Tras el coronavirus, Rubén Orlando volvió a su casa: “Uno termina como que le pasó un tren por encima”

Hace una semana se supo que el estilista Rubén Orlando contrajo coronavirus y debió ser internado en el Hospital María Ferrer, en el barrio de Constitución, por complicaciones en su estado de salud. El estilista, de 68 años, comenzó a cursar la enfermedad en la semana última y tuvo que ser hospitalizado el miércoles 14 a causa de una neumonía y por alta temperatura corporal. Debido al empeoramiento de su cuadro, los médicos decidieron suministrarle oxígeno mientras permaneció internado en una sala común.

Hoy, a una semana de la intención, y sin fiebre desde el lunes, Orlando fue habilitado a regresar a su hogar, según le confirmó el entorno a LA NACION. “Me voy ahora después del almuerzo, solo tengo que estar en mi casa unos cuatro días, pero el virus ya está liquidado, solo que uno termina como que le pasó un tren por encima”, confesó a este medio mientras se preparaba para abandonar el sanatorio.

“Los primeros cinco días estuve con oxígeno, todavía me deben quedar varios días y es que levanto mucha fiebre por la noche”, le contó el estilista a LA NACION esta semana cuando se supo de la internación, con voz pausada y notable falta de aire. “No sé dónde me contagié. Es que uno frecuenta mucha gente, con cuidados, pero no sé”, señaló luego.

“Los primeros días fueron muy bravos, estoy muy bien atendido, me dan todas las medicaciones. Me agarró muy fuerte, es terrible este bicho... Quiero decirle a la gente que se cuide muchísimo porque realmente es muy bravo el Covid, uno no le da bola a ciertas cosas, pero es bravo. Espero pronto estar afuera peleándole a la vida”, concluyó reflexivo.

Junto a Roberto Giordano, Rubén Orlando fue en los ’80s y en los ’90s un emblema del estilismo en la Argentina y llegó a regir un imperio de 32 salones que dio trabajo a 900 personas. Su gran salto llegó en 1978, cuando, con 23 años, inauguró con su hermano Gabriel una peluquería propia en Montevideo y Las Heras.

Poco después, abrieron otra que les costó un millón de dólares. Empezaron a trabajar muchísimo y con muy buena clientela. Además de atender a estrellas locales, como Mirtha Legrand, Susana Giménez o Silvana Suárez, llegó a peinar a Liza Minnelli, Jean Paul Belmondo y Alain Delon.