Esta es la casa de Javier Faroni en Nordelta que fue allanada por la causa AFA

La justicia federal allanó la propiedad en el barrio de Nordelta perteneciente al productor teatral Javier Faroni bajo una investigación por presuntas maniobras financieras irregulares. El procedimiento ocurrió tras una presentación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos que vincula al empresario con la cúpula de la AFA.

El allanamiento a la casa de Javier Faroni en Nordelta

El procedimiento en la vivienda ubicada en El Yacht de Nordelta tenía como objetivo el secuestro de documentación vinculada a la firma TourProdenter LLC. Los efectivos de la Policía Federal ingresaron al domicilio tras la intercepción de Faroni en Aeroparque, cuando intentaba dejar el país rumbo a Uruguay.

Una fuente de la investigación detalló a LA NACION: “Faroni estuvo unas horas en Buenos Aires y estaba volviendo a Uruguay. El allanamiento está en curso, la mujer no estaba en la casa”. El operativo forma parte de una causa que investiga el presunto desvío de activos institucionales hacia el exterior.

La casa allanada de Javier Faroni en el barrio El Yacht de Nordelta La Nación

El magistrado extendió las órdenes de registro a las oficinas de la AFA. Los investigadores buscan contratos y registros contables sobre la relación comercial con el empresario teatral, quien mantiene un vínculo estrecho con Claudio “Chiqui” Tapia y ocupó cargos públicos como diputado bonaerense por el Frente Renovador. La justicia analiza ahora si la estructura comercial del productor sirvió para triangular fondos de la entidad deportiva.

El empresario Javier Faroni, en Aeroparque

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.