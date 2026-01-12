AFAGate: Tapia indemnizó con US$14 millones a una intermediaria española por el Prode y la “Liga Virtual”

Las apuestas deportivas son uno de los negocios más rentables del universo de la pelota. Y los deportes en videojuegos o los “e-games” son una de sus industrias más pujantes. Pero las leyes del mercado no aplican para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La entidad que conducen Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino rescindió dos contratos y pagó indemnizaciones por US$14 millones a la empresa española Odeoma Gestión SL en 2021, aunque los acuerdos se cancelaron de mutuo acuerdo y por cuestiones de fuerza mayor, según surge de documentos oficiales de la entidad y balances de Odeoma que obtuvo y analizó LA NACION.

Las indemnizaciones por US$14 millones que embolsó Odeoma SL se suman, así, a los honorarios del 30% que cobró por su rol como agente recaudador o “intermediario” de la AFA, labor por la que recibió transferencias por más de US$30 millones de patrocinadores y otras empresas que sellaron acuerdos comerciales con la entidad de la calle Viamonte, tal como reveló este diario.

La trama que terminó en las indemnizaciones comenzó en febrero de 2018, cuando la AFA firmó un contrato con Odeoma −una sociedad integrada por el santiagueño Fabián Marcelo Saracco, de llegada directa a Toviggino− para desarrollar y gestionar un Prode online de apuestas deportivas para competencias del fútbol argentino durante diez años. El acuerdo −al que accedió LA NACION− lo firmó Tapia e indica que la empresa española se llevaría, como contraprestación, el 30% de todos los ingresos que tuviera dicho negocio.

Saracco y su socio español Amoedo

Ante las autoridades españolas, Odeoma informó una inversión de 1,3 millones de euros para la implementación del Prode. “Lo estamos desarrollando con entidades internacionales con las que mantenemos acuerdos firmados y, al mismo tiempo, estamos manteniendo distintos encuentros con plataformas gamming internacionales para la puesta en marcha y para su posible cesión o gestión”, notificó la compañía en su balance de 2021.

Pero el proyecto finalmente se cayó ese mismo año. “Como consecuencia de la pandemia Covid-19, este contrato nunca pudo ser ejecutado a satisfacción de las partes, razón que motivara su rescisión en fecha 1° de noviembre de 2021”, informó la AFA en el Boletín 6015 del Comité Ejecutivo. Y agregó: “Atento ello, para cumplir con la obligación contraída por la AFA, se ha procedido de manera excepcional el pago en efectivo en moneda extranjera a la firma Odeoma de los importes convenidos entre las partes en el referido acuerdo de rescisión”.

En noviembre de 2021, la AFA y Odeoma rescindieron el contrato del Prode.

La rescisión del contrato, según reconstruyó LA NACION en base a documentos internos, habría ascendido a los US$8 millones en favor de Odeoma. Y ese es el monto que, una semana después de la publicación en el boletín de la AFA, la entidad que lideran Tapia y Toviggino transfirió a la empresa española con el concepto “terminación de contrato predicciones deportivas”.

Empresa española, negocios fuera de España

En total, Odeoma y su marca comercial, Gold Medal Sports, firmaron al menos siete contratos con la AFA desde 2018 en adelante. Sin embargo, ninguno apuntó a actividades en España. La mayoría de los contratos −a los que accedió este medio− le asignó un rol de representante comercial de la entidad de la calle Viamonte. Y con esa premisa, Odeoma embolsó ingresos de la AFA por auspicios para utilizar la marca del fútbol argentino, con el mismo porcentaje que acordó en diciembre de 2021 TourProdEnter LLC, la empresa estadounidense de Faroni y Erica Gillette.

En el caso de Odeoma, el perfil de la empresa registró una clara transformación desde 2018, cuando empezó a firmar contratos con la entidad de la calle Viamonte. Su crecimiento se aceleró, en especial desde 2020, acompañado del desembarco de dos administradores: el argentino Saracco y el español Melchor Israel Amoedo Merlín, cuyo primer apellido, escrito al revés, es Odeoma.

En el Paseo de la Castellana 40, en Madrid, funcionaría la sede central de Odeoma.

Amoedo Merlín aparece como el rostro más visible de esta compañía; firma casi todos los contratos con la AFA junto a Tapia y Toviggino. Pero en el entramado que comenzó en Madrid y luego se expandió a otras compañías aparece Saracco, accionista minoritario (49%) a través de la empresa Las Runas Development SL.

Comerciante de 60 años, Saracco es un argentino que vive en la localidad de Alcalá de Henares, en las afueras de Madrid, pero en la Argentina registró su domicilio, vivió y trabajó en Santiago del Estero, el pago chico de Toviggino. Y tenía trato directo con Juan Pablo Beacon, un alfil del tesorero que le daba órdenes directas, según reconstruyó LA NACION. Apenas trascendió su nombre durante los últimos días, dio de baja sus cuentas en X y en Linkedin.

Saracco cerró sus cuentas en los últimos días.

Gracias al vínculo que Saracco tejió con la AFA, Odeoma embolsó millones de dólares. Tanto por su intermediación en operaciones comerciales, como por las indemnizaciones que cobró. Porque el Prode online no fue el único contrato que le rescindió la AFA. También se cayó un proyecto de videojuegos. Este medio se comunicó con los socios de la empresa española y con la AFA, pero no obtuvo respuesta.

“Virtual Liga Argentina”

El 4 de julio de 2018, Chiqui Tapia y Toviggino firmaron un acuerdo con Odeoma para que asuma la representación comercial y el desarrollo de la “Virtual Liga Argentina”, un torneo de e-sports (Playstation) bajo la modalidad 11 contra 11. Es decir, una simulación del torneo local pero desde la consola. El contrato −al que accedió LA NACION− detallaba que Odeoma sería el representante comercial de la AFA y que se quedaría con el 30% de los ingresos netos por un plazo de diez años.

Tapia y Toviggino aparecen en todos los contratos de la AFA. x.com/ascensointerior

Tapia llegó, incluso, a anunciar la “Virtual Liga” en diciembre de 2018 y comenzó a rodar en 2019 en el videojuego eFootball PES. Pero la AFA no mencionó a Odeoma en su lanzamiento. “La idea fue traída a la AFA por Virtual Pro Network (VPN), la plataforma que concentra la mayor base de datos de jugadores en todo el mundo”, indicaron las autoridades del fútbol local. La “Virtual Liga” ganó protagonismo cuando el fútbol argentino se suspendió durante la cuarentena por el Covid-19: la AFA lanzó la Copa #QuedateEnCasa en 2020, de la que participaron 21 equipos de la Liga Profesional.

Para entonces, Odeoma ya no formaba parte del proyecto. El 30 de diciembre de 2020, Tapia y Toviggino firmaron la rescisión del contrato. El documento −al que accedió LA NACION− indica que por la finalización del convenio −que se hizo de mutuo acuerdo− la AFA le pagaría una indemnización de US$6 millones. “Ambas partes declaran que, como consecuencia de la pandemia, el contrato nunca pudo ser ejecutado, razón que motiva el presente convenio de rescisión contractual”, indica.

El 30 de diciembre de 2020, Odeoma y la AFA rescindieron el contrato por el Fútbol Virtual.

Las rescisiones contractuales no afectaron el ida y vuelta entre Buenos Aires y Madrid, al punto que Odeoma suscribió más convenios con la AFA. Así, por ejemplo, el Comité Ejecutivo informó en sus boletines de 2021 que se habían firmado contratos de auspicios y venta de imagen de la Selección con las empresas Bybit Fintech Ltd, Genius Sports Technologies Ltd y One Football Gmbh. En todos ellos, la empresa española apareció como el agente de cobro, con un fee del 30% sobre los ingresos.

No sólo eso. A través de su filial GMS Sports Services, Odeoma expandió a Estados Unidos sus negocios con la AFA. Firmaron un contrato en octubre de 2021 para “la gestión integral del proyecto AFA en Miami, tanto en el diseño, construcción, puesta en marcha y explotación”, indica el documento al que accedió este medio.

Tapia y Toviggino aceptaron de puño y letra la propuesta de la compañía por US$3 millones sólo durante el primer año.

Con la colaboración de Ricardo Brom