La respuesta de Patricia Bullrich a las críticas de Alberto Fernández

La exministra de Seguridad y actual presidenta de Pro, Patricia Bullrich, salió al cruce del Presidente, quien durante la conferencia de prensa que dio este mediodia apuntó contra la exfuncionaria por haberse manifestado en la quinta presidencial, en contra de las recientes restricciones de circulación y educación.

“La convivencia democrática se altera mucho cuando uno va a la casa de otro a insultar. Que algún exaltado lo haga es razonable en una sociedad, donde todos tienen exaltados. Que lo haga la presidenta de un partido político es un llamado de atención”, señaló Fernández.

“Evidentemente es algo que tiene que ver con su conducta. No me interesa juzgarla. La he visto pasar por muchos lados. La he visto terminar en el ocaso, donde está ahora”, completó el mandatario.

Presidente, no se preocupe por mí, ocúpese de conseguir vacunas, de los desocupados, los que cierran comercios, los que no se educan. Su ocaso es insultar a médicos, niños con capacidades diferentes y mentir a los padres. No hable de coherencia, recuerde su opinión sobre su Vice. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 16, 2021

Minutos después de finalizada la conferencia de prensa, la respuesta de Bullrich no se hizo esperar. “Presidente, no se preocupe por mí, ocúpese de conseguir vacunas, de los desocupados, los que cierran comercios, los que no se educan”, replicó la exministra desde su cuenta de Twitter.

Y en ese mismo sentido continuó: “Su ocaso es insultar a médicos, niños con capacidades diferentes y mentir a los padres. No hable de coherencia, recuerde su opinión sobre su Vice”.

En el pase entre los programas de LN+ entre Eduardo Feinmann y Alfredo Leuco, Bullrich había contado que se había hecho presente en el cacerolazo realizado el miércoles a la noche en la quinta de Olivos, donde la gente protestaba contra las medidas anunciadas. “Sentí un impulso de ir, agarré el auto y me fui con mi marido”, admitió.

Apenas se dieron a conocer las nuevas restricciones Bullrich expresó su rechazo contra las medidas del Ejecutivo. “Abran las escuelas y compren vacunas”, exigió la presidenta del Pro, y manifestó su apoyo al jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y al gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, en sus acciones contra las medidas adoptadas por el Gobierno en el manejo de la pandemia.

“Como presidenta del Pro apoyo las acciones de Horacio Rodríguez Larreta y Rodolfo Suárez y nuestros gobernadores e intendentes que luchan contra la imposición de cerrar las aulas y dejar a millones de familias sin educación. Abran las escuelas y compren vacunas”, había señalado Bullrich en su cuenta de Twitter.

