Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 17/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno autorizó al presidente Javier Milei a ausentarse en el país hasta que se apruebe en el Congreso la ley correspondiente a los viajes oficiales de la presidencia.

“Autorízase al titular del PODER EJECUTIVO NACIONAL a ausentarse del país cuando razones de gobierno lo requieran, hasta tanto se apruebe la ley correspondiente al año 2026″, expresaron en el documento que lleva la firma de Milei y de cada uno de los ministros.