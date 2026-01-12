Tras una reunión con Santilli, el chaqueño Leandro Zdero apoyó el proyecto de reforma laboral

CÓRDOBA.- La semana del ministro del Interior, Diego Santilli, comenzó con una visita a Chaco, donde se reunió con el gobernador Leandro Zdero, un aliado electoral de La Libertad Avanza (LLA). Logró la promesa del mandatario de apoyar la reforma laboral que el 11 de febrero el oficialismo espera tratar en el Senado. Ante la oposición de las provincias de recortes en Ganancias que impactan en la coparticipación, los libertarios avanzarían solo en la modernización y dejarían los cambios de impuestos para más adelante.

Santilli y Zdero conversaron sobre la “importancia” de que se apruebe el proyecto de reforma laboral para “modernizar el mercado de trabajo, fomentar la creación de empleo y acompañar el desarrollo productivo del país y las provincias”.

“No creo que ningún gobernador pueda estar en contra de una reforma laboral en la Argentina. Esta reforma va a ser muy importante para las provincias. Va a dinamizar sectores claves: energía, minería, agro, industria del conocimiento y generar nuevos empleos”, dijo el ministro del Interior, quien entre noviembre y diciembre también habló con los mandatarios del tema, pero en ese entonces el punto crucial era que saliera el presupuesto.

Zdero, por su lado, sostuvo que la iniciativa está en línea con los cambios que viene realizando el Presidente: “Bajar el riesgo país y equilibrio fiscal, sinceramente estamos en sintonía. Aportar a una nueva ley laboral es importante, porque las recetas del pasado nos llevan a los mismos resultados de siempre”.

Reunión de Diego Santilli y Leandro Zdero

La sintonía política de la Rosada con Zdero va acompañada de gestos en lo económico-financiero. Chaco es a la única provincia a la que Economía le giró $40.000 millones para cubrir parte del déficit de la Caja de Jubilaciones provincial. Le pagó todas las cuotas acordadas juntas, algo que no pasó con ninguna de las otras.

También fue una de las provincias beneficiadas en el reparto de Aportes de Tesoro de la Nación (ATN), recibió $11.000 millones en 2025. Y en marzo pasado -después del acuerdo electoral- Nación le hizo un anticipo financiero de $120.000 millones. El distrito viene registrando también adelantos de copartipación tanto en 2024 como el pasado.

Esta semana, Santilli se reunirá también con el mendocino Alfredo Cornejo y con el pampeano Sergio Ziliotto, del peronismo no kirchnerista. Hace dos meses, el tucumano Osvaldo Jaldo fue el primero en hablar del proyecto de reforma laboral. “Nos pidieron la posibilidad de avanzar con una actualización de las leyes laborales. Son normas que deben modernizarse, porque la tecnología avanzó y la realidad productiva cambió. Hay industrias que ya incorporan robótica, y si no se actualizan las leyes, corremos el riesgo de que mucha gente quede desempleada”, dijo.

A su entender, la reforma debe ser “sostener e incrementar los puestos de trabajo, pero también permitir que las pequeñas y medianas empresas puedan producir y ser competitivas en una economía globalizada. Desde 1946 los trabajadores han conquistado derechos que deben preservarse, pero necesitamos normas modernas que acompañen el desarrollo. No se trata de quitar derechos, sino de adaptarlos a los tiempos actuales”.