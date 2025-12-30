Esta es la casa de Javier Faroni en Nordelta que fue allanada por la causa AFA
El magistrado Luis Armella dispuso un operativo en el inmueble del productor teatral en Nordelta; la justicia busca documentos sobre presuntos desvíos millonarios de la entidad deportiva nacional hacia firmas extranjeras
- 2 minutos de lectura'
La justicia federal allanó la propiedad en el barrio de Nordelta perteneciente al productor teatral Javier Faroni bajo una investigación por presuntas maniobras financieras irregulares. El procedimiento ocurrió tras una presentación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos que vincula al empresario con la cúpula de la AFA.
El allanamiento a la casa de Javier Faroni en Nordelta
El procedimiento en la vivienda ubicada en El Yacht de Nordelta tenía como objetivo el secuestro de documentación vinculada a la firma TourProdenter LLC. Los efectivos de la Policía Federal ingresaron al domicilio tras la intercepción de Faroni en Aeroparque, cuando intentaba dejar el país rumbo a Uruguay.
Una fuente de la investigación detalló a LA NACION: “Faroni estuvo unas horas en Buenos Aires y estaba volviendo a Uruguay. El allanamiento está en curso, la mujer no estaba en la casa”. El operativo forma parte de una causa que investiga el presunto desvío de activos institucionales hacia el exterior.
El magistrado extendió las órdenes de registro a las oficinas de la AFA. Los investigadores buscan contratos y registros contables sobre la relación comercial con el empresario teatral, quien mantiene un vínculo estrecho con Claudio “Chiqui” Tapia y ocupó cargos públicos como diputado bonaerense por el Frente Renovador. La justicia analiza ahora si la estructura comercial del productor sirvió para triangular fondos de la entidad deportiva.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Otras noticias de Audiencia
"Hay que tratar de no salir". Calor extremo en Buenos Aires: temperatura máxima y el último alerta del SMN, este martes 30 de diciembre
"Todos lo tenemos". Cuál es el responsable de casi todos los cánceres de ano y garganta, y que se asocia sólo con las mujeres
Ajuste de tratamiento. Qué se sabe de la salud de Christian Petersen, este martes 30 de diciembre
- 1
El veto de Kicillof al presupuesto de la Cámara de Diputados bonaerense abroquela al peronismo y a la oposición
- 2
Milei firma un aumento de salarios en el Gobierno, pero desmintió que vaya a subirse el suyo
- 3
Qué se sabe del estado de salud de Cristina Kirchner
- 4
Pericia oficial: la mansión de Pilar que se adjudica a autoridades de la AFA fue valuada en 20 millones de dólares