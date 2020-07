El gobernador compartió un acto con Jorge Macri, donde se mostró conforme con los resultados de la cuarentena estricta Crédito: Prensa GPBA

María José Lucesole Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de julio de 2020 • 16:39

LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló después de su encuentro con el jefe de gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta . Luego de mostrarse conforme con el resultado de la cuarentena estricta iniciada el 1° de julio, adelantó que se viene una estrategia de "stop and go", a la que definió como "algo así como ir y venir; empezar y volver para atrás dependiendo de los contagios".

"Lo que muestra el mundo es algo así como 'stop and go'. Algo así como ir y venir; empezar y volver para atrás dependiendo de los contagios. No es algo que pase solo en la Argentina, en la ciudad o en la provincia de Buenos Aires. Pasa en todo el mundo", dijo el mandatario.

" No se puede darle tranquilidad a los bonaerenses diciéndole que tal día se acaba el coronavirus. Eso no lo sabe nadie. Sí podemos decir que el gobierno nacional, provincial y municipal han trabajado para que si alguien contra el virus tenga la asistencia sanitaria. Ahora hay que evitar los contagios lo más posible " , completó.

Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof se reunieron en Parque Patricios Crédito: Prensa GCBA

Los voceros de Kicillof elogiaron los términos del encuentro con Rodríguez Larreta. "Fue una muy buena reunión. La coordinación es continua", afirmaron, y confirmaron que m añana se juntarán ministros de las dos jurisdicciones para coordinar los detalles de la nueva fase de la cuarentena que comenzará el 18 de julio.

En tanto el Gobernador dialogará con los 135 intendentes para evaluar como continuar la cuarentena. En especial en el AMBA.

"Hay que tomar medidas en base a los hechos y a los datos para cuidar la salud hasta el último bonaerense", sostuvo Kicillof durante un acto que compartió en Vicente López con el intendente Jorge Macri, posterior a la reunión con Rodríguez Larreta.

Luego de semanas con críticas cruzadas, Kicillof y Jorge Macri se mostraron en sintonía para bajar la tensión y afirmaron que trabajan de manera coordinada en función de la salud de la población. La Provincia le entregó a la comuna respiradores artificiales para el Hospital Bernardo Houssay. El acto se desarrolló en un centro de aislamiento montado en el Polideportivo municipal.

"Repasamos temas de esta etapa de aislamiento. La movilidad y el comportamiento de la ciudadanía que fue convocada a hacer un esfuerzo. Un mayor confinamiento, que está teniendo como resultado menor movilidad, que es el único y más efectivo remedio para evitar los contagios. Eso era lo que necesitábamos, porque había un crecimiento muy insistente de casos y necesitábamos moderar, reducir en la velocidad de los casos y amesetar. Estamos muy conformes", sostuvo Kicillof.

De acuerdo al último registro la provincia sumó el lunes 1633 contagios, una cifra notablemente inferior a los 2300 que registró en el inicio del fin de semana largo. El total se detectaron 53.661 casos en el territorio provincial.

Los contagios detectados entre profesionales de la salud disminuyeron de manera alentadora: el 28 de abril el porcentaje alcanzó el 21,7%; el 29 de mayo cayó al 15%; y el 7 de julio al 7.8%.

No obstante, aún no hay datos demasiado alentadores sobre la ocupación de Unidades de Terapia Intensiva, que están en torno al 60% en el AMBA. Y las muertes no cesan: hasta ayer se registraban 908 víctimas en este territorio. Una de los más jóvenes es un niño que cuatro años que falleció el fin de semana.

El gobernador agradeció el esfuerzo que está haciendo la población tras 110 días de aislamiento. Señaló las nuevas instalaciones en el centro de aislamiento municipal. "Si no hubiéramos hecho la cuarentena a tiempo todo esto no existiría", dijo. "Cada una de estas inversiones se pudo hacer porque se hizo una cuarentena a tiempo", aseguró.

Tregua con Macri

Por su parte, Jorge Macri agradeció la confianza y el apoyo con recursos. "Tenemos que aprender cómo trabajar en conjunto en los tres niveles, Nación, provincia y municipios. En el desafío inmenso de administrar la realidad en un AMBA", dijo.

Poco antes, la ministra de gobierno de la provincia, Teresa García, había afirmado que la relación de Kicillof con los intendentes era muy buena. "Pero hay algunos intendentes que se exceden en sus dichos, como Jorge Macri", apuntó.

El intendente de Vicente López -que la semana pasada visitó a Alberto Fernández en Olivos- bajó el tono de sus críticas tras el encuentro y sugirió que algunos dirigentes opositores debería dejar Twitter y apostar más al diálogo.

Los datos no dejan espacio para más fisuras: el coronavirus avanza ahora hacia el interior. Cinco de los municipios que estaban en fase cinco perdieron esa libertad la última semana, en virtud de nuevos focos de contagios.