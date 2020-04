"La crisis nos puede llevar puestos", le dijeron al gobernador, que sumó a Máximo Kirchner al encuentro para aliviar tensiones Fuente: LA NACION - Crédito: Aníbal Greco

LA PLATA.- Sin anestesia, los intendentes peronistas del Gran Buenos Aires advirtieron hoy al gobernador Axel Kicillof que la falta de recursos para pagar sueldos, desatada en medio de la pandemia del coronavirus , puede derivar en una grave crisis institucional. "La crisis nos puede llevar puestos. No hay margen", se alarmaron los alcaldes al salir de la Casa de Gobierno. Para aliviar tensiones, Kicillof sumó a la mesa a Máximo Kirchner.

"Hay mucho enojo de todos", dijo al término de una reunión con Kicillof un alcalde peronista de la primera sección electoral. "Esta crisis puede llevar puestos a muchos, sin importar el color político", remató otro intendente peronista de la tercera sección.

Kicillof se comprometió el miércoles pasado, en una reunión con jefes comunales del oficialismo y de la oposición, a asistir a las comunas que no pueden afrontar el pago de haberes de abril. Creó para eso el Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal, que proyecta tener entre $8000 millones y $12.000 millones en los próximos meses. Los intendentes le hicieron saber que necesitaban $9000 millones, pero en abril.

"Nos van a transferir la mitad de lo que necesitamos: $4000 millones en lugar de $8000 millones", se quejó uno de los siete hombres fuertes del peronismo que vio al gobernador en las últimas horas. Participaron de esa reunión Mariano Cascallares, de Almirante Brown; Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora; Juan José Mussi, de Berazategui; Fernando Espinoza, de La Matanza; Ariel Sujarchuk, de Escobar; Mario Secco, de Ensenada, y Jorge Ferraresi, de Avellaneda.

Kicillof sabe que hay enojo. Y para intentar calmar los ánimos sumó a la misma mesa de negociación al diputado nacional Máximo Kirchner. No fue un recurso que ayudara a distender la tensión, según dijeron los asistentes al encuentro.

"Hay como $4000 millones. Una parte, $1000 millones, se distribuirá por el CUD (el Coeficiente Único de Distribución de la coparticipación); la otra parte a través de préstamos. Un popurrí. No alcanza. La provincia trata de darnos una mano en este quilombo. Los municipios vamos para atrás. La provincia también. Hay una discusión para encontrar puentes de diálogo", se sinceró ante LA NACION un intendente de la tercera sección.

"Hay compañeros que la tienen muy difícil. Yo pago $58 millones de sueldos el viernes. De 28.000 partidas municipales si me pagaron 200 vecinos es mucho. La caída del ABL es mortal", expresó otro de los alcaldes que también estuvo en el encuentro.

Axel Kicillof recibió a los intendentes peronistas junto a Máximo Kirchner Crédito: Prensa PBA

"No es fácil. Si no encontramos el camino esta crisis se lleva puestos a muchos intendentes", se sinceró un peronista totalmente identificado con el kirchnerismo. Pero aclaró: "Nos puede llevar puestos a todos, sin importar color político. No hay margen".

Mañana, la mayoría de los municipios liquidan los sueldos para pagar desde el 1° de mayo. Necesitan que en las próximas horas la provincia les deposite los fondos de salvataje para que no haya demoras en los pagos.

La tensión radica en que, ante la llegada de un primer envío de $4000 millones de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), la provincia repartió $1000 millones según el CUD y decidió asignar los otros $3000 millones en formato de préstamo a tasa cero, de acuerdo con las urgencias financieras de cada municipio.

Desde la Provincia se informó a LA NACION : "Los 1000 millones de Aportes del Tesoro Nacional ya fueron transferidos a los municipios y distribuidos de acuerdo al Coeficiente Único de Distribución. El Fondo Especial para la Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal, que cuenta con otros $3000 millones, se estará transfiriendo en estos días".

La respuesta no alcanzó. "Pedimos $9000 millones. Nos van a dar 4000. Y ni siquiera los depositaron", se quejó otro alcalde que ayer no estuvo en La Plata pero que es una pieza clave en el armado electoral del partido.

Se calcula que unos 40 municipios necesitarán asistencia para pagar los salarios. El mes que viene serían 110 los municipios urgidos, más del 80 por ciento. Si se confirma esa proyección, la provincia necesitará más recursos de Nación, que, a su vez, sufre una caída de la recaudación de alrededor del 30 por ciento.

La ministra de Gobierno de la provincia, Teresa García que participó de esta última reunión con los alcaldes informó "se transferirán fondos a los municipios, con la prioridad para el pago de los salarios de los trabajadores".

Un intendente de la primera sección advierte que hasta ahora solo recibió la porción correspondiente a los primeros $1000 millones. "Estamos complicados. Esto nos obliga a quemar reservas, que tampoco son tales. Son deudas con proveedores", se explicó a LA NACION al término del encuentro.

La demora en los pagos de los sueldos municipales podría dar lugar a situaciones muy complejas. En buena parte de los partidos bonaerenses, los hospitales dependen de las intendencias. "No podemos permitir un conflicto con médicos y enfermeros", advirtió un ministro bonaerense. A eso hay que agregar los fondos necesarios para el servicio de recolección de residuos. Entre sueldos municipales e higiene urbana, los municipios gastan más del 65 por ciento de su presupuesto.