presupuesto cordobés 2027 deja en claro que la provincia priorizará terminar las obras que ya están en ejecución y restringirá el inicio de nuevos proyectos, que dependerán de su importancia estratégica y de la disponibilidad de financiamiento.

Hace pocos días Caputo y Llaryora acordaron una compensación de deudas por $142.959 millones: el entendimiento no cerró las diferencias por el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones ni los reclamos judiciales que la provincia mantiene ante la Corte Suprema.

Cargas patrimoniales

El paquete tributario anunciado por Llaryora incluye también una reducción del 30% del Inmobiliario Urbano para el 97% de las propiedades y del 5% para el resto. Se mantendrán, además, los descuentos del 30% por “ciudadano cumplidor” y del 15% por pago en cuota única. Para el rural, las cuotas se actualizarán según el índice de precios mayoristas. No habrá revalúo en ningún caso.

“Hay que bajar para aliviar, entendiendo la situación”, dijo el gobernador al hacer el anuncio y agregó: “La nación también tiene que bajar”.

El gobierno provincial calcula que el conjunto de las reducciones y beneficios tributarios representará un alivio de $1,5 billones en 2027. El costo de sostener las exenciones de Ingresos Brutos supera los $684.000 millones, mientras que las bonificaciones del Inmobiliario vinculadas con el cumplimiento y el pago en cuota única implican otros $240.990 millones.

El presupuesto contempla un superávit financiero de apenas 0,1%. Para sostener el equilibrio, el Ejecutivo anunció una reducción del 40% en publicidad oficial y concentrará los recursos en salud, educación, seguridad y programas sociales.

La decisión se toma en un escenario de actividad debilitada: según los datos difundidos por la provincia, cerraron más de 3000 establecimientos comerciales y se perdieron más de 35.000 puestos de trabajo. Además, la recaudación provincial acumula más de diez meses consecutivos de caída.