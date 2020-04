Coronavirus en la Argentina. La Ciudad dice que puede "regular e incluso limitar" el permiso para salidas recreativas Crédito: Captura video GCBA

26 de abril de 2020 • 11:17

El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel , dijo que hoy se definirá cómo se adaptará el anuncio del permiso para que adultos y niños puedan realizar salidas recreativas (no deportivas) de una hora diaria hasta a 500 metros de sus domicilios, en el marco de la cuarentena obligatoria por el coronavirus.

En diálogo con Radio Mitre, el funcionario aclaró que la jurisdicción tiene la atribución de "regular y limitar incluso el ejercicio" de esta medida. Miguel reiteró que las autoridades porteñas se reunirán hoy "para analizar en detalle los anuncios" del Presidente. Dijo que esperan "ver el decreto" y tener "asesoramiento jurídico" antes de tomar una decisión.

El presidente Alberto Fernández anunció anoche la extensión del aislamiento social obligatorio hasta el 10 de mayo para evitar una mayor expansión del coronavirus. Sin embargo, sorprendió al anunciar también que desde mañana toda la población del país, aun los que integran los grupos de riesgo, podrá realizar salidas recreativas (no deportivas), siempre que lo haga una vez al día, que no se extienda por más de una hora y que no se aleje más de 500 metros de su domicilio.

Este punto trajo inmediatamente un contrapunto con la ciudad de Buenos Aires , donde ni siquiera preveían habilitar salidas para los niños, como se venía reclamando.

Miguel remarcó que "el gobierno nacional fija unos techos" con los anuncios , pero "las jurisdicciones locales y provinciales tienen la atribución de reglamentar, regular y limitar incluso el ejercicio de estos derechos". "Para nosotros, la prioridad es cuidar a la gente, la prioridad número uno es la salud, como lo expresaba Alberto Fernández", apuntó Miguel, según consignó la agencia Télam.

El funcionario porteño se mostró preocupado por la posibilidad de generar mayor circulación en la Ciudad, "el mayor conglomerado del país" y "el espacio más potente para generar interacción humana". De todos modos, aclaró que "estas salidas de esparcimiento y para toda la población" comenzarían a tener vigencia "a partir de mañana", cuando se ingrese en una nueva fase del aislamiento.

En tanto, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti , aclaró hoy que serán las autoridades de cada una de las jurisdicciones del país las encargadas de "evaluar la dinámica" de las salidas de una hora por día en un radio no mayor de 500 metros del domicilio autorizadas ayer, en el marco de una nueva fase de la cuarentena por el coronavirus. La evaluación se realizará "en función de la situación epidemiológica y organizativa" de cada jurisdicción, amplió la funcionaria en el reporte diario matutino del ministerio.