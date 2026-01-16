Tras designarlo como embajador en Bélgica, Milei nombró a Fernando Iglesias como representante ante la UE

A una semana de que se oficializara su designación como representante argentino en Bélgica, el Gobierno nombró a Fernando Iglesias como embajador ante la Unión Europea.

La medida fue publicada hoy en el Boletín Oficial a través del decreto 18/2026, que lleva la firma del presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno. Allí, el Ejecutivo advierte que este nombramiento de Iglesias como diplomático ante la UE no afecta sus funciones como embajador de la Argentina en Bélgica, cargo para el que fue nombrado el 8 de enero.

El decreto justifica la doble designación en un “ahorro genuino del gasto público”. Además, indica que su nombramiento es “esencial” para la continuidad en la representación diplomática y la “adecuada atención de los asuntos bilaterales e internacionales”.

El Gobierno había solicitado en noviembre el plácet de Iglesias para ser diplomático en la UE.

Fernando Iglesias, en la Cámara de Diputados Santiago Oroz

En el marco de la designación como representante en Bruselas, el Ejecutivo dijo -a través del correspondiente decreto- que el exdiputado Iglesias “reúne las condiciones de idoneidad, experiencia y trayectoria profesional necesarias para desempeñar esta función con la responsabilidad y el compromiso que la misma exige”.

La designación de Iglesias se oficializó cuando faltan pocas horas para la firma en Asunción del demorado acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Luego del nombramiento como embajador en Bélgica, Iglesias agradeció la confianza del Gobierno y agregó: “Ser embajador de la República Argentina es un gran honor y un enorme desafío; especialmente, en estos tiempos de apertura y cambio. Estoy seguro de que, junto a los funcionarios de Cancillería destacados en Bruselas, haremos un gran trabajo. Esto recién empieza”.

Su promoción recibió críticas de los sectores más duros de la oposición.

El flamante embajador visitó Bruselas en octubre del año pasado. Allí participó en distintas reuniones sobre las relaciones bilaterales entre la Argentina y Bélgica y el acuerdo Mercosur-UE, que se firmará este sábado en Asunción (Paraguay) con la presencia de Milei y sus pares de Uruguay y Paraguay. Ante la autorización del Consejo de la UE para avanzar con este acuerdo, Iglesias dijo que implica “un enorme paso adelante” y agregó: “Falta la firma efectiva de los presidentes y cancilleres, y la aprobación de los parlamentos [...]. Después hay que lograr que sea algo más que letra muerta. Esto recién empieza”.

Velorio de Juan José Sebreli en la Legislatura Porteña. Fernando Iglesias Santiago Oroz

En su viaje a Bélgica, el entonces diputado se reunió con el director de las Américas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores local, Pierre-Emmanuel De Bauw, y con el director del think tank Royal Higher Institute for Defence, además de miembros del Parlamento Europeo y otros funcionarios internacionales.

También recibió en octubre a Hubert Cooreman, quien había asumido recientemente como embajador belga en la Argentina. El entonces diputado le dio la bienvenida en Buenos Aires y relató: “Repasamos la agenda bilateral entre nuestros países. El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y el incremento del comercio y las inversiones belgas en Argentina están en el centro de la agenda“.

Además, en junio de 2025, se reunió en el cuartel central de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) con el encargado para el Hemisferio Sur, Javier Colomina. “Conversamos acerca del pedido argentino de incorporación a la OTAN como global partner. Desde mi anterior visita, en febrero, Turquía ha retirado sus objeciones, en tanto España las mantiene. El panorama es positivo, pero habrá trabajo para nuestro Ministerio de Defensa y Cancillería”, expresó en esa ocasión.