El presidente Alberto Fernández publicó un mensaje de unidad en su Twitter personal

En el medio de la pandemia por el coronavirus y las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio , el presidente, Alberto Fernández , dio un mensaje de unidad para la sociedad, y lo acompañó de un video. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter.

El mandatario escribió: "El 1° de marzo convoqué a los argentinos a trabajar unidos para poner a nuestro país de pie, porque estamos todos a bordo del mismo barco y nuestra suerte individual será la suerte de nuestra sociedad. Hoy reitero esas palabras más que nunca. Sigamos unidos y cuidándonos".

En el video, cuya duración es de 1.22 minutos, se ven distintas imágenes de archivo y del Presidente en plena tarea.

A medida que avanza, se aprecia una voz en off con este mensaje: "A diferencia de la inmensa mayoría de los argentinos, hay quienes todavía no comprenden que todos estamos subidos a un mismo barco. Que nuestra suerte será la misma como país y como sociedad y que por eso necesitamos trabajar conjuntamente, todos juntos. Sabemos que cuando decimos: «Primero los últimos», estamos marcando que hay necesidades que reclaman ser atendidas. Hemos elegido a la solidaridad como viga maestra de la reconstrucción nacional. Entendamos de una vez y para siempre que en las crisis las banderías políticas deben ceder. La solución de nuestras frustraciones sociales no dependen solo de un Presidente. Dependen de nuestra vocación social, de superarnos y de ser mejores. Como presidente de los argentinos hago una invitación a trabajar en ese rumbo a todos los sectores sociales, a todas las provincias y a todas las fuerzas políticas. El futuro está en nuestras manos y es con todos"