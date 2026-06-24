Javier Milei y sus medidas, en vivo: la situación judicial de Adorni y un nuevo embate de Patricia Bullrich
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
MSCI ignoró a la Argentina: el país sigue en la categoría más baja y queda fuera del radar de los grandes fondos
La Argentina volvió a quedar fuera del radar de MSCI. La firma que elabora algunos de los índices bursátiles más utilizados del mundo publicó hoy los resultados de su revisión anual de clasificación de mercados y el país no fue mencionado: seguirá en la categoría standalone, la más baja del esquema, sin ningún avance hacia la lista de observación (watchlist) que el mercado esperaba como señal de una eventual reclasificación.
La decepción era en parte previsible. La semana pasada, MSCI había publicado su informe de accesibilidad de mercados para 2026 sin registrar mejoras respecto del año anterior. La Argentina acumula deficiencias en siete de los 18 criterios analizados, concentradas en los pilares de movilidad de capitales y funcionamiento del mercado cambiario. El veredicto de esta tarde no hizo más que confirmar ese diagnóstico.
El consumo masivo cayó 1,6% en mayo, pero mostró señales de estabilización
La caída del consumo masivo comenzó a mostrar signos de moderación en mayo. Aunque las ventas de productos empaquetados registraron una baja de 1,6% frente al mismo mes del año pasado, el desempeño fue menos negativo que el observado en los primeros meses de 2026 y dejó algunas señales de estabilización en distintos segmentos del mercado.
Los datos surgen del relevamiento mensual de Scentia, que monitorea más de 8000 puntos de venta entre supermercados, autoservicios independientes, comercios de cercanía, farmacias, mayoristas y plataformas de comercio electrónico en todo el país. Según la consultora, el consumo mostró además una mejora de 0,1% respecto de abril, mientras que en el acumulado de los primeros cinco meses del año registra una caída de 3% frente al mismo período de 2025.
Un Poder Judicial al borde de la crisis
La vacancia y falta de cobertura de cargos en el Poder Judicial argentino, que ya ronda el 36%, vienen poniendo en jaque desde hace demasiado tiempo al Estado de Derecho y al régimen republicano de gobierno. Al generar una crisis de operatividad, dilata los tiempos en la administración de justicia, afecta los derechos humanos y debilita el principio de independencia judicial, establecido por nuestra Constitución Nacional y por tratados internacionales con jerarquía constitucional, que consagran el derecho a la tutela judicial efectiva de los habitantes de la Nación.
Milei celebró el crecimiento del PBI en el primer trimestre: “Hoy se cayeron las mentiras”
El presidente Javier Milei encabezó este martes una charla en la Fundación Faro, organización que suele recaudar fondos para la campaña libertaria, donde también estuvieron los dos nuevos funcionarios de la comunicación mileista: el vocero, Adrián Ravier, y el secretario de Medios, Fabián Fernández. El mandatario, en tanto, celebró el crecimiento del PBI en el primer trimestre y habló de un “milagro económico”.
El evento, bajo el lema “Ideas para una sociedad libre”, reunió a referentes del mundo libertario en lo económico, social y político. Ravier, por su parte, fue otro de los exponentes de la noche, al igual que Agustín Laje y el profesor y referente de la educación de Milei Martín Krause. En el público, por su parte, estuvieron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria de Presidencia, Karina Milei; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, entre otros funcionarios.
La Justicia Federal de Córdoba ratificó que PAMI e Incluir Salud deben pagar deudas
CÓRDOBA.- El juez federal de Córdoba, Hugo Vaca Narvaja, fundó el fallo de fondo de la cautelar que hace un mes había dictado en la que ordenó al PAMI y al Ministerio de Salud de la Nación (Incluir Salud) normalizar y regularizar el pago de las prestaciones a instituciones y prestadores de discapacidad. “Solo le cumplieron al actor, pero a nivel individual, desconocieron al colectivo. Concedí la apelación pero sin efectos suspensivos“, explicó el magistrado a LA NACION.
El nuevo fallo conmina a que en 72 horas se regularicen los pagos de las prestaciones previstas en la ley 24.901 a todo el colectivo.
Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte: “Nuestro Poder Judicial no tiene independencia porque no maneja su presupuesto”
El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti se refirió a la situación de la jurisprudencia nacional y aseguró que el "Poder Judicial no tiene independencia porque no maneja su presupuesto”. Además, el magistrado analizó la situación procesal de la expresidenta Cristina Kirchner y habló sobre la necesidad de completar las vacantes disponibles en el Máximo Tribunal de Justicia “desde la diversidad de género”.
“Por ejemplo, en Brasil sí hay independencia presupuestaria y toman decisiones. Es decir, es un aspecto importante”, insistió Lorenzetti el martes a la noche durante una entrevista con en la señala TN. En palabras del magistrado, “por todo esto el Poder Judicial no puede regularse a sí mismo, y nunca ningún gobierno bregó por eso”.
Manuel Adorni contradijo a Bullrich tras la suspensión de su informe de gestión en el Senado: “Estoy dispuesto a ir”
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, contradijo a la senadora por la ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, luego de que esta suspendiera la interpelación del coordinador de ministros en la Cámara alta en relación a la presentación de su informe de gestión.
“Estoy a disposición para presentarme el día 2 de Julio próximo al Honorable Senado de la Nación para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional“, posteó el funcionario.
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