Daniel Gollán, ministro de Salud bonaerense, dio negativo de coronavirus; estuvo con el gobernador en el hospital con contagiados

María José Lucesole Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de abril de 2020 • 16:11

LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se hizo hoy un test para saber si es portador del Covid- 19. En las próximas horas se informará el resultado. En su entorno hay optimismo porque el ministro de Salud, Daniel Gollan -que también se hizo la muestra luego de compartir con Kicillof una visita a un hospital que es foco de contagio- dio negativo de coronavirus .

Como prevención, Kicillof no asistirá esta tarde a la reunión de Olivos para cuidar al Presidente.

"Estoy hablando con los médicos para ver que conviene, aunque el protocolo no lo índica, si da más tranquilidad lo haré", confirmó esta mañana el Jefe de Estado. Prometió: "Voy a comunicar el resultado".

Kicillof no tiene síntomas, informó su vocera. Y hay una unidad médica en la Gobernación que sigue su estado de salud, desde que se confirmó un brote en un hospital que visitó el viernes último. Se trata de Hospital Belgrano, donde cinco médicos y 10 enfermeros dieron positivo al nuevo virus.

"No tengo ningún síntoma. El protocolo dice que me tendría que hisopar si hubiera estado en contacto estrecho. Pero por un tema de responsabilidad no voy a exponer al presidente o a los Gobernadores", dijo el mandatario provincial.

La salud del gobernador no está comprometida, en un principio. "Voy a tomar todos los recaudos. Hay mucho por hacer. No me voy a quedar guardado en mi casa", dijo Kicillof.

La vocera del gobernador precisó: "De acuerdo con su evolución se analizarán los pasos a seguir. Pero Kicillof no tuvo contacto estrecho con los casos confirmados".

Ayer Kicillof -sin síntomas- compartió un acto con el presidente Alberto Fernández en La Matanza. En ese acto estuvieron también la ministra de Seguridad Sabrina Frederic y el intendente local, Fernando Espinoza. "El virus ha puesto a toda la especie humana en pie de igualdad. Todos vulnerables ante la misma amenaza", dijo Kicillof en la visita.

El intendente de La Plata, Julio Garro, que estuvo con Kicillof el lunes en la Gobernación también se hará el hisopado, según trascendió.