Coronavirus: en el peor día de la pandemia, Vizzotti no precisó cuándo llegarán las nuevas dosis al país

En el peor día de la pandemia en nuestro país, con 20.870 nuevos infectados, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, no dio detalles sobre la cantidad de vacunas que estarían por llegar a nuestro país, como tampoco precisó en qué momento están previstos esos arribos. Si bien la funcionaria adelantó que el Gobierno entabló negociaciones con distintos laboratorios para ampliar el stock de dosis que hoy proveen al país China y Rusia, por ahora no hay ningún acuerdo cerrado.

Por otra parte, la ministra reiteró que fue una “situación excepcional” el escándalo que desató la vacunación “de privilegio” de funcionarios y dirigentes políticos afines al oficialismo. “Cuando ustedes o los medios dicen ‘vacunatorio vip’, la población puede pensar que era algo habitual de todos los días, y cuando yo digo que fue una situación excepcional es porque fue exactamente eso: un día, diez personas”, replicó Vizzotti al exponer frente a los diputados que integran la Comisión de Salud y Acción Social, que preside el oficialista Pablo Yedlin.

La oposición de Juntos por el Cambio no quiso desaprovechar la presencia de la ministra para criticar la gestión sanitaria del Gobierno . Carmen Polledo, de Pro, criticó al oficialismo por negar la existencia de un “vacunatorio vip” que beneficia a los amigos del poder en detrimento de los adultos mayores y de la población de riesgo. Su colega José Cano, de la UCR, le achacó que, si bien el Gobierno había prometido la vacunación de 20 millones de personas antes de febrero pasado, apenas el 8,18% de la población recibió una dosis y el 1,52% las dos dosis. La mendocina Claudia Najul, también de la UCR, insistió en que la ministra dé un detalle sobre cómo continuará el calendario de vacunación ante los retrasos que se evidencian en la provisión de las dosis.

“No se puede decir cuántas (vacunas) ni cuándo (llegarán las próximas dosis) porque eso es algo muy dinámico en función de un engranaje muy complejo”, respondió la ministra Vizzotti, quien señaló que están abiertas negociaciones con laboratorios como Janssen, Cansinos, Bharat y Sinovac. Asimismo, confirmó que se entablaron tratativas con el gobierno cubano que tiene en desarrollo cinco vacunas. “Todavía están en estado incipiente”, reconoció.

La funcionaria admitió que están pendientes dos millones de dosis de la vacuna Sinopharm y que recién el próximo 15 de abril el laboratorio le dará al Gobierno la fecha de provisión. Asimismo, indicó que el laboratorio que produce la vacuna de Aztrazeneca entregará antes de fin de mes 900.000 dosis y que, a fines de mayo, arribarían 1,5 millones de las 3 millones de dosis comprometidas.

Vizzotti negó que hubiese un atraso en la provisión de las vacunas de Aztrazeneca, cuyos primeros lotes estaban previstos para marzo. “El contrato es para la provisión de vacunas durante el primer semestre y éste no terminó. Siempre se dijo que las primeras dosis llegarían a fines de marzo o abril, nunca antes. El laboratorio sí tuvo atrasos en la producción de vacunas en Europa y en la India, pero la producción del antígeno en la Argentina se cumple en tiempo y forma, incluso está adelantado”, enfatizó.

Asimismo, la ministra negó que el gobierno argentino hubiese rechazado una donación de vacunas por parte del gobierno norteamericano. “No hemos recibido ni muchísimo menos rechazado una donación de vacunas”, enfatizó.

Cruces y chicanas

El intercambio con el principal bloque opositor no estuvo exento de chicanas y algunos cruces que no pasaron a mayores. Como cuando la diputada y exministra de Salud Graciela Ocaña le enrostró su denuncia judicial sobre el presunto desvío de sesenta vacunas Sputnik V del Hospital Posadas al Hospital SAMIC de El Calafate, en un vuelo de Aerolíneas Argentinas.

La ministra respondió que ella no estaba al tanto de ese traslado y que, cuando conoció la denuncia de Ocaña, realizó las averiguaciones pertinentes. “Se trató de un intercambio de insumos que es habitual entre hospitales nacionales”, minimizó. Y negó que hubiese intentado demorar ese vuelo de Aerolíneas. “Yo no estaba enterada de la situación. No paré ningún vuelo, diputada”.

También replicó con ironía las críticas del diputado Cano, cuando éste le achacó los déficits de la gestión sanitaria y la demora en la vacunación; Vizzotti le respondió que durante la gestión de Mauricio Macri “no se priorizó la salud” y recordó las miles de vacunas vencidas halladas en los depósitos de la Aduana que fueron compradas durante la anterior gestión.

Con relación a posibles medidas restrictivas a tomar en los próximos días, la ministra aseguró que “las actividades donde hay protocolos que se cumplen tanto en lo productivo como de esparcimiento, no son las fuentes de infección, sino que la fuente de infección son las reuniones sociales”. Y enfatizó: “Por eso sugerimos medidas tendientes a minimizar esas situaciones, sosteniendo la mayoría de todas las actividades con las recomendaciones que hacemos”.

“Argentina tiene la ventaja de haber sostenido la vacunación antes de que empiecen a aumentar los casos –añadió–. Esto no resuelve el problema, pero es alentador en relación a lo que significa tener una tasa muy alta del personal de salud vacunado”. Sobre este punto precisó que el 90% del equipo de la salud recibió una primera dosis de la vacuna y un 60% ya tiene la segunda dosis.