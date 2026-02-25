LA NACION

La mesa chica de la CGT define cómo manifestar su rechazo ante la posible sanción definitiva de la reforma laboral

La central obrera ya adelantó que judicializará el proyecto de modernización si es aprobado este viernes por el Senado; los sindicatos más combativos convocaron a una movilización

Lautaro Castillo
La mesa chica de la CGT se reunió esta tarde en la sede de UPCN
La mesa chica de la CGT se reunió esta tarde en la sede de UPCNSebastián Hipperdinger

La cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) reunió esta tarde a su mesa chica, con el objetivo de definir los “próximos pasos a seguir” de cara a la sesión del próximo viernes en el Senado, que podría darle sanción definitiva al proyecto reforma laboral.

El encuentro del triunvirato de la central obrera, compuesto por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, tuvo como anfitrión a Andrés Rodríguez, secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), en la sede del gremio estatal en la calle Moreno.

Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, triunviros de la CGT
Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, triunviros de la CGTSebastián Hipperdinger

Nos hemos comprometido a judicializar la ley”, adelantó Sola a LA NACION sobre su postura respecto de la reforma. Tanto el titular del Sindicato del Seguro como los otros dos triunviros participaron ayer de un paro y movilización de los empleados judiciales contra el traspaso del fuero laboral a la Ciudad, uno de los puntos del proyecto oficial.

En la sesión de Diputados del jueves pasado, el Frente de Sindicatos Unidos integrado por los gremios de metalúrgicos, estatales y las dos CTA le reclamaron a la CGT un paro de 36 horas con movilización al Congreso para este viernes. Sin embargo, Sola aseguró: "No hemos recibido ningún pedido, más allá de las cuestiones mediáticas”.

La cumbre en la sede de UPCN en el barrio porteño de Balvanera contó con la participación de Hugo Moyano, histórico dirigente sindical de Camioneros.

Llega Hugo Moyano a la sede de UPCN para la reunión de la mesa chica de la CGT
Llega Hugo Moyano a la sede de UPCN para la reunión de la mesa chica de la CGTGentileza

También fue de la partida Gerardo Martínez, de la Uocra, el jefe sindical que se sentó a la mesa que el Gobierno tendió para el Consejo de Mayo, un ámbito en el que se alumbró el proyecto de “modernización laboral”.

Noticia en desarrollo

