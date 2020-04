Peñafort fue acusada de incitación a la violencia por su polémica advertencia a la Corte Suprema

Un grupo de legisladores de la oposición denunciaron a la directora de servicios jurídicos del Senado, Graciana Peñafort , de extrema confianza de la vicepresidenta Cristina Kirchner , por incitación a la violencia colectiva. Es porque la funcionaria afirmó en su cuenta de Twitter que iban a escribir la historia "con sangre o con razones" si la Corte Suprema de Justicia no habilitaba las sesiones virtuales del Senado, como habían reclamado.

La denuncia fue presentada por los diputados de Juntos por el Cambio Waldo Wolf, Álvaro de la Madrid, Adriana Ruarte, Lidia Inés Azcárate, Jorge Enriquez, Sohel El Sukaria y Fernando Iglesias.

Los legisladores salieron al cruce de los tuits de Peñafor cuando dijo que "es la Corte Suprema quien tiene que decidir ahora si los argentinos vamos a escribir la historia con sangre o con razones. Porque la vamos a escribir igual", una expresión que fue duramente cuestionada por referentes de la oposición y en las redes sociales y que, por el contrario, recibió un retuit de la vicepresidenta de la Nación.

Peñafort es la autora del pedido de declaración de certeza de constitucionalidad que está a estudio de la Corte para que indique si el máximo tribunal ve inconvenientes en que el Senado sesione de manera virtual, un pedido que tiene a Cristina Kirchner como arquitecta política. La Corte Suprema podría decidir en las próximas horas su postura frente al pedido. Los indicios hasta el momento no serían favorables para el planteo de Peñafort, lo cual motivó la polémica reacción de la funcionaria en las redes sociales.

Para los legisladores estos dichos "incitan a la violencia colectiva, atentan contra la autoridad y constituyen el delito de amenazas coactivas agravadas". Por es pidieron que intervenga un juez federal a finales de que investigue a la abogada y funcionaria del Senado.

Los denunciantes dijeron que las publicaciones "no pueden sino infundir temor público por su inequívoca amenaza a la Institución que preside uno de los poderes de la Nación: la Corte Suprema de Justicia y sus miembros". "Y no hay dudas: ´los argentinos´, que la denunciada se arroga representar, van a escribir la historia con sangre si no le dan razones", señalan los denunciantes.

Los legisladores dijeron que la denunciada tiene una "actitud de soberbia que remeda a los totalitarismos que asolaron el mundo el pasado siglo, se apropia de la voluntad y la libertad de "los argentinos" y se constituye en la anunciadora de otra experiencia sangrienta; de un nuevo intento de imponer la felicidad celestial". Y después señalaron que el hecho de que "una funcionaria pública amenace con derramar sangre, y dirija sus amenazas a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación si no le dan razones (es decir, "la razón") en un país que tiene una recurrente y triste historia de enfrentamientos armados fratricidas, es de una gravedad institucional intolerable".