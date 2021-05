Coronavirus: la Ciudad vacunó a la primera trabajadora de un comedor comunitario

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires comenzó hoy la vacunación contra el coronavirus de los trabajadores de comedores y merenderos comunitarios, a quienes enmarcó en la categoría de “personal estratégico”, tras el reclamo de las organizaciones sociales.

Es la primera de las 24 jurisdicciones en tomar las riendas de este pedido, que cobró temperatura en los últimos meses a partir de una reunión que tuvieron algunos dirigentes sociales con el presidente Alberto Fernández en Semana Santa, en la que consiguieron el aval del primer mandatario para inocular a 70.000 referentes de los centros de asistencia alimentaria.

La primera persona en recibir su vacuna fue Cintia Luz García, de 57 años, que desde 1989 está al frente del comedor Niños Felices, en el barrio 1-11-4. Hoy, tras ser inoculada con la primera dosis de Sputnik-V en la cancha de San Lorenzo, García dijo a LA NACION que se siente “tranquila y emocionada”.

Cintia Luz García trabaja hace 32 años en el comedor Niños Felices, del barrio 1-11-14

“Ahora puedo estar más tranquila, estamos en la trinchera viendo cómo se contagian y sufren los vecinos del barrio desde el año pasado. Trabajamos muy tensionados todo este tiempo, pero no podíamos cerrar porque la gente perdió su trabajo y no tenía para comer”, indicó la mujer.

García explicó que en el comedor se trabaja con protocolos sanitarios y burbujas semanales, de nueve y once personas, a los fines de prevenir los contagios por Covid-19. “Tuvimos a compañeras que contrajeron el virus y lo pasaron mal, pero nunca cerramos porque nos manejamos en grupos. Inventamos nuestra burbuja”, manifestó.

El comedor Niños Felices no está vinculado con ninguna organización social, sino que surgió por el aporte de vecinos del barrio, quienes desde hace tiempo reciben también donaciones del gobierno de la Ciudad. En el centro se dan desayunos y almuerzos para más de 700 personas por día, de lunes a viernes, y aproximadamente 540 raciones son aportadas por la administración porteña, según detalló García. Los alimentos que faltan se cubren con donaciones.

“Estoy muy feliz. No me lo esperaba. Ayer me llamaron del gobierno y me citaron para vacunarme hoy. Espero que también les llegue la vacuna a todos mis compañeros y a los compañeros del resto de los comedores”, concluyó la mujer.

Vacunación escalonada

La inoculación de García se da en el marco del plan de vacunación porteño para las personas de entre 50 y 59 años, anunciado por el ministro de Salud, Fernán Quirós, dos semanas atrás. En forma escalonada, quienes trabajan en hogares, centros de inclusión social, centros de primera infancia, comedores y merenderos de la Ciudad serán vacunados en tanto se avance con cada franja etaria.

Los padrones para el personal sociocomunitario están en manos del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, a cargo de María Migliore. Según indicaron a LA NACION en la cartera, la nómina del personal de los comedores incluye a 677 personas mayores de 55 años y 472, de entre 50 y 54 años. En los próximos días se avanzará en la inoculación de todos ellos, a medida que se reciban dosis por parte del gobierno nacional.

El rastreo del personal estratégico de comedores y merenderos se hizo en conjunto con las organizaciones sociales, quienes entregaron al equipo de Migliore la lista de trabajadores que intervienen en los 470 comedores de la Ciudad.

Mientras tanto, a nivel nacional aún no se registraron otros avances. Referentes del Movimiento Evita –una de las organizaciones sociales que tiene presencia en el Gobierno a través de los funcionarios Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro– afirmaron a este medio que “la única resolución es la de la Ciudad”, y adelantaron que el gobierno de Oscar Herrera Ahuad está avanzando en el mapeo de los comedores de Misiones, para también dar inicio al plan de vacunación.

Días atrás, en el Ministerio de Salud de la Nación, que conduce Carla Vizzotti, remarcaron a LA NACION que la inclusión de los referentes sociales dentro del personal estratégico depende de cada provincia. “La posibilidad de incluir a este grupo de personas solo se habló en el Consejo Federal de Salud como algo a implementar por cada provincia que así lo considere”, dijeron voceros de la cartera. Y concluyeron: “Toda la implementación en territorio del plan estratégico de vacunación es prerrogativa de las jurisdicciones. Incluso la decisión de por qué grupo empieza y se sigue”.