En la primera reunión del año de la mesa política, el Gobierno discute su estrategia para aprobar la reforma laboral

El gobierno de Javier Milei retoma su actividad con la primera reunión de la mesa política de 2026. La mirada está puesta en la reforma laboral y se debatirá cuánto está dispuesta a ceder la Casa Rosada para contentar a sus socios, sobre todo, a los gobernadores.

Varios de los mandatarios provinciales adelantaron que quieren apoyar la iniciativa, pero ponen reparos sobre los artículos que bajan la recaudación de fondos coparticipables.

En estos días, el Presidente apareció en pocas jornadas en Balcarce 50, en las que eligió concentrar toda su actividad para después enfocarse directamente en la Quinta de Olivos. Hoy no participará del encuentro de sus colaboradores más estrechos.

En cambio, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, regresó a Balcarce 50 para encabezar esta reunión, después de trabajar online en el arranque del mes, con actividad casi planchada en el Gobierno. Se suman el ministro del Interior, Diego Santilli; el de Economía, Luis Caputo; el titular de Diputados, Martín Menem, y su primo Eduardo “Lule” Menem -principal ariete de Karina Milei-; la senadora Patricia Bullrich; el asesor Santiago Caputo, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Santilli, que articula con los mandatarios provinciales, expondrá los resultados de las conversaciones que llevó adelante en el verano. Así también lo harán Bullrich, que debate con sus pares de la Cámara alta; y Menem, que toma la temperatura de su recinto, que recibirá el texto si el Senado le da el okey.

Este viernes, Santilli recibió el segundo plantón de parte del gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, uno de los pocos peronistas que el Gobierno sumó a la mesa de discusión. La primera vez no pudo venir a Balcarce 50 por cuestiones climáticas. Hoy desde el Gobierno refirieron “cuestiones personales” del gobernador y desde la provincia aseguraron que hubo “problemas de agenda”. Desde ambos lados afirmaron que se va a reprogramar el encuentro, pero no dieron fecha.

Tanto Santilli como Bullrich y Menem son exponentes del ala de la gestión de Milei que está de acuerdo con hacer algunas concesiones en el texto (y también de fondos para las provincias) si se mantiene el corazón de la reforma, para conseguir así el respaldo del Congreso. Creen que lo importante es tener la ley, siempre que mantenga el espíritu de la “modernización” que quieren aplicar. En ese marco, Bullrich cuenta al menos 40 adhesiones. La idea es que el proyecto se trate el 11 de febrero en el Senado.

Ese grupo tiene en frente la postura del ministro de Economía y también del de Desregulación, Federico Sturzenegger, del ala dura, que se resisten a las concesiones, más allá que Sturzenegger en estos últimos días entendió que ahora pesará más lo político que lo técnico.

El asesor Caputo, por su parte, sigue sobre todo el avance parlamentario del DNU con cambios en inteligencia, un área sensible que maneja. Las únicas oficinas que se mantuvieron activas todos estos días fueron las suyas. Por ahí desfilaron funcionarios de segundas líneas y los habitué, como el diputado bonaerense Agustín Romo. Ayer, en tanto, se lo vio por esos despachos del ala Martín Fierro al ministro de Salud, Mario Lugones, que arribó de buen humor pese al calor que precedió a la lluvia.

Ayer también la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, decidió que desde el lunes se tomará una semana de vacaciones. Siempre en actividad desde que comenzó la administración de su amigo Milei, Pettovello volvió de un viaje de gestión a Singapur y definió irse unos días de descanso con amigas a Punta del Este, Uruguay. Este es el primer verano que el Presidente no pone restricciones a sus ministros sobre el destino para las vacaciones.