Coronavirus: la oposición le reclama al Gobierno mayor rapidez en los testeos

"Con este ritmo lento de testeos de coronavirus concentrados en el Instituto Malbrán vamos a estar en cuarentena hasta diciembre", exageró un encumbrado dirigente radical, preocupado por la demora en la descentralización en el interior del país de los testeos que permiten la detección del virus y la consecuente prevención del contagio.

La inquietud es compartida. El interbloque de Juntos por el Cambio reclamó anoche, en un comunicado firmado por Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) que el ministro de Salud, Ginés González García, explique las razones de la demora. También insistió en la necesidad de que se instrumente, cuanto antes, el sistema de testeos rápidos para la detección del coronavirus. Es el mismo reclamo del lavagnista Eduardo "Bali" Bucca , diputado y médico de profesión. "Un protocolo de aplicación de test rápido, coordinado por el Ministerio de Salud de la Nación en articulación con provincias y municipios sería en este momento una herramienta importante para ayudar a llevar lo más lejos posible la propagación exponencial", enfatizó Bucca.

El exsecretario de Salud, Adolfo Rubinstein , coincidió. "Estamos tomado medidas drásticas para suprimir la circulación del coronavirus y en un par de semanas vamos a tener un panorama de cuál es la trayectoria de la epidemia. Si no tenemos más demora, porque mientras no aumentemos el número de testeos no vamos a poder relajar las medidas. Para salir de la cuarentena total, necesitamos testeos masivos ya para detectar a los infectados y sus contactos, y aislarlos. No hay otra manera", advirtió Rubinstein.

Los diputados de Juntos por el Cambio coincidieron. "El testeo de forma masiva para la detección de coronavirus en la población es una de las estrategias recomendadas por la OMS para enfrentar esta pandemia y, según la evidencia que se ha observado en las últimas semanas, sería lo que mejor resultado estaría ofreciendo", señalaron Negri, Ritondo y Ferraro, quienes advirtieron que, a tres semanas de la detección del primer caso de coronavirus en nuestro país, no hay datos oficiales sobre la cantidad de testeos realizados por el Instituto ANLIS Malbrán y por la red de laboratorios autorizados.

"Percibimos demora en la descentralización de la Red, teniendo en cuenta que, de los 35 centros, sólo 6 estarían funcionando, los que pertenecen a las provincias de Buenos Aires, Chaco, Santa Fe, Córdoba, Tierra del Fuego y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según fuentes periodísticas, que por el momento son las únicas fuentes de las que disponemos, los restantes laboratorios recién estarían en condiciones de realizar los testeos hacia finales de la semana próxima", advirtieron los diputados.

Otra preocupación de los dirigentes opositores es la decisión del Gobierno de concentrar en el Ministerio de Salud la compra de insumos esenciales para el combate del coronavirus en el país en detrimento de las provincias. El gobernador de Mendoza, el radical Rodolfo Suárez , hizo público su malestar. "Desde ayer (por el miércoles), la Nación tomó la decisión de centralizar todos los insumos del país. Nosotros teníamos comprados, por ejemplo, 100 respiradores. Pero ahora, ninguna empresa está autorizada a entregarnos nada sin pasar por la Nación", se quejó el mandatario mendocino.

El ministro González García respondió que la decisión del Gobierno apunta a garantizar un reparto equitativo de los insumos básicos entre las provincias de acuerdo a las necesidades que se presenten a medida que avance la pandemia.