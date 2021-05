Córdoba salió al cruce de las críticas del Presidente por las clases presenciales

CÓRDOBA.- Desde el gobierno de Córdoba salieron al cruce del presidente Alberto Fernández y su ministro de Educación, Nicolás Trotta, luego de que plantearan que el regreso a las clases presenciales era una irresponsabilidad. “Es jugar con fuego, todo eso es jugar con fuego y yo lo que lamento es que el fuego va a quemar a la gente, a los argentinos de cada uno de esos lugares”, dijo Fernández. “Somos una provincia responsable, que acompaña al gobierno nacional pero representa los intereses de Córdoba y conocemos a nuestra sociedad”, sostuvo el ministro de Educación, Walter Grahovac.

La ciudad de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba son los distritos que quedaron en la mira de la Casa Rosada por decidir la vuelta a las aulas, pese a que otras provincias, como Entre Ríos, La Rioja y Salta, tomaron la misma decisión. En el caso de Córdoba y la Capital queda afuera de esa modalidad el secundario.

“Prefiero no polemizar porque nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar y que los servicios del Estado le lleguen a la sociedad, somos una provincia responsable, que acompaña al gobierno nacional pero representa los intereses de Córdoba y conocemos a nuestra sociedad”, indicó Grahovac.

El Ministro planteó que la situación cordobesa no es equiparable a la del AMBA: “Tenemos otra circulación. En Córdoba es distinto de lo que pasa en Buenos Aires y Rosario, prefiero darle la tranquilidad a la gente de que el ministerio de Salud sigue de cerca y donde no hay condiciones no habilitamos presencialidad, donde sí hay condiciones es un pecado que los chicos no asistan a clases”.

En diálogo con el canal Doce.tv, Grahovac admitió que evaluarán la posibilidad de adelantar las vacaciones de invierno. “Si tenemos que adelantar para tener mayor cantidad de personas vacunadas, si vemos que es un factor el clima, no hay problema en adelantarlo. Tratamos de adelantar los pactos que tenemos con la sociedad porque ya suficientemente problemas tiene la gente para sumarle el problema de los niños. Lo vamos a evaluar”, apuntó.

Su par nacional, Nicolás Trotta, puso como ejemplo a Alemania para criticar a CABA y Córdoba. “En Alemania, con una tasa de incidencia de 320 contagios cada 100.000 habitantes -en dos semanas- se cierran las escuelas. En Estados Unidos es de 100. La Ciudad de Buenos Aires está con una incidencia de 1050 y Córdoba 1099; es decir, que se triplica el indicador de Alemania y el conurbano bonaerense lo duplica, con 750”, explicó.

Los docentes cordobeses, a través de la Mesa Gremial, criticaron la decisión de regreso a la presencialidad y sugieren a los maestros que pidan el pase a la virtualidad “como derecho a cuidar la vida”. Por otro lado, un grupo de padres organizó una caravana esta tarde pidiendo la virtualidad.