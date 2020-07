En la gobernación esperan registrar una baja en el tiempo de duplicación de casos y la ocupación de camas de terapia antes de solicitar una apertura

María José Lucesole Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de julio de 2020 • 18:57

LA PLATA.- Axel Kicillof no tiene decidido regresar a la fase 3 de la cuarentena una vez que finalice el período estricto impuesto hasta el 17 de julio. El gobernador bonaerense evaluará cifras y, en caso de no registrar una desaceleración notable en el tiempo de duplicación de los contagios, no descarta proponerle al presidente Alberto Fernández y al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que la cuarentena dura continúe en el área metropolitana de Buenos Aires.

Así lo deslizaron funcionarios del Ministerio de Salud, mientras el mandatario bonaerense evitó dar una definición, a una semana de finalizar el período fijado para el aislamiento rígido.

Este martes hubo 1751 nuevos casos en la provincia, para alcanzar un total de 43.201 contagios acumulados desde marzo. De este universo, 20.699 enfermos recibieron el alta, mientras que 771 fallecieron.

De acuerdo a cifras oficiales hay 688 personas internadas en unidades de terapia intensiva (UTI), con una ocupación promedio del 60 por ciento en el AMBA, aunque en algunos distritos esos números se disparan.

El 1° de julio, día que se inició el período estricto de ASPO, había 1671 nuevos casos, sobre un total de 33.310 contagios acumulados y se registraba una ocupación del 55,9 por ciento de camas UTI en el AMBA.

Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta

El gobierno bonaerense no esperaba un descenso inmediato, ya que los números actuales aún corresponden al movimiento en la calle de 14 días atrás. Pero sí espera mejores resultados la semana que viene, para proponer alguna reapertura.

"La idea es estabilizar esto. Hoy, un éxito es que se estabilice, dé un respiro y deje de crecer de manera exponencial. Si hoy estamos con 1700 casos y se sostiene el tiempo de duplicación, en diez días tendremos 3400 casos diarios. Se duplica, 7000. Se duplica, 14.000. Si crece la enfermedad y se duplica cada diez días, no estás tan mal. Si es cada cinco días, desborda todo", evaluó el gobernador en una entrevista con canal América.

"Si hay adelante una vacuna, un tratamiento, vamos a poder salir más rápidamente. Mientras tanto, contento no puede estar nadie", agregó.

En tanto, el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, evaluó: "La curva de ascenso de casos tiene menos pendiente que antes, está un poco menos veloz. Lo cual es bueno, pero no podemos decir que empezamos a bajar la cantidad de casos ni nada de eso todavía".

La subsecretaria de Gestión de la Información del Ministerio de Salud, Leticia Ceriani, fue quizá menos optimista: "Seguimos en el AMBA con una curva ascendente, lo cual era de esperar. Sabíamos que el impacto de la medida no sería inmediato y habría que esperar unos días para ver su efectividad, pero claramente no estamos aún en una curva plana. Hay muchos casos en el AMBA y comienzan a aparecer brotes en el interior".

La funcionaria precisó que el 57 por ciento de las unidades de terapia intensiva están ocupadas en el AMBA, en promedio, pero hay municipios del primer cordón que ya tienen su capacidad al máximo.

"La semana que viene se va a evaluar si se continúa o no con una cuarentena estricta. Ver si es suficiente o si es necesario extenderla un poquito más, o si podemos pensar en una apertura gradual", dijo la funcionaria a Radio Provincia.

Mientras tanto, el gobernador Kicillof se reunió ayer con intendentes y entregó insumos recientemente arribados al país. Antes se mostró junto al jefe de gabinete de la Nación, Santiago Cafiero; el jefe del bloque de Diputados nacionales del Frente de Todos, Máximo Kirchner; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, que volvió a la actividad pública luego de contagiarse y recuperarse de coronavirus.