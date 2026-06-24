Javier Milei y sus medidas, en vivo: la situación judicial de Adorni y un nuevo embate de Patricia Bullrich

La Argentina volvió a quedar fuera del radar de MSCI. La firma que elabora algunos de los índices bursátiles más utilizados del mundo publicó hoy los resultados de su revisión anual de clasificación de mercados y el país no fue mencionado: seguirá en la categoría standalone, la más baja del esquema, sin ningún avance hacia la lista de observación (watchlist) que el mercado esperaba como señal de una eventual reclasificación.

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La decepción era en parte previsible. La semana pasada, MSCI había publicado su informe de accesibilidad de mercados para 2026 sin registrar mejoras respecto del año anterior. La Argentina acumula deficiencias en siete de los 18 criterios analizados, concentradas en los pilares de movilidad de capitales y funcionamiento del mercado cambiario. El veredicto de esta tarde no hizo más que confirmar ese diagnóstico.