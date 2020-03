Coronavirus: un juez de la Cámara de Casación está en cuarentena por prevención

El juez de la Cámara Federal de Casación Penal Juan Carlos Gemignani volvió ayer de Roma y aunque no tiene síntomas sospechosos, no concurrirá a los tribunales durante las próximas dos semanas Fuente: Archivo

El juez de la Cámara Federal de Casación Penal Juan Carlos Gemignani volvió de Italia ayer y está en cuarentena. Aunque no tiene ningún síntoma que permita sospechar que tiene coronavirus , por recomendación del Departamento de Medicina Preventiva del Poder Judicial estará de licencia las próximas dos semanas.

Gemignani volvió ayer de madrugada de Roma . Había estado en Madrid , España, en un congreso y después de vacaciones en Florencia y Venecia. El viernes pasado, cuando todavía estaba en Italia, le pidió a su secretaria que enviara un oficio para preguntarles a las autoridades de Medicina Preventiva del Poder Judicial qué era lo que debía hacer a su regreso. Hoy le respondieron que, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud para los viajeros, no debía presentarse a trabajar.

"Visto la consulta y la recomendación del Ministerio de Salud, no debe concurrir por 14 días al puesto de trabajo", fue la respuesta del doctor Ignacio Parra, subdirector general de Medicina Preventiva. También le sugirió "evitar lugares públicos recreativos".

"Se recomienda aunque no tenga síntomas salir poco de casa durante estos 14 días. Esto es voluntario, no obligatorio", advirtió Parra en su correo. Fuentes cercanas a Gemignani informaron a LA NACION que a pesar de que el juez no tiene síntomas sospechosos, seguirá las recomendaciones y trabajará desde su casa.

Recomendaciones generales

El mes pasado, el Departamento de Medicina Preventiva difundió recomendaciones para prevenir el contagio de coronavirus. Entre ellas, el lavado de manos frecuente, cubrirse la boca al toser y estornudar, con un pañuelo desechable o con el ángulo del codo, y no compartir vasos, utensilios, alimentos, mate y celulares.

Explicó entonces que dado que "la jurisdicción de los tribunales de primera instancia de competencia federal a menudo tienen contacto con personas extranjeras, se recomienda que consideren las medidas de prevención de enfermedades respiratorias especialmente con los viajeros desde China (Wuhan) ".

Medicina Preventiva recomendó a todos los empleados del Poder Judicial de la Nación "consultar con su médico ante una infección respiratoria aguda - síndrome febril con cuadro respiratorio- especialmente si ha viajado recientemente (dentro de los 14 días) a China o si tuvo contacto con un viajero de esa zona ".