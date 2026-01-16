Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Javier Milei se autorizó a viajar al exterior hasta que se apruebe la ley correspondiente en el Congreso
A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 17/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno autorizó al presidente Javier Milei a ausentarse en el país hasta que se apruebe en el Congreso la ley correspondiente a los viajes oficiales de la presidencia.
“Autorízase al titular del PODER EJECUTIVO NACIONAL a ausentarse del país cuando razones de gobierno lo requieran, hasta tanto se apruebe la ley correspondiente al año 2026″, expresaron en el documento que lleva la firma de Milei y de cada uno de los ministros.
El Presidente tiene en los próximos días dos eventos internacionales a los que asistir. Por un lado, la esperada firma del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que se celebrará el 17 de enero en Asunción, Paraguay; y, posteriormente, el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, que tendrá lugar del 19 al 23 de enero.
Juicio por YPF en Nueva York: pidieron declarar en desacato a la Argentina
WASHINGTON.- En una medida que era esperada para este jueves por la noche, los fondos demandantes en el caso YPF presentaron en Nueva York un escrito con un pedido para que la jueza Loretta Preska, a cargo del Tribunal del Distrito Sur, declare en desacato a la Argentina y le aplique sanciones por presuntas demoras en la entrega de comunicaciones oficiales exigidas por la Justicia.
El reclamo de los demandantes, Petersen y Eton Park, con el apoyo del estudio Burford Capital, está vinculado al llamado proceso de discovery del caso, una orden del 29 de julio de 2025, que obliga a la Argentina a producir correos electrónicos y mensajes de funcionarios actuales y otros que ya dejaron la función pública.
Adorni remitió el decreto de la SIDE al Congreso y la oposición busca los votos para voltearlo
En las últimas horas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, remitió al Congreso el decreto de Javier Milei que reformuló el sistema de inteligencia y amplió las facultades de la SIDE.
La polémica reforma del sistema de inteligencia puso en pie de guerra a los sectores más duros de la oposición, que activaron gestiones para anular los cambios. Incluso, Unión por la Patria ya presentó un proyecto para derogar el DNU 941/25.
A menos de 24 horas del cierre del plazo legal que establece la ley 26.122 que regula los decretos presidenciales, el Gobierno envió la norma al Senado, según confirmaron fuentes oficiales a LA NACION. En Diputados, en tanto, la norma entró ayer.
Brasil deja hoy la representación de la Argentina en Venezuela
Este jueves fue el último día en que Brasil llevó adelante la representación de la Argentina en Venezuela. La había asumido en agosto de 2024, luego de que Nicolás Maduro expulsara a los diplomáticos argentinos por las críticas de Javier Milei al régimen chavista. Pero el enojo del gobierno de Luis Inácio Lula da Silva llevó a que finalmente abandonara la custodia de la embajada.
Fuentes brasileñas que están al tanto del tema confirmaron que hoy ya no estarán en la delegación. LA NACION había adelantado el sábado pasado que el gobierno de Lula da Silva se correría de esta intermediación, debido a los constantes dardos del presidente Javier Milei en su contra.
