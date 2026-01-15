No hay marcha atrás: Brasil deja mañana la representación de la Argentina en Venezuela

Este jueves fue el último día en que Brasil llevó adelante la representación de la Argentina en Venezuela. La había asumido en agosto de 2024, luego de que Nicolás Maduro expulsara a los diplomáticos argentinos por las críticas de Javier Milei al régimen chavista. Pero el enojo del gobierno de Luis Inácio Lula da Silva llevó a que finalmente abandonara la custodia de la embajada.

Fuentes brasileñas que están al tanto del tema confirmaron que el viernes ya no estarán en la delegación. LA NACION había adelantado el sábado pasado que el gobierno de Lula da Silva se correría de esta intermediación, debido a los constantes dardos del presidente Javier Milei en su contra.

Desde mañana, entonces, Brasil ya no llevará adelante la agenda argentina en Caracas, que incluía sobre todo dos cuestiones: que diplomáticos brasileños fueran a verificar el estado de la residencia del embajador de la Argentina cuando Venezuela lo habilitaba; y el manejo de cuestiones consulares.

Estas últimas incluían, por ejemplo, desde la realización de pasaportes hasta el pedido de información sobre los detenidos argentinos por parte del régimen de Nicolás Maduro, que está al mando de Delcy Rodríguez desde que Estados Unidos se lo llevó a Nueva York y lo encarceló.

Según explicaron fuentes de Brasil a LA NACION, cuando la semana pasada diplomáticos del país vecino le informaron la decisión a la Cancillería argentina, también puntualizaron que el 15 de enero sería el último día de representación.

En la Casa Rosada el hermetismo sobre el tema fue total desde que LA NACION contó la novedad el sábado pasado. Tanto voces autorizadas de la Cancillería como así también de otras áreas del Gobierno evitaron hacer comentarios.

Tampoco confirmaron que sea Italia el país que vaya a tomar desde ahora la posta en Caracas, como trascendió en un primer momento, sobre todo en el marco de la excelente relación que tiene Milei con la primera ministra Giorgia Meloni.

El canciller argentino, Pablo Quirno JUAN MABROMATA - AFP

Ambos son férreos detractores de Maduro y respaldaron la operación que montó Donald Trump para llevárselo junto a su mujer, Cilia Flores, con el fin de juzgarlos en Estados Unidos.

Italia viene de elevar su representación diplomática en Venezuela al rango de embajada. El martes, según las Agencias AFP y ANSA, el canciller italiano, Antonio Tajani, detalló que el encargado de negocios en Caracas pasaría a ser embajador, después de que se anunciara la liberación de italianos que estaban capturados por el chavismo.

Por su parte, el canciller del régimen, Yván Gil, señaló que en una conversación telefónica con Tajani acordaron también que Venezuela elevaría su misión diplomática en Italia al rango de embajador, luego de haber reducido el personal diplomático en enero de 2025.

Giorgia Meloni recibió a los italianos liberados por el régimen venezolano FILIPPO ATTILI� - AFP/Palazzo Chigi press office�

En tanto, la Argentina pasa su peor momento en la relación bilateral entre Milei y Lula tras esta medida, que ocurre también en medio de la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea, que terminará de sellarse formalmente el sábado en Asunción.

Este jueves se produjo otro chispazo cuando desde el Gobierno -tal como contó LA NACION- tildaron como una “falta de respeto” que da Silva no vaya a Paraguay, al contrario del resto de los líderes de la región con injerencia en el pacto -Milei, Santiago Peña (Paraguay) y Yamandú Orsi (Uruguay)-, pero reciba justo un día antes en Río de Janeiro a los representantes europeos que viajarán para rubricar el entendimiento: la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen; y el titular del Consejo Europeo, António Costa.