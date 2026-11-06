Luis Caputo y Martín Llaryora acordaron compensar deudas por $143.000 millones

CÓRDOBA.- El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, acordaron compensar deudas por casi $143.000 millones. El saldo que le queda por pagar a la Provincia lo hará con un cronograma de pagos que se extenderá hasta diciembre de 2027.

La administración provincial, en tanto, mantiene sus reclamos por las diferencias del déficit de la Caja de Jubilaciones de 2025 y 2026 y preserva dos causas judiciales ante la Corte Suprema de Justicia.

El acuerdo prevé el reconocimiento de deudas nacionales a favor de Córdoba por $142.959 millones que se descontarán de obligaciones provinciales por $438.705 millones (Córdoba recibió un anticipo financiero por $400.000 millones hace unos meses). Los $295.746 millones a favor de Nación se pagarán mensualmente a y a tasa de interés del 15% nominal anual.

Luis Caputo impulsó el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. Matilde Campodonico - AP

El acuerdo que firmarán los próximos días Caputo y Llaryora se encuadra en el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. El principal componente de la deuda nacional reconocida a favor de Córdoba son $110.000 millones de Anses, correspondientes al anticipo para el actual ejercicio. El resto son por ajustes de la compensación del Consenso Fiscal.

Por su parte, Córdoba reconoce obligaciones con Nación por el anticipo financiero, sus intereses y un pago a cuenta de la deuda con el Club de París por $23.747 millones (que deben pagar todas las provincias). Los primeros $60.000 millones del plan de pagos vencerán el último día hábil de este mes.

Uno de los puntos centrales del convenio es a qué renuncia la Provincia: desistirá de los derechos y acciones vinculados exclusivamente con los conceptos y montos de las deudas nacionales incluidos en la compensación, incluidas las pretensiones impugnatorias y resarcitorias.

Sin embargo, el texto excluye expresamente de esa renuncia las diferencias a favor de Córdoba que surjan de la determinación definitiva de los déficits del sistema previsional provincial de 2025 y 2026, cuya cobertura corresponde al Estado nacional a través de Anses.

El convenio no agota las obligaciones entre ambas jurisdicciones, ya que Nación y Córdoba podrán incorporar otras deudas y créditos en futuros acuerdos, dentro de los plazos y condiciones del régimen.

A partir del acuerdo, la Provincia deberá suministrar información fehaciente sobre la evolución de sus finanzas públicas a la Secretaría de Hacienda. Anualmente, presentará el presupuesto aprobado o prorrogado del sector público no financiero, con su esquema de ahorro, inversión y financiamiento; un resumen de la normativa de Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotores y Sellos; e información sobre nuevas inversiones.