La ministra de Seguridad reconoció que el Gobierno ausculta el humor social durante la cuarentena Fuente: LA NACION

8 de abril de 2020

La oposición salió a rechazar con virulencia la decisión del Gobierno de realizar "ciberpatrullajes" en las redes sociales para auscultar el humor social en medio de la cuarentena por el coronavirus , como lo afirmó la ministra de Seguridad, Sabina Frederic , ayer en Diputados. Dijeron los dirigentes opositores que la actividad es violatoria de la ley de inteligencia y un avance sobre la libertad de expresión .

La ministra Frederic había afirmado ante la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados: "Todas las fuerzas, incluyendo a la Gendarmería, realizan 'ciberpatrullaje". El patrullaje en las redes sociales es para detectar el humor social, y sobre todo, detectar las zonas en las que esto es preponderante". Y acotó: "Esto nos ha permitido trabajar sobre alertas tempranas, para prevenir diversas situaciones", en referencia a posibles saqueos.

Estas expresiones motivaron que los miembros del interbloque de Juntos por el Cambio de las Comisiones de Libertad de Expresión y Comunicaciones e Informática expresaran su preocupación por lo que interpretan como " una violación al ámbito privado que afecta la libertad de expresión ".

"El humor social no constituye delito alguno sino que se corresponde con el despliegue del derecho de expresarse libremente", dijeron los legisladores de Juntos por el Cambio en un comunicado, en rechazo de las expresiones de la ministra Frederic.

Los diputados opositores instaron a la ministra a "evitar los excesos en el uso de esta herramienta y limitarla expresamente para detectar delitos en temas que afecten a las libertades establecidas en la Constitución Nacional y en todos los tratados de Derechos Humanos".

"Auscultar el humor social desde el Estado, así como también la opinión publica, es una actividad expresamente prohibida por la ley Nacional de Inteligencia", afirmaron los legisladores.

Previamente, y por separado, varios diputados radicales y legisladores de izquierda se habían indignado ante el reconocimiento que hacía el Gobierno de que se usaban estas herramientas para monitorear el comportamiento de la opinión pública en redes sociales durante la cuarentena.

Mario Negri, jefe del interbloque opositor, tuiteó: "La ministra de Seguridad dijo que el Gobierno realiza 'ciberpatrullaje' para detectar el humor social porque la gente está mucho en la casa frente a la PC. El Estado debe prevenir delitos pero de ninguna manera violar la Constitución yendo contra la libertad de expresión".

Alvaro De Lamadrid, vicepresidente de esa comisión, remarcó que "es grave estar haciendo ciberpatrullaje para medir y auscultar el humor social. La pandemia y su excepcionalidad no están por arriba de la Constitución Nacional".

El chubutense Gustavo Menna, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, dijo que lo que está haciendo el Gobierno "no es ni más ni menos que control sobre la libertad de pensamiento y opinión de las personas y una actividad de inteligencia política prohibida por ley. Es incompatible con la Constitución Nacional y la Convención Interamericana de Derechos Humanos que se pretenda patrullar el humor social en las redes".

"La Ministra de Seguridad habló de ciberpatrullaje para medir el humor social. Es grave que se haga inteligencia y seguimiento a la privacidad de las personas de situaciones que no configuran delitos sino solo estados de ánimo", agregó el mendocino Luis Petri.

"Si sabremos en Santa Cruz del ciberpatrullaje. No lo usan solo en tiempos de pandemia, el Consejo Provincial de Educación ha llegado a sancionar o sumariar a los docentes por un 'like' o una opinión contraria al Gobierno en redes sociales. No cambian en la pandemia, se muestran", dijo por su parte la santacruceña Roxana Reyes.

"Cuando les ventilan un hecho de corrupción y la sociedad los repudia, anuncian que van a espiar por las redes sociales y van a crear un nuevo impuesto para asfixiar a la clase media y lo llaman Patria, como la 'empresa' de Cristina", ironizó Gonzalo del Cerro, de la UCR de Santa Fe.

Desde la izquierda el repudio también fue unánime. En Twitter, Nicolás del Caño expresó: "En las redes también se ponen la gorra. La ministra de Seguridad nos confesó en la reunión de comisión de la Cámara de Diputados que están haciendo ciberpatrullaje para detectar el humor social y poder actuar. Pensé que [Patricia] Bullrich no estaba más en ese Ministerio", señaló. Aludió así las causas penales y detenciones que se ordenaron durante el gobierno de Cambiemos a raíz de expresiones en las redes sociales.

Myriam Bregman se sumó a los rechazos: "Nicolás del Caño le preguntó a la ministra de Seguridad qué significa ese "ciberpatrullaje" para controlar el humor social del que habló. También qué pasó con los gendarmes involucrados en la desaparición de Santiago Maldonado, los que actuaron antes, durante y después". Y agregó en otro mensaje: "Se junta la información y después se decide si es delito. Alterar el orden de los factores, la hace ilegal".