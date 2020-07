El dirigente social está internado por coronavirus en el sanatorio Otamendi Fuente: Archivo

15 de julio de 2020 • 13:00

El dirigente social Luis D'Elía habló hoy sobre su estado de salud tras confirmarse que se infectó de coronavirus.

El expiquetero, que cumple con el arresto domiciliario, se encuentra internado en el sanatorio Otamendi, ubicado en el barrio porteño de Recoleta. D'Elía, de 63 años, tiene problemas cardíacos, hipertensión y diabetes, por lo que forma parte del grupo de riesgo frente a este virus.

"Estoy mal, hace tres días que estoy internado. Anoche me confirmaron que era positivo el hisopado de Covid-19", afirmó, en diálogo con Radio Con Vos.

"Mi estado general es como una gripe muy fuerte y un dolor muy fuerte en la espalda. Yo tengo ocho o diez días de pelea con el bicho este y el médico me dijo que recemos para que no me agarre los pulmones", contó.

D'Elía explicó que no sabe cómo contrajo el virus. "Vivo con mi compañera y su hija, tengo la pulsera, no salgo. Entiendo que vino por cuando salían a hacer compras", expresó.

A principios de abril, D'Elía fue beneficiado con la prisión domiciliaria, luego de que la jueza Sabrina Namer, del Tribunal Oral Federal 8, concluyera que representaba un riesgo para los demás detenidos del Penal de Ezeiza por haber tenido síntomas compatibles con coronavirus. En aquel momento, el dirigente tuvo 38.5 grados de fiebre y "dolores en todo el cuerpo" y permaneció internado en el sanatorio Anchorena, hasta que fue dado de alta.

D'Elía fue condenado a tres años y nueve meses de prisión por la toma de la comisaría 24 de La Boca en 2004 en reclamo por el asesinato de un referente social de su agrupación, Martín "Oso" Cisneros. En ese momento, D'Elía era subsecretario de Tierras para el Hábitat Social.