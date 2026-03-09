Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
El Gobierno promulgó el nuevo régimen penal juvenil a 10 días de su sanción en el Senado
El Gobierno promulgó el nuevo régimen penal juvenil que establece la responsabilidad penal desde los 14 años y fija un sistema de sanciones específico para quienes cometan delitos antes de cumplir los 18. La norma contempla la posibilidad de penas privativas de libertad en determinados casos, fija un máximo de 15 años de detención y establece medidas orientadas a la educación y resocialización de los jóvenes en conflicto con la ley penal. La norma fue sancionada por el Senado hace diez días.
La ley fue publicada este lunes en el Boletín Oficial bajo el número 27.801 y establece el régimen penal aplicable a adolescentes de entre 14 y 18 años imputados por delitos previstos en el Código Penal o en leyes penales especiales. Según el texto oficial, el objetivo del sistema es fomentar en el adolescente imputado el “sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”.
Alejandra Monteoliva habló sobre la seguridad de la Argentina, tras la escalada del conflicto en Medio Oriente
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, advirtió que desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, tras los ataques de EE.UU. e Israel a Irán, el Gobierno reforzó las defensas del país y aseguró que los niveles de seguridad permanecen en el rango más alto. Entrevistada por José Del Rio en Comunidad de Negocios (LN+), la funcionaria nacional sostuvo que la medida tiene como meta “resguardar objetivos sensibles e infraestructura crítica”.
“Irán es el financiador internacional del terrorismo desde hace décadas, incluso con atentados en países cercanos y aliados“, señaló Monteoliva el domingo por la noche, e insistió en que las amenazas, globales exceden a los conflictos limitados a un territorio, como el caso Medio Oriente, y que puede sucederse lejos de la zona de disputa.
Javier Milei, tras la designación de Mahiques: “Es falso que va a salvar a Tapia y Toviggino”
El presidente Javier Milei respaldó este domingo la designación del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y rechazó las versiones que vinculan su llegada con un presunto intento de favorecer a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). “Es falso que Mahiques tenga vínculos con la AFA. Es falso que vaya a salvar a Claudio ‘Chiqui’ Tapia o a Pablo Toviggino”, afirmó en una entrevista con el programa La Cornisa, conducido por Luis Majul en LN+. “Si son culpables, que paguen”, agregó.
El último viernes, tras la salida intempestiva del extitular de la IGJ, Daniel Vítolo —quien hasta entonces era la cara visible del oficialismo en los avances contra la AFA y quien había solicitado incorporar veedores a la entidad de fútbol— Mahiques negó que su llegada al Ejecutivo fuese para tapar investigaciones. “No tengo interés ni facultades para salvar a la AFA ni a nadie. No hay ningún interés mío en hacerlo”, afirmó Mahiques, en diálogo con LN+.
Cristina Kirchner evita la confrontación directa pese a la durísima arremetida de Javier Milei
“No vamos a entrar en provocaciones. Lo hace para que reaccionemos”. La frase no parece surgida del grupo político que recibió el 90% de los virulentos ataques, descalificaciones e insultos que descerrajó el presidente Javier Milei en la última Asamblea Legislativa, pero es la indicación que sale de San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria, como parte de una estrategia que parece haber dejado atrás el pendenciero “che Milei”.
La expresidenta ingresó en una nueva etapa en su comunicación política, con mensajes más espaciados que cuando apelaba a los audios, ni bien quedó detenida por el fallo de la causa Vialidad, en los comienzos de la administración libertaria, y ni que hablar de aquellas cartas que apuñalaban a la gestión de Alberto Fernández, de la que ella misma formaba parte. Algunos dicen que su internación, al final de 2025, fue la causa del cambio.
Nuevos blancos en la mira del Gobierno
El Gobierno acaba de lanzarse a una nueva misión de compleja factura. Una de las más difíciles, ya que exige de mucha habilidad y fortuna en un arte en el que hasta acá ha mostrado habilidad parcial y resultados dispares. Es el complicado ejercicio de tratar como adversarios a quienes, al mismo tiempo, pretende y necesita mantener como aliados.
Los gobernadores e intendentes son, tal vez más que nunca antes, el nuevo objetivo de la administración mileísta, sin mucha discriminación. Como blancos figuran tanto opositores, como dialoguistas y aliados, permanentes o circunstanciales. A prepararse.
El PJ va a elecciones internas en 17 municipios: miden su poder Cristina Kirchner, Kicillof y algunos intendentes
El domingo próximo, el peronismo de la provincia de Buenos Aires tendrá 17 elecciones internas en municipios en los que se definirá la conducción partidaria y se dará una muestra más de la pelea entre las huestes de la expresidenta Cristina Kirchner y las del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.
La cuenta se puede estirar hasta 18 elecciones, en caso de que la justicia electoral habilite los comicios en el Partido Justicialista de Tigre, una competencia que pone otra vez frente a frente a Sergio Massa y al intendente Julio Zamora, que patrocinan listas antagónicas.
Encuesta: se prenden luces de alerta para Javier Milei por el crecimiento del malhumor social
Apesar de los éxitos legislativos, que le permitieron sancionar la reforma laboral, el gobierno de Javier Milei enfrenta el momento de peor clima social desde el inicio de su gestión, según los datos del último Índice de Irascibilidad Social (IDI) que elabora la consultora Casa3.
Según ese índice, el humor de los argentinos cayó en febrero por tercer mes consecutivo y se ubicó en 14 puntos negativos. La cifra no solo representa una caída de seis puntos respecto de enero, sino que perforó el piso de -13 puntos que se había registrado en los meses de septiembre de 2024 y de 2025.
